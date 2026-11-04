Así queda la Champions League tras la goleada del PSG al Villarreal y el tropiezo del Atlético: resultados y clasificación

La cuarta jornada de la Champions League deja al PSG como líder en solitario tras golear al Villarreal, mientras que el Barcelona escala hasta la segunda posición y el Atlético cae ante el Bayern. El Real Madrid y el Betis buscarán este miércoles mejorar sus posiciones

La cuarta jornada de la fase liga de la Champions League ha dejado una noche de grandes movimientos en la clasificación. El PSG ha vuelto a demostrar su poderío con un contundente 0-6 ante el Villarreal, el Barcelona ha cumplido frente al Aston Villa (3-0) y el Atlético de Madrid ha sufrido un frenazo en el Metropolitano al caer por 0-2 contra el Bayern de Múnich.

Con estos resultados, el conjunto parisino se mantiene al frente de la tabla con pleno de victorias y 12 puntos, mientras que el Barça da un importante salto y se coloca segundo, con nueve. La jornada, no obstante, todavía no está completa: el Real Madrid y el Betis disputarán sus encuentros este miércoles.

El PSG sigue intratable y el Barcelona se mete segundo

El gran protagonista de la noche ha sido el equipo de Luis Enrique. El PSG pasó por encima del Villarreal en La Cerámica con un 0-6 que le permite alcanzar los 12 puntos y reforzar su liderato. Los parisinos han ganado los cuatro encuentros disputados y presentan un balance de 20 goles a favor y cinco en contra.

El Barcelona también salió reforzado de la jornada. Los azulgranas vencieron por 3-0 al Aston Villa, con Lamine Yamal abriendo el marcador y un doblete de Raphinha, y alcanzan los nueve puntos. El triunfo les permite situarse en la segunda plaza, por delante del propio conjunto inglés, que baja hasta la tercera posición con los mismos puntos.

Por su parte, el Atlético no pudo frenar al Bayern. Los goles de Lennart Karl y Konrad Laimer dejaron los tres puntos en manos del equipo alemán, que asciende hasta la octava posición con ocho puntos. Los rojiblancos, en cambio, se quedan con cuatro y caen hasta el puesto 22, fuera de los puestos de playoff.

El resto de resultados de la jornada

La jornada también dejó el triunfo del Manchester United ante la Roma (3-2), después de remontar dos goles de desventaja, y la victoria del Inter por 0-3 en el campo del Feyenoord. El Sporting se impuso por la mínima al Shakhtar Donetsk (0-1), mientras que el Galatasaray superó al Stuttgart (2-0). Además, el LASK goleó por 4-0 al Slovan Bratislava y el encuentro entre el Bodø/Glimt y el Lille terminó sin goles (0-0).

Así queda la clasificación de la Champions League

El PSG lidera la tabla con 12 puntos, seguido por un Barcelona que ya suma nueve. Aston Villa, Liverpool, Real Madrid, Sporting y Betis también figuran con nueve puntos, aunque los dos equipos españoles todavía tienen pendiente su partido de esta cuarta jornada.

El Villarreal es el equipo español más perjudicado por los resultados del martes. La derrota ante el PSG le deja con tres puntos y cae hasta la 29ª posición, mientras que el Atlético se queda en la 22ª plaza con cuatro. La zona de acceso directo a octavos la ocupan los ocho primeros; del noveno al vigésimo cuarto puesto se disputaría el playoff.

El Real Madrid y el Betis, pendientes para este miércoles

La cuarta jornada se completará este miércoles 4 de noviembre con otros nueve encuentros. El Real Madrid visitará al AEK Atenas a partir de las 18:45 horas, mientras que el Betis afrontará una exigente salida al campo del Borussia Dortmund, a las 21:00 horas.

También jugarán el Fenerbahçe y el Liverpool, el Oporto y el Nápoles, el PSV y el Brujas, el Leipzig y el Manchester City, el Lens y el Como, el Slavia Praga y el Arsenal, y el Viking frente al Sabah. Una nueva tanda de partidos que puede modificar de nuevo la zona alta y las posiciones de acceso a las eliminatorias.