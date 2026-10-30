Deco reactiva la búsqueda de un central para invierno y estudia un ofrecimiento veraniego

El desgaste acumulado en la retaguardia y las lesiones han cambiado los planes de la dirección deportiva, que ya trabaja para encontrar una incorporación que permita afrontar con garantías la segunda mitad del curso; entre los candidatos vuelve a aparecer un viejo objetivo que no ha olvidado su frustrado desembarco en el Camp Nou

Deco ha vuelto al trabajo con la intención de reforzar al FC Barcelona en el mercado de invierno. Su objetivo es un central.

El director deportivo del FC Barcelona lleva semanas estudiando las posibilidades de fichar a un jugador para el eje de la zaga en enero, una operación que ha ganado peso después de los problemas físicos que han castigado al equipo de Hansi Flick en este primer tramo de temporada.

Entre los nombres que siguen sobre la mesa destaca uno que ya estuvo muy cerca de convertirse en azulgrana el pasado verano: Alessandro Bastoni. El internacional italiano no ha cerrado la puerta al Barça y estaría dispuesto a escuchar una nueva propuesta, aunque esta vez quiere tener una garantía que entonces no tuvo y es saber que Hansi Flick cuenta con él.

La planificación de la plantilla en el pasado verano tuvo como prioridad la remodelación del ataque y el club concentró buena parte de sus esfuerzos económicos en incorporar futbolistas ofensivos. La salida de Araujo no se tradujo en la llegada de otro central porque el técnico alemán consideraba que tenía recursos suficientes con los que ya estaban en la plantilla. Sin embargo, las últimas semanas han cambiado esta postura.

Deco busca un central de rendimiento inmediato

Las lesiones de Christensen, Koundé, Eric García y Xavi Espart han puesto de manifiesto la fragilidad de una línea defensiva que puede quedarse corta de efectivos a medida que avance el calendario. Cubarsí y Gerard Martín están ofreciendo buenas prestaciones como pareja de centrales, pero acumulan muchos minutos y apenas tienen alternativas naturales. Eric García, además, está siendo utilizado con frecuencia en el lateral, mientras que la evolución de Christensen genera cierta cautela.

El danés, que recibió el visto bueno de Flick para ampliar su contrato dos temporadas, sigue teniendo problemas físicos. Aunque su recuperación avanza favorablemente y se espera que pueda regresar a lo largo del mes de noviembre, en el Barça no quieren correr riesgos y administrarán sus esfuerzos para evitar nuevas recaídas. Por eso, Deco trabaja con la idea de incorporar un defensa que pueda ofrecer soluciones desde el primer día.

La decisión definitiva, en cualquier caso, corresponderá a Flick. El entrenador está satisfecho con el rendimiento de Cubarsí y Gerard Martín, pero la acumulación de partidos y la falta de recambios pueden terminar inclinando la balanza hacia una incorporación invernal.

Bastoni sigue esperando una llamada del Barça

Es en este contexto en el que vuelve a aparecer el nombre de Alessandro Bastoni. El central del Inter fue la primera gran prioridad de Deco para reforzar la defensa el pasado verano y, de hecho, llegó a existir un acuerdo con el futbolista hasta 2031, pendiente únicamente del visto bueno definitivo del entrenador. Sin embargo, Flick no terminó de dar luz verde a la operación. El técnico había reconvertido a Gerard Martín en central y prefería destinar los recursos disponibles a otras posiciones.

La decisión dejó al italiano muy decepcionado. Bastoni estaba ilusionado con la posibilidad de vestir de azulgrana, pero entendió que no era la primera opción del entrenador. Cinco meses después, su predisposición a firmar por el FC Barcelona no ha desaparecido. Según informa el diario Mundo Deportivo, el defensa está abierto a escuchar una nueva llamada del Barça, aunque esta vez quiere que Flick le transmita personalmente que cuenta con él y que su fichaje responde a una necesidad real.

Bastoni, de 27 años, es uno de los capitanes del Inter, se encuentra cómodo en Milán y tiene contrato hasta 2028, además de disfrutar de uno de los salarios más elevados de la plantilla italiana de unos 12 millones de euros brutos por curso, según Capology. Su fichaje exigiría un esfuerzo económico importante.

El límite salarial condiciona la operación

El principal obstáculo para el Barça es, precisamente, su situación financiera. El club dispone ahora de margen para inscribir, pero la dirección deportiva cree que puede tener dificultades de inscripción el próximo verano, por lo que se trabaja en avanzar al menos una operación estratégica de entrada en invierno, siempre que se produzca también alguna salida.

Desde el club advierten que la economía azulgrana no está para afrontar una operación de primer nivel, al menos no sin dificultades. El mercado de enero tampoco suele ofrecer demasiadas oportunidades y la dirección deportiva está pendiente de posibles ventas de jugadores con poco protagonismo que permitirían ampliar el margen de maniobra.

Además de Bastoni, Deco sigue monitorizando otros centrales con máxima proyección, como Natan, del Betis, Josko Gvardiol, del Manchester City, Lisandro Martínez (Manchester United), Jeltsch, del Stuttgart, o Lukeba, del Leipzig. Son perfiles que encajan en una planificación a largo plazo, pero que exigirían una inversión considerable y tendrían más sentido de cara al próximo verano.

La prioridad, ahora mismo, pasa por encontrar un central contrastado que pueda competir por un puesto en el once desde un primer momento. El Barça no fichará por fichar. En diciembre, con el estado físico de la plantilla y las opciones reales de mercado más claras, Flick y Deco tomarán una decisión.