Aguirre señala la clave del derbi ante el Villarreal: "Tenemos que aprovechar que jugaron Champions"

Javier Aguirre apela a la intensidad y al apoyo de Mestalla para afrontar el derbi ante el Villarreal. El técnico del Valencia confía en aprovechar el posible desgaste europeo del conjunto amarillo y reclama más solidez defensiva y agresividad para lograr una victoria importante

Javier Aguirre ya tiene marcada la hoja de ruta para el derbi valenciano. El entrenador del Valencia considera que su equipo debe dar un paso adelante para imponerse al Villarreal, un rival al que respeta por su crecimiento en los últimos años, pero al que pretende poner contra las cuerdas aprovechando el factor Mestalla y el esfuerzo acumulado tras su compromiso europeo. La receta del mexicano pasa por elevar la intensidad, ganar los duelos individuales y corregir los problemas defensivos.

"Tenemos que ir a por el encuentro y aprovechar que jugaron Champions. Hay que salir sabiendo que jugamos en casa, con nuestra afición", explicó Aguirre, que no quiere que su equipo espere a que el partido se decida por pequeños detalles. El técnico apuesta por una propuesta valiente, con presión alta y agresividad en cada disputa, para intentar llevar la iniciativa desde el comienzo.

Aguirre quiere un Valencia intenso desde el inicio

El entrenador valencianista considera que la actitud será determinante para competir ante un Villarreal que llega con argumentos suficientes para exigir la mejor versión de los locales. Por eso, más allá del cansancio que pueda arrastrar el conjunto amarillo después de la Champions League, Aguirre ha insistido en la necesidad de que sus jugadores estén concentrados y mantengan un nivel alto durante todo el encuentro.

"Hemos de ganar duelos individuales, mejorar defensivamente, presionar alto... Hemos de ser agresivos e intensos", recalcó el preparador mexicano. El mensaje apunta a dos aspectos fundamentales. Por un lado, el Valencia necesita imponerse en los enfrentamientos individuales para evitar que el Villarreal encuentre espacios y pueda desplegar su juego. Por otro, la presión debe ir acompañada de una mayor solidez atrás, ya que cualquier desajuste puede resultar especialmente costoso ante un rival con calidad en los últimos metros.

Aguirre quiere que su equipo aproveche el impulso de jugar en casa para marcar el ritmo del derbi. La intención es que Mestalla se convierta en un factor diferencial y que el Valencia encuentre desde el inicio la personalidad necesaria para discutirle el partido al conjunto castellonense.

El respeto de Aguirre al crecimiento del Villarreal

Pese a confiar en las posibilidades de su equipo, el técnico no ha escatimado elogios hacia el Villarreal. Aguirre destacó la evolución del club durante las últimas décadas, su capacidad para incorporar jugadores de nivel y el trabajo que realiza con los futbolistas de la cantera.

"Los veo bien, fichan muy bien, tienen buena cantera. En 20 años se han consolidado y tienen a un buen técnico. Va a ser un rival difícil, pero jugamos en casa y somos el Valencia", señaló. Las palabras del entrenador reflejan la dificultad que espera encontrar en un derbi que enfrenta a dos equipos con aspiraciones y argumentos propios. El Villarreal se ha consolidado como un conjunto competitivo, con una estructura deportiva que le permite mantener un nivel elevado, mientras que el Valencia pretende hacer valer su historia y el respaldo de su afición para imponerse en un encuentro de máxima exigencia.

Aguirre es consciente de que el posible desgaste europeo puede ofrecer una oportunidad, pero no considera que sea suficiente por sí solo para decantar el partido. El Valencia tendrá que demostrar sobre el césped que puede competir en intensidad, orden y eficacia.

Mestalla, el último argumento para ganar el derbi

El entrenador también quiso dirigir un mensaje a la afición valencianista. En un encuentro de estas características, el ambiente puede convertirse en un impulso para los jugadores, especialmente si el equipo consigue conectar pronto con la grada. "Apelamos a la afición, al ánimo, a que el jugador salga con la personalidad y confianza de ganar el partido", concluyó el mexicano.

El Valencia afronta así el derbi con una consigna clara: presionar, ganar los duelos y minimizar los errores defensivos. Aguirre respeta al Villarreal, pero confía en que el factor campo y una mayor intensidad permitan a su equipo aprovechar la oportunidad. La respuesta llegará en Mestalla, donde los valencianistas buscarán convertir las palabras de su entrenador en una victoria ante uno de sus rivales regionales.