La planificación del Barça 2027 tiene un primer nombre propio sobre la mesa de Deco: Estevao William

El joven atacante brasileño no encuentra continuidad en Stamford Bridge y su situación empieza a abrir una vía de escape para próximos mercados; el director deportivo azulgrana es un gran admirador de su talento, pero el PSG ya estaría moviéndose para intentar conseguir su préstamo en enero

El futuro de Estevao William en el Chelsea empieza a atisbarse cada vez más incómodo. Se intuye que Londres será una breve parada en el camino de su carrera. A sus 19 años, el extremo brasileño no está teniendo el protagonismo deseado a las órdenes de Xabi Alonso y la posibilidad de abandonar el club incluso en el mercado invernal de enero de 2027 gana fuerza.

Según informa el diario británico The Sun, el futbolista está convencido a solicitar una salida si su situación no cambia en las próximas semanas.

Sin minutos en la Copa de la Liga, pide salir del club en enero

El último episodio que ha alimentado las dudas llegó este miércoles, cuando el Chelsea cayó eliminado de la Copa de la Liga frente al Liverpool en Anfield. Pese a las ausencias de Cole Palmer y João Pedro, el técnico español no recurrió a Estevao, que estuvo calentando en la banda sin llegar a saltar al terreno de juego. Esta decisión ha provocado críticas en Inglaterra y ha aumentado las incógnitas sobre el papel que desempeña el brasileño en los planes del entrenador.

Las cifras reflejan sus dificultades para hacerse un hueco. El atacante acumula apenas unos 170 minutos esta temporada, repartidos en ocho encuentros entre la Premier League y la Copa de la Liga, y todavía no ha sido titular en el campeonato inglés. La competencia de Pedro Neto y las alternativas ofensivas que maneja Xabi Alonso están reduciendo sus posibilidades de participar con regularidad.

Xabi Alonso justifica su falta de minutos

El exentrenador del Real Madrid defendió su gestión con el joven futbolista después de la eliminación copera, aunque reconoció igualmente que su situación no puede ser la ideal para el jugador. "Podría estar más contento; él quiere jugar. Estoy seguro de que tendrá su momento; es mi responsabilidad", explicó el técnico español.

Xabi Alonso también apeló al proceso de adaptación del brasileño al fútbol inglés y a la exigencia física de la competición para justificar su decisión de no utilizarlo ante el Liverpool. "Sabemos que el fútbol en Inglaterra es muy intenso y hay que estar preparado para ello. Estevao está en su segunda temporada. La temporada va a ser larga", argumentó.

Deco lo considera una de las grandes perlas del fútbol brasileño

En Barcelona han despertado nuevamente el interés ante la evolución de los acontecimientos. Deco siempre ha tenido a Estevao en una consideración altísima y lo ve como uno de los talentos futbolísticos más prometedores de los últimos años, hasta el punto de compararlo por su proyección con las grandes estrellas surgidas del país sudamericano.

El director deportivo azulgrana ya siguió su progresión cuando militaba en el Palmeiras, donde se ganó el apodo de 'Messinho' por su habilidad, imaginación y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno. Su facilidad para jugar entre líneas y su talento en el último tercio del campo encajan con el perfil de futbolista que históricamente ha buscado el Barça en el mercado brasileiro.

La entidad catalana no pudo competir en su momento con la propuesta del Chelsea por sus limitaciones económicas. El conjunto inglés terminó cerrando su incorporación por una cantidad que superó los 60 millones de euros entre las cifras fijas y las variables, en una operación que se concretó en 2024, aunque el jugador se incorporó a Stamford Bridge en julio de 2025.

Ahora, una cesión podría ser el primer paso. El Barça no ha iniciado ninguna negociación, pero la posibilidad de que el brasileño busque una salida, al menos de forma temporal, abre una oportunidad que hace unos meses parecía descartada por su elevado coste y un contrato largo que no expira hasta junio de 2033.

El PSG acelera para intentar conseguir su cesión en enero

El principal competidor del Barcelona en esta carrera será una vez más s el Paris Saint-Germain. Según las informaciones publicadas por medios especializados como Foot01 y TEAMtalk, el club francés confía en poder incorporar al brasileño como cedido en el mercado invernal, con Luis Enrique como su principal valedor.

El técnico asturiano busca alternativas para reforzar el ataque, condicionado por los problemas físicos que afectan a su plantilla, entre ellos la lesión de Khvicha Kvaratskhelia. Estevao ofrecería desborde, creatividad y capacidad para ocupar distintas posiciones ofensivas, además de margen de crecimiento a largo plazo.

Las informaciones apuntan a que el Chelsea estaría dispuesto a estudiar una cesión simple, pero con condiciones. Entre ellas figurarían que el PSG asumiese la totalidad del salario del jugador y la inclusión de garantías económicas vinculadas al cumplimiento de un mínimo de minutos. El objetivo de los londinenses sería asegurar que su apuesta de futuro tenga continuidad competitiva sin perder el control sobre sus derechos.

El Liverpool también ha sido vinculado con el brasileño, aunque el Chelsea no tendría intención de reforzar a un rival directo de la Premier ni desprenderse definitivamente de él a corto plazo.