Samir Nasri, exfutbolista, no está de acuerdo con el Balón de Oro: "Harry Kane ni siquiera es el mejor jugador de la Bundesliga, debería haber sido Lamine Yamal"

El exfutbolista francés opinó sobre el galardón del Balón de Oro, que a su juicio debió recaer en Lamine Yamal, ya que es "la locomotora del Barça"

Han pasado ya tres días desde que se conociera el nuevo ganador del Balón de Oro, que recayó en la figura del inglés Harry Kane, por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal y siguen apareciendo opiniones a favor y en contra de la decisión de los periodistas a los que France Football reconoce como jurado.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el francés Samir Nasri, exfutbolista de Arsenal, Manchester City o Sevilla Fútbol Club y que desde que se retiró en 2021 ejerce como comentarista deportivo en el país galo. En esta ocasión ha hablado del ganador del Balón de Oro en el podcast 'Les afrranchis', donde aprovechó para opinar sobre quién lo debería haber ganado a su juicio.

Para el que fuera talentoso mediapunta dejó claro que para él, el ganador debería haber sido Lamine Yamal, no solo por sus cualidades, sino también porque es el líder del Barcelona, algo que por ejemplo no logrón conseguir Mbappé en el PSG. "Yamal es la locomotora del Barça, ¡es su club, su equipo! Cuando Mbappé estaba en el PSG, ¡era el equipo de Neymar!, independientemente de los títulos, ¡seguía siendo el equipo de Neymar!", explicó Nasri.

Al ser preguntado sobre los merecimientos del delantero del Bayern de Múnich y capitán de Inglaterra, fue tajante. "No estoy de acuerdo en absoluto con que lo gane Harry Kane. Ni siquiera es el mejor jugador de la Bundesliga, es Olise. Tampoco lo fue de Inglaterra en la Copa del Mundo", recordó el francés, que volvió a dejar claro que el ganador "debió ser Lamine Yamal".

Nasri premiaría a Olise antes que Kane

De hecho, Nasri también destacó la figura de su compatriota del Bayern de Múnich, Michael Olise, por delante de Harry Kane. "Ha disputado 57 de 60 partidos, ¡parece un Ferrari!, el fútbol debería premiarlo antes que a Harry Kane", aseveró.

El exinternacional francés apuntó a los criterios utilizados para otorgar el Balón de Oro recordando también que el Bayern de Múnich siempre gana la Bundesliga, por lo que no tiene mucho mérito: "¿En qué nos estamos basando para juzgar esto? ¿Solo en los goles marcados? Gana una liga en la que prácticamente juega solo".

Además, Nasri recordó que Kane no ha sido importante en las grandes citas europeas con el Bayern de Múnich la pasada temporada, aunque anotó 36 goles en la Bundesliga para ganar la Bota de Oro. "Harry Kane, Balón de Oro... Vale, las estadísticas marcaron la diferencia. Es un jugador fantástico, con muchísimas cualidades. Pero nunca ha sido el jugador que ha llevado a su equipo lejos o que le ha hecho ganar los partidos verdaderamente importantes. A menudo le falta algo pero es un jugador extraordinario".