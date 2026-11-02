Simeone, sobre Harry Kane: "Le hace muy bien al fútbol, a los chicos que miran a este tipo de jugadores que dejan legado para los jóvenes"

El preparador argentino no quiere oír hablar de la final en el Metropolitano, se deshace en elogios hacia el Balón de Oro y explica la situación de Ademola Lookman y Obed Vargas...

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para analizar el choque de Champions League de este martes frente al Bayern de Múnich, el que sin duda será uno de los duelos estelares de la jornada tendiendo en cuenta la enjundia del rival alemán y el óptimo estado de forma en el que se encuentran los hombres de Simeone.

De hecho, en el Atlético de Madrid ven la final de la Champions como un sueño, sobre todo teniendo en cuenta que se disputará en el Metropolitano. "No sé cuánto tiempo vamos a seguir en la Champions, pero espero que esta pregunta no me la hagan en todas las conferencias porque son todas repetitivas. Es algo maravilloso que la final se juegue en nuestro estadio, pero nosotros vamos partido a partido. Hay un trabajo enorme para poder llegar a un escenario que es muy lindo, como lo explicas, pero que es muy difícil y que, para eso, necesitamos trabajar y depender de lo que vamos a hacer cada partido", ha dicho el argentino.

El duelo ante el Bayern

"Soy un agradecido absolutamente por todo lo que me ha pasado en estos 15 años y, consecuentemente, por lo que estamos viviendo los aficionados, nosotros, el club, nuestra gente, los dirigentes... Hay que vivirlo con ilusión, con entusiasmo, con alegría y sabiendo que vamos a enfrentar a un rival duro, muy bueno, de los mejores seguramente en esta competición, y que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño".

Qué Atlético le gustaría ver

"Es lo que me gustaría. Me gustaría atacar los 80 minutos, dejarle los últimos 10 para que ellos puedan atacarnos un rato, presionar alto, que el equipo triangule, que el equipo haga el gol de esos 20 toques que hicimos el otro día en Levante... Pero la realidad es otra y la realidad es la que tenga que ser mañana cuando empiece, que te vas a encontrar con un equipo potente, fuerte y que tendremos que atravesar momentos difíciles, duros, salir de la presión de ellos porque es una presión que la trabaja muy bien a la pérdida de la pelota".

Cómo se para a Harry Kane

"Primero felicitarlo por el Balón de Oro que ha obtenido justamente. Considero que es un jugador increíble, siempre me ha gustado. No tengo ninguna duda con el crecimiento y la maduración que ha tenido en su andar. Con los años ha encontrado mejores lugares para jugar, aparte de no alejarse de lo que sabe hacer muy bien, que es el gol. Se le ve comprometido para el trabajo, se le ve comprometido para sacar al equipo de atrás cuando el equipo lo necesita. Es un hombre gol. La verdad que felicitar a todo su talento porque, obviamente, le hace muy bien al fútbol y, sobre todo, a los chicos que miran a este tipo de jugadores que dejan legado para los jóvenes que están mirando cómo se puede llegar también a un lugar importante trabajando".

Dónde debe mejorar el Atlético

"El equilibrio. Creo que el equilibrio es lo más difícil de encontrar. La regularidad de poder mantener una línea en casi todos los partidos o todos los partidos es lo que, obviamente, todos los entrenadores queremos y creo que ahí está el punto donde vamos a seguir insistiendo".

La importancia del Metropolitano

"A nuestra gente la necesitamos como suele estar, cada vez más fuerte, cada vez más cerca de los futbolistas. Lo que ellos transmiten, los futbolistas lo reciben y ojalá que nosotros, desde abajo, podamos hacia arriba llevar esa energía que ellos siempre nos traen e intentar, obviamente, disfrutar también de lo que tenemos, porque la verdad que tenemos por delante partidos muy bonitos y muy importantes".

El momento de Ademola Lookman

"La verdad que creo que la temporada de él no empezó como a él le habría gustado, pero también Julián el año pasado atravesó un momento difícil y después salió, y Griezmann, se acuerda, en aquel momento donde no hacía goles y salió. Esto es trabajo, esto es creer en lo que uno hace. Nosotros creemos, como lo vengo diciendo en casi todas las conferencias en torno a Lookman, en la importancia que tiene para nosotros, porque es de los futbolistas que más tiene duelos uno contra uno en el último tercio, en la parte final, en donde el gol puede aparecer. Y yo confío mucho en él. No quiero que entre en esa situación de frustración porque no está atravesando su mejor momento, porque es parte de la vida, parte del juego, parte del fútbol, y hay momentos que hay que atravesarlos hasta que un día empiece a hacer un gol, empiece a jugar mejor, empiece a asistir, empiece a sentirse, obviamente, más vivo, como obviamente se sienten los jugadores cuando llegan los goles. Esperemos que ese sea el camino que pueda ver él".

Pocas oportunidades para Obed Vargas

"Es un chico que está trabajando muy bien, que tiene mucho entusiasmo, que tiene mucha ilusión, que, obviamente, es muy comprometido con todo lo que hace. Tiene un comportamiento ejemplar con los compañeros y compite contra chicos que lo están haciendo muy bien, como Barrios, como Cardoso, como Koke, como Morten, como Llorente cuando lo puede hacer también en el medio, como Mendoza. Hay muchos futbolistas en ese lugar y nosotros, los entrenadores, estamos esperando siempre ver en los entrenamientos cosas que digan: 'Joder, este tiene que jugar', porque lo está haciendo todo bien. Eso es lo que miramos los entrenadores para que esa oportunidad se traduzca en que el entrenador lo pueda poner".

Las bajas para el partido

"Tenemos en la mitad del campo a mucha gente. Tenemos a Cardoso afuera, tenemos a Morten afuera, tenemos a Koke que está volviendo, que obviamente siempre tiene muchas ganas, pero el partido puede ser largo. Hoy tenemos a todos los chicos que están esperando: Mendoza, Obed, no me quiero olvidar de alguno, Llorente...".