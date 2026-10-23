El Bayern Munich actualiza el estado de salud de Kompany: trasladado al hospital

El entrenador del Bayern Munich, uno de los máximos favoritos para ganar la actual edición de la UEFA Champions League, ha tenido un desfallecimiento durante la sesión de entrenamientos del equipo bávaro

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, ha sido trasladado al hospital después de que el belga tuviera una indisposición durante la sesión de entrenamientos que estaba realizando este viernes el equipo bávaro según informan Bild y Sky Sports Alemania, dos de los principales medios de comunicación de país europeo.

Vincent Kompany, de 40 años, ha tenido que ser evacuado en ambulancia. Situación que ha generado preocupación en el entorno del Bayern Munich, el cual es uno de los grandes favoritos para ganar la actual edición de la UEFA Champions League.

Para evitar rumores e informaciones desacertadas, el Bayern Munich ha confirmado que Vincent Kompany sufrió un colapso durante el entrenamiento y que va a ser sometido a pruebas médicas para conocer qué tiene.

El comunicado del Bayern Múnich sobre el estado de salud de Vincent Kompany

'Vincent Kompany, bajo atención médica. Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego'.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Munich, lo ha pasado mal en los últimos días

Vincent Kompany no lo está pasando bien en los últimos días ya que está teniendo que lidiar con problemas de salud ya que una infección vírica le ha obligado a reducir su actividad como entrenador del Bayern Munich.

Según ha señalado Bild, Vincent Kompany tuvo ciertos problemas en el partido que la semana pasada el Bayern Munich le ganó al RB Leipzig por 6-1. El técnico belga tuvo que tumbarse en el sofá de su vestuario tanto durante el descanso como después del encuentro por esta dolencia que también le habría afectado una zona de cicatrices que le impide subir y bajas escaleras.

Durante esta semana, Vincent Kompany se ha ausentado en varias sesiones de entrenamiento del Bayern Múnich si bien es cierto que estuvo presente en el partido de UEFA Champions League disputado esta semana contra el Arsenal que terminó con empate a dos goles. A pesar de ello, Vincent Kompany señaló que estaba cansado y le faltó reposo.

Vincent Kompany se encuentra realizando un gran trabajo como entrenador del Bayern Munich en esta temporada ya que el técnico belga tiene al equipo bávaro como líder de la Bundesliga, empatado a puntos con el Borussia Dortmund con 14 unidades después de haber disputado seis jornadas en la que aún no conoce la derrota: 4 victorias por dos empates.

Por su parte, en la UEFA Champions League, el Bayern Munich suma 5 puntos en las tres primeras jornadas lo que le permite estar entre los 24 primeros clasificados, que es el primer objetivo marcado. El equipo alemán es rival del Atlético de Madrid y del Real Betis Balompié en la fase de liga de la máxima competición de clubes de Europa. Por tanto, los dos clubes españoles no perderán de vista esta situación.