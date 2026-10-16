El Villarreal presume de fichajes ante los gigantes: séptimo del mundo con 387 millones de revalorización

El 'Submarino' ha convertido su política de incorporaciones en una de sus grandes fortalezas y presenta una ventaja de 93 'kilos' sobre el Betis; solo seis clubes superan al conjunto amarillo en la clasificación mundial elaborada por el CIES Football Observatory, que vuelve a destacar la capacidad de la entidad castellonense a la hora de detectar talento y multiplicar su valor

El Villarreal CF vuelve a comer en la mesa de los grandes, al menos en cuanto a números. El club amarillo ya se destaca como el séptimo club con más valor de LaLiga y tiene razones de peso para presumir de su capacidad para competir con los más poderosos del fútbol internacional.

El último informe del CIES Football Observatory al que ha tenido acceso ESTADIO Deportivo sitúa al 'Submarino' como el séptimo club del mundo que más ha revalorizado sus fichajes durante los últimos cinco años, con un total de 387 millones de euros. Esta cifra lo coloca entre las grandes referencias del mercado europeo y que refuerza una de las señas de identidad de la entidad a la hora de detectar talento, potenciarlo y multiplicar su valor.

En una clasificación dominada por clubes de un enorme e indudable músculo financiero, el Villarreal destaca por su capacidad para sacar partido a las incorporaciones. Solo seis equipos aparecen por delante en el estudio del organismo suizo, que analiza la evolución del valor de los futbolistas fichados durante el último lustro, sin incluir a los jugadores formados en las propias canteras.

El club castellonense es, además, el segundo representante de LaLiga mejor situado. Solo el Real Madrid, segundo del mundo, supera al conjunto amarillo, que aventaja en diez posiciones al Betis y presenta una diferencia de 93 millones de euros respecto al club verdiblanco.

El Villarreal se codea con los grandes: 387 millones y séptima posición mundial

El informe del CIES atribuye al Villarreal una revalorización de 387 millones de euros, resultado de sumar las plusvalías calculadas por los futbolistas vendidos y el incremento estimado de valor de los que todavía permanecen en la plantilla. El desglose refleja que 60 millones corresponden a jugadores traspasados, mientras que los otros 327 millones están asociados a futbolistas que siguen en el club. Es decir, cerca del 85% del valor generado permanece vinculado a los activos actuales del club.

Se trata de una estimación de la evolución económica de los fichajes, por lo que una parte importante de esa revalorización todavía no se ha materializado mediante ventas. Sin embargo, el dato permite medir la capacidad del Villarreal para incorporar futbolistas cuyo valor aumenta con el paso de los años.

En un mercado cada vez más exigente, acertar en las contrataciones y conservar jugadores con margen de crecimiento puede marcar la diferencia tanto en el rendimiento deportivo como en la planificación de futuras operaciones.

Solo el Real Madrid supera al Villarreal en LaLiga: 526 millones frente a 387

El Real Madrid es el único club español que aparece por delante del Villarreal en la clasificación mundial del CIES. El conjunto blanco ocupa la segunda posición, con 526 millones de euros de revalorización, apenas uno menos que el Eintracht Frankfurt, líder con 527.

El desglose madridista refleja 27 millones de euros en plusvalías calculadas por jugadores vendidos y 499 millones en incremento de valor estimado de los futbolistas que todavía conserva. Entre sus principales activos destacan Kylian Mbappé, valorado en 200 millones de euros, y Arda Güler, con 100 millones.

Por detrás del Real Madrid aparecen el París Saint-Germain, con 490 millones; el Benfica, con 488; el Manchester City, con 447; y el Stuttgart, con 393. El Villarreal ocupa la séptima plaza con 387 millones, apenas seis menos que el conjunto alemán y dos más que el RB Leipzig, octavo con 385.

Por el contrario, los clubes saudíes figuran entre aquellos que han sufrido una mayor depreciación. Es el caso del Al-Hilal (-502), el Al-Nassr (-229), el Al Ittihad (-175) y el Al-Ahli (-134).Y entre los clubes europeos que más han devaluado a sus fichajes en el último lustro, destacan el Manchester United (-405), el Tottenham (-188), el Spartak Moscú (-89), el Leicester City (-88) y el West Ham (-82).

La presencia del 'Submarino' en el grupo de élite adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta la diferencia de recursos económicos respecto a varias de las entidades que lo escoltan. El Villarreal no necesita alcanzar sus niveles de gasto para situarse entre los mejores en la evolución del valor de sus incorporaciones. Su posición responde una variable muy importante que tiene que ver con la capacidad para sacar rendimiento a los jugadores que incorpora.

La diferencia está en los jugadores que conserva: 93 millones más que el Betis

La comparación con el Real Betis ofrece una de las lecturas más interesantes del informe. El conjunto verdiblanco ocupa la 17ª posición mundial, con 294 millones de euros de revalorización, frente a los 387 del Villarreal. La diferencia entre ambos asciende a 93 millones.

El desglose permite entender de dónde procede esa ventaja. El Betis presenta 66 millones de euros en plusvalías calculadas por futbolistas vendidos, seis más que los 60 millones del 'Submarino'. En ese apartado, la entidad sevillana obtiene un resultado ligeramente superior. Sin embargo, la distancia se invierte y aumenta cuando se analiza el valor estimado de los jugadores que permanecen en cada plantilla. El Villarreal alcanza los 327 millones, mientras que el Betis se queda en 228. Son 99 millones de diferencia a favor de los amarillos, que explican su mejor posición en el balance global.

Dicho de otra forma, el Villarreal mantiene un mayor volumen de valor estimado en los futbolistas que todavía tiene en nómina, mientras que el Betis presenta una cifra ligeramente superior en las plusvalías asociadas a las ventas ya realizadas. El informe no determina qué club ha obtenido mejores resultados deportivos o financieros en todos los ámbitos, pero sí refleja la ventaja amarilla en la revalorización de sus fichajes durante el periodo analizado.

Moleiro, Mikautadze y Pape Gueye, entre los activos destacados: 327 millones en jugadores actuales

Una parte importante de la valoración del Villarreal se concentra en futbolistas que continúan. Entre los principales activos sobresale Alberto Moleiro, cuyo valor de mercado alcanza los 50 millones de euros, según los datos recogidos en la información del estudio.

Georges Mikautadze y Pape Gueye aparecen valorados en 40 millones cada uno. El caso del centrocampista senegalés resulta especialmente llamativo, ya que llegó libre, sin que el club tuviera que pagar un traspaso por su incorporación. Su cotización actual ilustra el potencial de encontrar oportunidades de mercado que puedan crecer tanto en importancia deportiva como en valor económico.

También destacan Renato Veiga, con una valoración de 30 millones, y Santiago Mouriño, con 20. A ellos se suma Alex Freeman, que llegó el pasado mercado de invierno por 3,2 millones de euros fijos más dos millones en variables y que, en menos de un año, ha triplicado su valor, según la información publicada sobre su evolución.

Una ventaja que no incluye a Miralcamp: la cantera queda fuera del informe

Hay un detalle importante para interpretar el séptimo puesto del Villarreal: el estudio del CIES se centra en los futbolistas incorporados durante el periodo analizado y excluye a los jugadores formados en las propias canteras.

Por tanto, los 387 millones no recogen toda la capacidad del club para generar talento. Miralcamp constituye otra de las grandes fortalezas de la entidad, con futbolistas como Yeremy Pino, Álex Baena y Pau Torres como ejemplos potenciales del impacto que puede tener la formación propia en el primer equipo y en el mercado.

La cantera y la captación externa son dos vías diferentes, aunque complementarias. El informe cuantifica la revalorización de los fichajes, no el valor producido por los jugadores que han crecido en la estructura del club.

En consecuencia, estos datos no ofrecen una fotografía completa de todos los recursos deportivos y económicos que puede generar el Villarreal. Y aun con esa limitación, el resultado tiene peso propio. El 'Submarino' ocupa la séptima posición mundial, es el segundo club de LaLiga en la clasificación y supera al Betis, por poner un ejemplo, en 93 millones.