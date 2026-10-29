El Barça descarta a Koundé, espera a Eric García y vuelve al mercado a por un anhelo de Laporta

La acumulación de contratiempos en la defensa azulgrana vuelve a poner en cuestión las necesidades de acudir al mercado, con una operación que el presidente lleva tiempo persiguiendo y que Deco tampoco vería con malos ojos

El FC Barcelona confirma un nuevo problema en su retaguardia de cara al encuentro contra el Alavés del próximo sábado. Jules Koundé está ya completamente descartado para el partido y todas las miradas se centran ahora en la posible recuperación de Eric García. Se invita al optimismo con el defensor catalán, aunque el cuerpo técnico no quiere correr riesgos con su regreso.

Con Andreas Christensen y Xavi Espart también fuera de combate, Hansi Flick se enfrenta a una situación que obliga a buscar soluciones de emergencia en el filial y devuelve protagonismo a una vieja aspiración de Joan Laporta en el pasado mercado veraniego: el fichaje de Pedro Porro.

El lateral derecho del Tottenham es uno de los futbolistas que el presidente azulgrana lleva tiempo deseando incorporar. Ahora, con las lesiones dejando bajo mínimos la zaga, su nombre vuelve a cobrar relevancia como posible refuerzo invernal para un lateral que no termina de tener dueño esta temporada.

Koundé, descartado y con la defensa bajo mínimos

Las previsiones iniciales apuntaban a que Koundé podría regresar ante el Alavés, pero la evolución de su esguince en el tobillo izquierdo no ha sido la esperada. El francés, que ya se perdió los compromisos frente al PSG y el Real Madrid, continúa sin encontrarse en condiciones de volver y el club ha optado por no forzar su reaparición para evitar que el problema vaya a más.

Su ausencia se suma a las de Eric García, Christensen y Xavi Espart, cuatro bajas que condicionan seriamente los planes de Flick. De cara al sábado, Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde son las únicas alternativas disponibles del primer equipo para formar la línea defensiva, con la posibilidad de recurrir a futbolistas de otras posiciones o echar mano del filial.

El panorama evidencia la falta de efectivos y refuerza el debate sobre la necesidad de incorporar un defensa. Una cuestión que la dirección deportiva dejó en un segundo plano durante el pasado mercado estival.

Optimismo con Eric García, pero sin correr riesgos

La evolución de Eric García es una de las noticias que invitan a la esperanza. El futbolista sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna derecha en el encuentro ante el Betis, disputado el pasado 17 de octubre, y el plazo estimado de recuperación se situó entre tres y cuatro semanas.

Las sensaciones son positivas y los servicios médicos confían en que pueda volver muy próximamente, aunque no se forzará su regreso. El partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano aparece en el horizonte como una meta atractiva para el jugador, pero su presencia dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

Su polivalencia es un recurso importante para Flick, que esta temporada lo había utilizado en el lateral derecho, pese a que su posición natural es la de central. Su regreso permitiría recuperar alternativas en ambas demarcaciones y aliviar la situación de una defensa que ha acusado especialmente sus ausencias ante el PSG y el Real Madrid.

Pedro Porro, el fichaje deseado por Laporta

Mientras el equipo intenta recuperar efectivos, el nombre de Pedro Porro vuelve a aparecer en el horizonte. Según informa Catalunya Ràdio, Joan Laporta mantiene desde hace meses su interés por el internacional español, al que pudo seguir de cerca durante el Mundial. Deco también vería con buenos ojos su incorporación.

El Barça ya realizó consultas sobre su situación contractual en la recta final del mercado de verano, aunque las altas exigencias económicas del Tottenham, superiores a los 60 millones de euros, impidieron avanzar cualquier tipo de movimiento en la operación. El club inglés renovó al futbolista hasta 2031 y le mejoró sus condiciones salariales, por lo que una posible salida exigiría un importante desembolso.

La llegada de Porro permitiría reforzar el lateral derecho, devolver a Koundé a una posición menos exigente en cuanto a minutos y abrir la puerta a que Eric García se asentase en el centro de la defensa junto a Cubarsí. Se trata de un fichaje estratégico que también modificaría el reparto de protagonismo de centrales y laterales. El internacional español se entiende a las mil maravillas con Lamine Yamal, con el Mundial como su gran aval conjunto.

Sin embargo, el fichaje resulta extremadamente complicado. Más allá del esfuerzo económico tanto por el traspaso como por el salario del jugador, el club azulgrana necesitaría antes cuadrar sus cuentas. El tesorero Ferran Olivé ya advirtió de que cualquier incorporación en enero tendría que ir acompañada de una venta para hacer viable la operación.