Álex Baena: "No sé si es el mejor momento de mi carrera, pero sí el que más estoy disfrutando"

Álex Baena reconoce que atraviesa su etapa más feliz desde que llegó al Atlético de Madrid y admite que todavía tiene margen de mejora. El centrocampista analiza la ausencia de Griezmann y el reto de medirse al Bayern en Champions

Alex Baena fue el encargado de acompañar a Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará mañana a los rojiblancos y al Bayern. En ella aseguró que nunca dejó de creer en su oportunidad y que ahora disfruta más que nunca del día a día en el Atlético. Además, llega al encuentro como uno de los futbolistas más productivos del equipo: suma cinco goles y tres asistencias en LaLiga. La intervención del internacional español dejó también varios mensajes sobre el crecimiento del equipo, la conexión que ha encontrado con Alejandro Grimaldo y el desafío que supone medirse a uno de los grandes del fútbol europeo. El Atlético recibe al conjunto alemán este martes, 3 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano, con la intención de convertir su buen momento liguero en un impulso para la Champions.

Baena encuentra su sitio en el Atlético: "Es cuando más feliz me estoy sintiendo"

Álex Baena no esconde que su adaptación al Atlético de Madrid necesitó más tiempo del que habría deseado. El centrocampista llegó al conjunto rojiblanco con la exigencia de dar un salto en su carrera, pero reconoce que durante el pasado curso tuvo que superar dificultades tanto físicas como a la hora de entender lo que le pedía el equipo. Lejos de rendirse, mantuvo intacta su ambición y ahora empieza a recoger los frutos. "No sé si es el mejor momento de mi carrera, pero sí el que más estoy disfrutando y en el que más feliz me estoy sintiendo", explicó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Bayern. El futbolista también quiso dejar claro que no considera que haya alcanzado su techo: "Mi deseo era triunfar aquí y poco a poco lo estoy consiguiendo. De todos modos, creo que todavía puedo dar mucho más y hay que seguir trabajando para mejorar".

Los números respaldan ese paso adelante. Baena acumula cinco goles y tres asistencias en once encuentros de LaLiga, cifras que le sitúan entre los futbolistas más determinantes del equipo esta temporada. También ha participado en los tres partidos europeos disputados hasta ahora, en los que ha repartido una asistencia.

El vacío de Griezmann y la respuesta del bloque

Una de las cuestiones que abordó el internacional español fue cómo está gestionando el Atlético la ausencia de Antoine Griezmann. Baena no quiso señalar a un sustituto concreto, consciente de que cubrir el espacio que deja un futbolista de su dimensión requiere mucho más que encontrar a alguien que ocupe su posición. "Suplir a un jugador como Antoine es casi imposible, sabíamos que iba a dejar un hueco grande, pero entre todos los compañeros estamos haciendo un gran trabajo para intentar que se note lo menos posible su ausencia", explicó. Para el centrocampista, la clave está en la respuesta colectiva y en que varios jugadores han asumido una responsabilidad mayor que la campaña anterior.

Ese crecimiento también se aprecia en el costado izquierdo, donde Baena ha encontrado una conexión especial con Alejandro Grimaldo. Ambos se conocían de la selección española y el centrocampista considera que su entendimiento está ayudando a dar al equipo una alternativa ofensiva que necesitaba consolidar. "Tenemos una conexión fantástica, pero también con Lookman y Arnau. Hay una banda izquierda excelente juegue quien juegue", destacó. Baena considera que esa fluidez puede resultar determinante para que el Atlético alcance sus objetivos, especialmente después de una temporada en la que, a su juicio, el equipo no encontró tantos automatismos por ese sector.

El Bayern, una prueba para medir las aspiraciones rojiblancas

El siguiente examen será de máxima exigencia. El Bayern llega al Metropolitano como uno de los grandes nombres del fútbol europeo, aunque atraviesa una situación complicada por las lesiones. El conjunto alemán ha perdido efectivos importantes en ataque y tampoco podrá contar con Vincent Kompany en el banquillo, por lo que su segundo entrenador, Aaron Danks, asumirá la dirección del equipo.

Baena, en cualquier caso, no quiere restarle importancia al desafío. "Es uno de los mejores del mundo, con grandísimos jugadores y es un reto para ver hasta dónde podemos llegar", afirmó. El futbolista confía en el factor Metropolitano para intentar dar un golpe sobre la mesa en Europa: "Jugamos en casa, aquí somos fuertes con nuestra gente. A todos los rivales les cuesta muchísimo sacar puntos".

El Atlético llega después de imponerse por 0-2 al Levante y encadenar una buena racha de resultados en Liga, pero necesita trasladar esas sensaciones a la Champions. La semana incluye además el duelo liguero contra el Barcelona, aunque Baena quiso apartar cualquier distracción. "Todos pensamos sólo en el partido de mañana, que es el más importante que tenemos ahora mismo. A partir del miércoles ya pensaremos en lo del fin de semana, que será otra película diferente". Primero, el Bayern; después, llegará el turno de otro gran examen.