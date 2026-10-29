Xavi, sobre Ronaldinho en el Barça: "No fue por la fiesta, fue la mentalidad. Lo ganó todo, ligas, Champions League, el Balón de Oro y fue como 'ya está, he hecho mi trabajo'"

El ahora seleccionador de Países Bajos ha recordado como el fichaje de Ronaldinho "cambió la mentalidad" del equipo y del club y lo llevó a otro nivel para volver al éxito, aunque el reinado del brasileño fue más corto de lo que muchos esperaban...

Ronaldinho llegó al Barcelona en el verano de 2003 procedente del París Saint-Germain y cambió el rumbo del equipo junto con la llegada de Frank Rijkaard para el banquillo azulgrana. El brasileño era puro talento e imaginación sobre el terreno de juego, siempre con una sonrisa que trasladaba a su fútbol alegre que acabó contagiendo al club y a la afición para llevarlo a una etapa de éxitos.

En aquella plantilla coincidió con otros buenos futbolistas y uno de ellos fue Xavi Hernández. El exentrenador del FC Barcelona y ahora seleccionador de Países Bajos ha repasado su etapa como futbolista azulgrana y no dudó en admitir que el fichaje de Ronaldinho cambió la historia del club.

Dos años después el Barça volvería a ganar la Liga con Ronaldinho como líder del equipo, en la 05-06 ganaría la segunda Liga y además la Champions League, derrotando al Arsenal por 21 en la final de París. Además, en su palmarés individual ganaría dos veces el FIFA World Player en 2004 y 2005 además del Balón de Oro en 2005.

Pero tras ganar esa Champions en 2006, Ronaldinho comenzó a bajar su rendimiento coincidiendo con la cada vez mayor importancia de Messi en el equipo, hasta que en 2008 fue vendido al AC Milan.

Ahora, Xavi Hernández comparte los motivos por los que él cree que el nivel estelar de Ronaldinho fue de apenas un par de años. "Ronaldinho nos ayudó mucho, muchísimo. Me acuerdo que pensé 'tenemos a este jugador y al menos, estamos mucho más cerca de ganar, porque tenemos al mejor jugador del mundo en este momento'", ha reconocido Xavi en una entrevista en el canal de YouTube Andreas Poke.

De hecho, el que fuera capitán del Barcelona reconoce también que con su fútbol logró cambiar al equipo y llevarlo a otro nivel. "Él cambió nuestra mentalidad. Siempre lo recuerdo sonriendo, haciendo su clásico gesto con los dedos. Todo el mundo estaba animado de nuevo en Barcelona. En el mundo del fútbol todos hablaban sobre lo que hacía Ronaldinho en el club. Cambió nuestra mentalidad. Empezamos a jugar a otro nivel con él en el campo", explica.

El declive de Ronaldinho

En un momento de su charla, le preguntan a Xavi por qué duró tan poco esa versión de Ronaldinho y si ese bajón en su rendimiento fue por su fama de gustarle la fiesta, algo que no comparte el seleccionador neerlandés. "Creo que fue por su mentalidad. Él lo ganó todo. Ganó ligas, Champions League, el Balón de Oro y después fue como... 'ya está, ya he hecho mi trabajo'. Y esto se trata de mentalidad, no por la fiesta".

Ronaldinho no solo ganó títulos: cambió el estado de ánimo del Barcelona. Su llegada abrió una nueva etapa, devolvió al club la confianza y contribuyó a construir el equipo que posteriormente dominaría Europa con Messi, Xavi e Iniesta como protagonistas.

Aunque su salida llegó en un momento de declive, su legado permanece asociado a la alegría y el fútbol espectacular. Fue una figura clave en la transición entre el Barça de principios de los años 2000 y el gran equipo que alcanzaría su máximo esplendor en la etapa de Guardiola.