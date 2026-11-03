Atlético de Madrid 0-2 Bayern de Múnich: El Bayern asalta el Metropolitano

El Atlético de Madrid cae ante el Bayern de Múnich en el Metropolitano tras resistir durante una hora, pero un error de Le Normand y un golazo de Laimer terminaron decantando un partido en el que los rojiblancos no encontraron respuesta

El Atlético de Madrid cayó ante el Bayern de Múnich (0-2) en el Riyadh Air Metropolitano en un partido que se decidió en la segunda mitad. Los rojiblancos resistieron durante una hora el dominio de los alemanes, pero un error de Le Normand permitió a Lennart Karl abrir el marcador. Konrad Laimer, con un auténtico golazo, sentenció el encuentro en el tramo final.

El Bayern domina, pero el Atlético resiste

El encuentro comenzó con un Atlético que buscaba hacer daño a través de los balones largos hacia Sorloth. El noruego tuvo protagonismo en los primeros compases, peleando cada envío con Upamecano y tratando de generar espacios para Julián Álvarez y Giuliano Simeone. De hecho, la primera ocasión clara llegó muy pronto, cuando Julián probó fortuna con un disparo que se marchó por poco.

Sin embargo, el Bayern fue imponiendo su ritmo con el paso de los minutos. Los de Múnich acumularon la posesión y encontraron en Olise, Davies y Laimer sus principales vías de ataque. Kane también tuvo oportunidades, aunque no estuvo acertado en la definición. Karl dispuso de una ocasión muy clara en el minuto 22, pero mandó el balón por encima de la portería de Oblak.

El Atlético intentaba responder a través de las transiciones y las acciones a balón parado. Barrios probó desde la frontal en el minuto 14 y Sorloth volvió a ganar una disputa que terminó en córner. Pese al empuje visitante, la defensa rojiblanca consiguió cerrar los espacios y llegar al descanso con el empate inicial.

El error de Le Normand cambia el partido

Tras el paso por vestuarios, el Bayern mantuvo su iniciativa y Oblak tuvo que intervenir nada más comenzar para despejar un potente disparo de Kimmich. Kane también lo intentó desde la frontal, pero su lanzamiento se marchó fuera. El Atlético tuvo una gran oportunidad para adelantarse en el minuto 65. Julián Álvarez filtró un magnífico pase para Marcos Llorente, que controló dentro del área y buscó rápidamente el disparo. Sin embargo, Tah apareció para incomodarle y facilitar la intervención de Neuer.

La respuesta alemana llegó con un golpe que cambió por completo el encuentro. En el minuto 54, un balón quedó suelto en el área después de una acción ofensiva del Bayern. Le Normand dudó a la hora de despejar y Lennart Karl aprovechó el despiste para robarle la pelota y superar a Oblak con un toque sutil. Un error que castigó la resistencia rojiblanca. Simeone reaccionó con un triple cambio en el minuto 58, dando entrada a Koke, Kang-in Lee y Lookman por Baena, Sorloth y Le Normand. El Atlético ganó alternativas en ataque, pero el Bayern siguió encontrando espacios.

Laimer firma la sentencia con un golazo

El conjunto alemán estuvo cerca de ampliar su ventaja en el minuto 72, cuando Upamecano estrelló un cabezazo en el larguero. Dos minutos después llegó el segundo. Harry Kane encontró a Laimer dentro del área y el austriaco, tras amagar ante Grimaldo, soltó un potente disparo que tocó en el larguero antes de acabar en la portería.

El Atlético intentó reaccionar y reclamó un penalti por un agarrón de Stanisic sobre Giuliano, pero el colegiado Letexier no señaló nada. Incluso llegó a celebrar un posible tanto del Bayern en el minuto 80, aunque fue anulado por una falta de Upamecano sobre Pubill. En los últimos minutos, Oblak evitó el tercero ante Brown y Llorente trató de encontrar a Hancko con un centro al segundo palo. No hubo tiempo para más. El Bayern se llevó los tres puntos del Metropolitano y dejó al Atlético sin premio después de una hora de resistencia.

Ficha Técnica

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Llorente, Barrios, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.Bayern de Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Bischof; Olise, Karl, Davies; y Kane.

Cambios:- Atlético: Koke, Kang-in Lee y Lookman por Baena, Sorloth y Le Normand (58'); Mendoza y Jonathan David por Barrios y Julián Álvarez (75').- Bayern: Nathaniel Brown por Lennart Karl (67'); Kim Min-jae por Davies (78'); Sacha Boey por Laimer (88').

Árbitro: François Letexier (Francia).