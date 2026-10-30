Ancelotti desafía al Barça convocando a Raphinha y responde al enfado de Laporta

La decisión ha reabierto un frente entre el club catalán y la Confederación Brasileña de Fútbol, que vuelve a anteponer los intereses de la selección a las preocupaciones de la entidad azulgrana; el viaje obligará al atacante a recorrer miles de kilómetros cuando todavía intenta recuperar su mejor versión

Carlo Ancelotti vuelve a cruzarse en el camino del FC Barcelona. El seleccionador brasileño ha incluido a Raphinha en la convocatoria para los dos amistosos que la 'Canarinha' disputará en noviembre en el otro lado del mundo, ante Japón y Singapur, dos encuentros incómodos por lo geográfico del asunto y que se enmarcan en el proceso de recuperación de la última lesión del capitán azulgrana.

El futbolista brasileño todavía no ha recuperado su mejor estado físico después de la lesión que sufrió precisamente con su selección el pasado 29 de septiembre en otro amistoso.

Evidentemente, esta decisión no ha sentado nada bien en la entidad azulgrana y existe verdadero hartazgo con este tipo de probaturas por parte del seleccionador de Brasil, un empecinamiento que solo viene a alimentar el conflicto con la CBF, ahora dirigida deportivamente por el exentrenador del Real Madrid.

El problema no se limita a que el extremo vuelva a abandonar la disciplina culé. La expedición brasileña afrontará un desplazamiento de casi 22.000 kilómetros entre la ida y la vuelta, con dos compromisos en apenas tres días y en un momento en el que Raphinha necesita cierto descanso para recuperar su mejor nivel tras varios partidos ausentes con el Barça. Desde su regreso a los terrenos de juego tras la lesión no ha completado ningún partido y sigue trabajando para recuperar sensaciones.

Ancelotti responde al enfado de Laporta

La convocatoria llega después de que Joan Laporta expresara públicamente su malestar por los perjuicios que, a su juicio, ocasionan las ventanas internacionales a los clubes. El presidente azulgrana ya mostró su indignación tras la última lesión del brasileño, que se produjo durante un encuentro de la selección en Brisbane frente a Australia. Ahora, la decisión de volver a citarlo ha reavivado el desencuentro.

Ancelotti fue preguntado directamente por las quejas del Barça y quiso dejar claro que no ha recibido ninguna petición especial para que Raphinha se quede en Barcelona. "Mantenemos buenas relaciones con los clubes brasileños y con los clubes europeos, con los que compartimos información sobre los jugadores. En general, esta relación es buena", explicó inicialmente. Sin embargo, el italiano elevó el tono al defender su autonomía para confeccionar la lista. "No tenemos peticiones particulares, tampoco las necesitamos. En las fechas FIFA llamaremos a los futbolistas que consideremos importantes para la selección brasileña".

La indignación en Barcelona es manifiesta porque la propia CBF ha reconocido que se ha aplicado un criterio distinto con los futbolistas internacionales que juegan en equipos del campeonato brasileño, liberados en esta ventana al encontrarse en un tramo decisivo de su competición doméstica. Ancelotti y la propia CBF han admitido este trato preferencial con los clubes brasileños, que afrontan la recta final del Brasileirão. "Este es un momento sensible, por eso, hemos llamado solo un futbolista por equipo y hemos decidido no llevar a nadie del Flamengo y del Palmeiras porque se están jugando el título", ha afirmado Ancelotti.

El trato de favor a Flamengo y Palmeiras aumenta la polémica

De esta forma, Brasil no convoca a ningún futbolista de Flamengo ni Palmeiras, los dos equipos que se están jugando el título del Brasileirão y que, además, disputarán la final de la Copa Libertadores el próximo 28 de noviembre en Montevideo. También ha limitado a uno el número de representantes por cada uno de los demás clubes brasileños.

Rodrigo Caetano, ejecutivo de la CBF, explicó que se trata de una medida consensuada con las entidades afectadas para equilibrar el calendario nacional. El propio Ancelotti justificó igualmente su decisión admitiendo ese margen de protección concedido a los clubes brasileños.

Sin embargo, en Europa se entiende que existe cierto agravio con los jugadores que defienden escudos al otro lado del Atlántico, quienes no parecen contar con una consideración similar. El Barça vuelve a sentirse perjudicado por una convocatoria que afecta a uno de sus futbolistas más importantes y que llega después de haber perdido ya a Raphinha durante varias semanas por una lesión con Brasil.

Raphinha, clave en el nuevo proyecto de Ancelotti

Ancelotti, por su parte, considera al azulgrana una de las figuras fundamentales para el nuevo ciclo de la selección. "Hemos escogido cinco futbolistas que estuvieron en el último Mundial y que serán importantes para este nuevo ciclo en el que disputaremos la Copa América y una nueva Copa del Mundo. Estos jugadores son Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior y Raphinha", argumentó.

Brasil se enfrentará a Japón el 14 de noviembre y a Singapur el día 17. Dos partidos que, sobre el papel, pueden servir para dar minutos a los jóvenes dentro del proceso de renovación que ha iniciado el técnico italiano, pero que también obligarán a Raphinha a afrontar otro largo viaje en plena puesta a punto.

En Barcelona, mientras tanto, vuelve a crecer el malestar con una CBF que sí ha encontrado fórmulas para proteger a sus clubes y que, de momento, no ha atendido las preocupaciones azulgranas.