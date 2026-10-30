Pedri, 23 años: "A mucha gente no le gusta estar en casa, pero yo la verdad es que disfruto mucho"

El centrocampista del Barcelona, de 23 años, ha explicado cómo disfruta de su vida lejos del fútbol y ha vuelto a poner en valor la importancia de su familia, un apoyo fundamental desde sus primeros pasos como futbolista

Pedri se ha convertido en uno de los grandes centrocampistas del fútbol mundial, pero el éxito no ha cambiado demasiado su manera de entender la vida. Lejos de los focos, los estadios y la exigencia diaria del FC Barcelona, el canario encuentra en su familia y en la tranquilidad de su entorno una de sus mejores formas de desconectar.

"A mucha gente no le gusta estar en casa, pero yo la verdad es que disfruto mucho estando con la familia; me he adaptado a la vida que te toca vivir", reconoce el futbolista de 23 años. Una declaración que encaja con la imagen de un jugador reservado, poco dado a los grandes alardes y que, pese a haberse convertido en una pieza fundamental del Barça y la Selección, mantiene muy presentes sus raíces.

Su historia en el conjunto azulgrana comenzó en septiembre de 2019, cuando el club catalán cerró su incorporación procedente de la UD Las Palmas. Tenía apenas 16 años y, tras permanecer cedido en el equipo canario durante aquella temporada, regresó a Barcelona en 2020 para incorporarse a la dinámica del primer equipo. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante hasta situarse entre los futbolistas más destacados del panorama internacional.

Pero detrás del jugador hay una familia que ha tenido un papel determinante en su carrera. Su padre, Fernando González, ya explicó en su momento la dimensión que tuvo para los suyos la llegada de Pedri al Barça. El sentimiento azulgrana estaba muy arraigado en casa, hasta el punto de que su abuelo había fundado la Peña Barcelonista de Tenerife Tegueste. "Para nosotros fue un sueño hecho realidad. Si nos hubiera tocado la Primitiva, no hubiera sido tan importante como que Pedri haya fichado por el FC Barcelona", confesaba entonces.

Una vida más allá del fútbol

En una entrevista concedida a GQ en 2023, el canario ya dejó algunos detalles de sus hábitos y de la importancia que tiene para él cuidarse. "Ahora intento comer mucho mejor. Es verdad que antes no comía mal, pero ahora sigo una dieta. Estoy más enfocado. También soy más cuidadoso con el trabajo antes y después de los entrenamientos y de los partidos. Creo que es lo más importante", explicaba.

También habló entonces de cómo afrontaba el aspecto psicológico después de las lesiones y de la ayuda que recibía en el club. "Además, tenemos a una psicóloga en el club que nos ayuda mucho. Nunca he tenido el problema de hacerme una lesión y luego volver con miedo, por así decirlo. Siempre tengo confianza en que eso ya está curado y tengo que dejarlo atrás, y creo que eso me va a venir bien. Tengo que olvidarme de lo que ha pasado y jugar como antes", añadía.

Pedri tiene claro, además, cómo le gustaría que se le recordase cuando termine su carrera. Más allá de los títulos y los reconocimientos, su objetivo pasa por dejar huella dentro y fuera del terreno de juego. "Me gustaría ser recordado como un jugador que hizo algo grande para su club y con la selección. Creo que trabajo para eso, para algún día que me recuerden por lo que hice dentro y fuera del campo, que creo que también es muy importante... Creo que que si te recuerdan por algo malo que haces fuera del campo no lo hiciste bien, pero no que me recuerden por las cosas buenas que intentaré hacer en el futuro", concluía.