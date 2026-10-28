Flick confirma una defensa en cuadro en la vuelta al trabajo: Koundé sigue sin estar

El FC Barcelona ha retomado el trabajo en la Ciudad Deportiva después de dos días de descanso y sigue sin recuperar al defensa francés, que continúa ausente por culpa de un esguince de tobillo

El FC Barcelona ha vuelto a los entrenamientos con la mirada puesta en el partido de este sábado ante el Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou (21:00 horas). Después de las derrotas frente al Paris Saint-Germain (4-2) y el Real Madrid (1-2), el equipo de Hansi Flick busca recuperar sensaciones, aunque la sesión de este miércoles ha dejado una noticia poco alentadora para el técnico: Jules Koundé continúa sin trabajar con el grupo y su presencia en la próxima jornada liguera empieza a complicarse.

El defensa francés sigue recuperándose del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en el encuentro frente al Betis y que ya le impidió estar disponible para el Clásico. Aunque Flick se mostró optimista recientemente sobre su evolución, el jugador todavía no ha dado el paso necesario para reincorporarse a la dinámica del grupo.

Con el partido cada vez más cerca, su disponibilidad dependerá de cómo avance durante las próximas sesiones.

Koundé no despeja las dudas para el sábado

La principal incógnita en el regreso al trabajo era comprobar si el internacional francés podía ejercitarse junto a sus compañeros. Sin embargo, Koundé volvió a quedarse al margen, por lo que el cuerpo técnico tendrá que seguir pendiente de sus sensaciones antes de tomar una decisión definitiva.

El francés, que ya se perdió el partido ante el Real Madrid, todavía no ha podido incorporarse al trabajo con el grupo y sigue entre algodones.

El calendario ofrece poco margen. El Barça recibirá al Alavés este sábado y necesita recuperar efectivos para afrontar un encuentro importante después de dos resultados adversos. Koundé era uno de los jugadores que aspiraban a regresar próximamente, pero su ausencia en el entrenamiento mantiene la incertidumbre y hace que su participación no parezca sencilla.

Flick deberá valorar si merece la pena esperar al francés hasta el último momento o si es preferible no correr riesgos con un futbolista que todavía no ha podido completar una sesión con normalidad.

Cuatro bajas que castigan la defensa del Barça

La situación preocupa especialmente al entrenador alemán por la acumulación de problemas físicos en la retaguardia azulgrana. A día de hoy, el Barça tiene cuatro defensas en la enfermería: Xavi Espart, Eric García, Andreas Christensen y el propio Jules Koundé.

El caso de Espart es especialmente delicado. El joven lateral estará alrededor de siete semanas de baja por una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que sufrió en el Clásico después de una entrada de Tchouaméni. Su ausencia supone un nuevo contratiempo para Flick, que pierde una alternativa en una línea que ya estaba de por sí muy castigada.

Eric García y Andreas Christensen continúan por el momento fuera, mientras que la evolución de Koundé será determinante para saber con qué efectivos podrá contar el técnico frente al Alavés. La acumulación de bajas limita las opciones defensivas y obliga al cuerpo técnico a estudiar posibles alternativas dentro de la plantilla.

Flick se mostró relativamente optimista con el regreso de dos de sus hombres tras el Clásico, pero por ahora no hay novedades. "Eric tiene muy buena pinta. Y Jules también", señaló el técnico, sin concretar plazos.

Cubarsí vuelve y Flick recurre al filial

La nota positiva de la sesión la protagonizó Pau Cubarsí, que se ejercitó con normalidad después de superar un proceso febril que le impidió viajar a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro.

El entrenamiento también contó con la presencia de varios jóvenes: Ebrima Tunkara, Àlex Campos y Hamza Abdelkarim participaron en la dinámica del primer equipo. La presencia de Campos, central del filial, cobra especial relevancia en un contexto de tantas ausencias en defensa, sin descartar otras opciones para el lateral como Bryan Fariñas.

El Barça dispone todavía de un par de sesiones más para preparar el compromiso liguero del próximo sábado, pero el tiempo empieza a jugar nuevamente en contra de Koundé.