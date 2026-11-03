Villarreal - PSG: Alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El Villarreal recibe al vigente campeón de Europa en la cuarta jornada de la Champions League a las 21:00 horas. El PSG llega a La Cerámica con pleno de victorias, mientras que el Villarreal necesitan sumar para no alejarse de los puestos de clasificación

El Villarreal recibe al Paris Saint-Germain en el Estadio de la Cerámica, donde tendrá que entregar todas sus fuerzas para el encuentro contra el vigente campeón de la Champions League. Los de Luis Enrique llegan lanzados y con pleno de victorias en la competición, mientras que el equipo castellonense necesita reaccionar después de su última derrota ante el Liverpool.

El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga, enfrenta a dos equipos que llegan con dinámicas muy diferentes. El PSG quiere prolongar su impecable trayectoria continental y dar otro paso hacia los octavos de final, mientras que el Villarreal necesita hacerse fuerte en casa para no complicar todavía más sus opciones de clasificación.

Cómo llega el Villarreal

El Villarreal afronta el compromiso en un momento delicado en cuanto a resultados. El equipo castellonense no está encontrando la regularidad necesaria para competir en dos frentes y la derrota del pasado fin de semana ante el Espanyol (0-1) ha vuelto a encender las alarmas. Los amarillos venían de imponerse al Valencia (1-2) y de golear al Manacor en la Copa del Rey (0-5), pero el tropiezo liguero les ha impedido dar continuidad a esa mejoría. En Champions League, el camino tampoco está siendo sencillo. El Submarino Amarillo comenzó con una derrota ante el Borussia Dortmund, consiguió su primera victoria frente al Nápoles (3-1) y volvió a quedarse sin premio en su visita al Liverpool, donde cayó por 4-3 en un partido con alternativas y muchos goles.

Además, tiene varios interrogantes en su enfermería. Gerard Moreno terminó lesionado el encuentro ante el Espanyol y es duda, mientras que Ilias Akhomach, Juan Foyth, Nathan Saliba y Alassane Diatta también arrastran problemas físicos.

El PSG llega lanzado

La situación del Paris Saint-Germain es prácticamente opuesta. El vigente campeón de Europa atraviesa una dinámica extraordinaria y se ha convertido en uno de los equipos más fiables de esta primera parte de la temporada. Los de Luis Enrique acumulan nueve victorias consecutivas en todas las competiciones y llegan a Villarreal después de golear al Le Havre (5-1) en la Ligue 1. Antes de ese resultado, los parisinos también habían superado al Olympique de Lyon (2-0) y al Barcelona (4-2) en una demostración de su enorme capacidad ofensiva. Precisamente, su triunfo ante los azulgranas en la anterior jornada continental les permitió mantener el pleno de victorias en Champions. Luis Enrique ha conseguido que su equipo mantenga una identidad reconocible, con mucha movilidad en ataque, presión alta y capacidad para dominar los partidos a través de la posesión.

El técnico asturiano tampoco podrá contar con toda su plantilla. Ousmane Dembélé y Marquinhos siguen fuera por sus problemas musculares, mientras que Khvicha Kvaratskhelia estará ausente por una grave lesión de rodilla. Nuno Mendes también figura entre las bajas. Achraf Hakimi, por su parte, llega especialmente motivado después de firmar un triplete en la última jornada liguera.

Alineaciones probables

Posible once del Villarreal (4-4-2): Gulácsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Georges Mikautadze.

Posible once del PSG (4-3-3): Safonov; Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ferran Torres y Maghnes Akliouche.

Horario y dónde ver por televisión el Villarreal - PSG de Champions League

El encuentro entre el Villarreal y el Paris Saint-Germain, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027, se disputará este martes 3 de noviembre en el Estadio de la Cerámica a las 21:00 horas. Para seguir el encuentro por Movistar Plus+, a través de M+ Liga de Campeones 3.