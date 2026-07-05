El Villarreal de los 450 millones de euros: el séptimo club con más valor de LaLiga

Según el informe de LaLiga Stock Market 2026, el club castellonense ha aumentado su valor un 32,1% con respecto al año 2025, doblando el crecimiento medio de los equipos de Primera División; los números indican que ya supera al Athletic Club y que solo se sitúa por detrás de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Betis, Sevilla y Real Sociedad

Los datos y las estadísticas que arrojan desde LaLiga solo vienen a confirmar que el Villarreal CF no deja de crecer. No solo sobre el césped, donde volverá a disputar la Liga de Campeones la próxima temporada, sino también en uno de los aspectos que mejor reflejan la salud de un club moderno: su valor de mercado como entidad.

Según el informe LaLiga Stock Market 2026, elaborado por Intelligence 2P para 2Playbook, el 'Submarino' amarillo alcanza una valoración de 447,5 millones de euros, un crecimiento del 32,1% respecto al año 2025. Se trata de una de las mayores revalorizaciones de todo el fútbol español y confirma que el proyecto liderado por Fernando Roig continúa consolidándose como uno de los modelos de gestión más sólidos de Europa.

La cifra adquiere todavía más importancia cuando se hace la comparación con el resto de clubes de Primera y Segunda División. El conjunto de los clubes de LaLiga ha aumentado su valor un 13% durante el último ejercicio hasta alcanzar los 20.902 millones de euros. Es decir, el Villarreal crece más del doble que la media de la competición.

Un club de 55.000 habitantes que ya vale casi 450 millones

Si hay un dato que explica la dimensión del Villarreal es el de su entorno. Vila-real apenas supera los 50.000 habitantes, pero su club ya está valorado en casi 450 millones de euros, situándose entre los proyectos más valiosos del fútbol español pese a encontrarse en un verano marcado por una planificación mucho más medida y austera.

El ranking elaborado por Intelligence 2P coloca al Real Madrid (6.978,3 millones), FC Barcelona (6.491,2), Atlético de Madrid (2.508,6), Real Betis (516,6), Sevilla FC (465,1) y Real Sociedad (algo más de 450 millones) por delante del Villarreal. Sin embargo, el club amarillo ya supera al Athletic Club, cuya valoración cae hasta los 413,3 millones tras quedarse fuera de Europa.

No deja de ser significativo que el Villarreal ya se encuentre a apenas 18 millones del Sevilla y a poca distancia de la Real Sociedad, dos entidades históricamente consideradas un escalón por encima desde el punto de vista económico.

Los clubes medios duplican su valor

La fotografía que deja LaLiga Stock Market 2026 refleja un crecimiento generalizado del fútbol profesional español. Hoy en día, la mayoría de los clubes de Primera División ya supera los 300 millones de euros de valoración, mientras que incluso aquellas entidades que alternan temporadas entre LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion rondan ya los 100 millones, una muestra de la fortaleza económica que ha adquirido la competición en los últimos años.

Uno de los indicadores más significativos es la evolución de la mediana del valor de los clubes de Primera División, que se ha duplicado en apenas cinco años. Si en 2021 el club situado en el punto medio de la clasificación estaba tasado en 116,1 millones de euros, en la edición de 2026 esa cifra asciende ya a 258,3 millones. Tras un comportamiento relativamente estable entre 2021 y 2022, un primer salto en 2023 y un ligero ajuste en 2024, el mercado ha vuelto a acelerarse durante los dos últimos ejercicios, especialmente en el último año.

En Segunda División, la evolución ha sido mucho más contenida. La valoración mediana ha pasado de 30,4 millones en 2021 a 32,7 millones en 2026, después de sufrir un descenso hasta los 22,3 millones en 2024 y recuperar posteriormente niveles similares a los del inicio de la serie.

El Villarreal supera el crecimiento de los grandes

En la parte alta del ranking, el Real Madrid continúa siendo el club más valioso del fútbol español, con una tasación récord de 6.978,3 millones de euros, un 13,1% más que hace un año. El informe atribuye buena parte de ese crecimiento a la explotación del nuevo Santiago Bernabéu y al impulso de su negocio comercial, reforzado por acuerdos estratégicos como las renovaciones con Adidas y Emirates.

El FC Barcelona ocupa la segunda posición con una valoración de 6.491,2 millones, tras crecer un 16,7%. La mejora responde, según el estudio, al proceso de recuperación financiera del club y a las expectativas que genera la futura explotación integral del nuevo Spotify Camp Nou.

Completa el podio el Atlético de Madrid, que alcanza los 2.508,6 millones de euros, un 19% más que en la edición anterior, impulsado por su estabilidad deportiva y por proyectos de desarrollo como la futura Ciudad del Deporte.

Justo por detrás aparece el Real Betis, que gracias a su clasificación para la Liga de Campeones se consolida como el cuarto club más valioso de España con 516,6 millones de euros, por delante del Sevilla FC (465,1 millones), cuyo peso histórico en Europa sigue sosteniendo su valoración pese a atravesar un periodo de mayor dificultad deportiva y económica.

Muy cerca de ambos se sitúan la Real Sociedad, que mantiene una tasación superior a los 450 millones pese a experimentar una ligera corrección del 2,6%, y un Villarreal que, con sus 447,5 millones de euros, protagoniza una de las grandes revalorizaciones del fútbol español gracias a un crecimiento del 32,1%, impulsado principalmente por su regreso a la Liga de Campeones y por el impacto que continúa teniendo la remodelación del Estadio de la Cerámica.

Mientras tanto, el Celta firma el mayor incremento porcentual de todo el informe, convirtiéndose en el club que más aumenta su valor durante el último ejercicio.

Mucho más que ingresos: así se calcula el valor de un club

Una de las particularidades del informe de 2Playbook es que no se limita a estudiar balances económicos o beneficios. La metodología incorpora más de un centenar de variables relacionadas con el rendimiento financiero, la capacidad deportiva, la fortaleza de la marca, la comunidad digital, la transformación tecnológica, el impacto social, la cantera, el tamaño del mercado local o la diversificación de ingresos. El objetivo no es únicamente poner precio al presente de cada entidad, sino también estimar su potencial de crecimiento.

En esa coctelera, el Villarreal lleva años construyendo una posición realmente privilegiada.

La Champions vuelve a disparar el valor

Hay un elemento que explica buena parte de este crecimiento: el regreso a la Liga de Campeones. La clasificación para la máxima competición continental no solo supone un importante incremento de los ingresos audiovisuales y comerciales. También mejora la percepción internacional del club, multiplica su exposición mediática y fortalece su atractivo para patrocinadores, inversores y nuevos mercados.

En los modelos de valoración actuales, la estabilidad deportiva pesa tanto como las cuentas y el Villarreal acumula años instalado entre los clubes españoles con mayor regularidad competitiva.

La Cerámica ya es uno de los grandes activos del club

Otro de los factores que destaca el informe es el papel del Estadio de la Cerámica. La profunda remodelación del recinto ha convertido al estadio en uno de los principales activos patrimoniales del Villarreal. Ya no se trata únicamente de un campo de fútbol sino de una infraestructura preparada para generar más ingresos por hospitality, explotación comercial, restauración y eventos.

En el fútbol moderno, disponer de un estadio propio, renovado y con capacidad para aumentar el denominado 'matchday revenue' supone una ventaja competitiva evidente. El Villarreal ya juega esa partida.

Una plantilla cada vez más valiosa

La valoración institucional también encuentra respaldo en la inversión deportiva. Aunque son metodologías diferentes, la tasación de la plantilla y la del club evolucionan en paralelo. El Villarreal ha conseguido reunir un grupo de futbolistas con un importante valor de mercado, sustentado en activos que fueron traspasados el pasado curso como Álex Baena o Thierno Barry y en futbolistas que pertenecen a la plantilla actual como Georges Mikautadze, Pape Gueye, Nicolas Pépé, Ayoze Pérez, Logan Costa, los más valiosos del equipo.

A ello se suma una política de fichajes que continúa apostando por talento joven revalorizable, uno de los grandes sellos de identidad de la gestión de Fernando Roig. Sin ir más lejos, en las últimas tres temporadas ha ingresado hasta 200 millones de euros en traspasos.

Y las potenciales ventas también suman. El equipo amarillo tiene una de las plantillas más valiosas y eso también inclina la balanza a su favor a la hora de aumentar su cotización. La entidad grogueta siempre se ha distinguido por sus grandes negociaciones y una visión constante a la hora de planificar su futuro con visión y mucha anticipación. A expensas de los posibles vaivenes que puedan producirse antes de la finalización del curso, hay futbolistas que cuentan con mucho mercado como Pape Gueye o Pau Navarro.

Un músculo económico cada vez mayor

La fortaleza económica también se refleja en el coste de la plantilla. Según las estimaciones de Capology -cuyas cifras se extraen de cálculos elaborados a partir de información pública y estados financieros-, el Villarreal presenta una masa salarial fija cercana a los 67,1 millones de euros brutos anuales, que podría elevarse hasta 83,9 millones incluyendo primas e incentivos.

La estimación sitúa el salario medio del primer equipo en torno a 2,39 millones de euros brutos por temporada, unas cifras que evidencian la capacidad del club para competir por futbolistas de primer nivel manteniendo un modelo financiero equilibrado.

Un modelo que sigue ganando valor

El dato más importante del informe no sea la cifra de 447,5 millones, sino la tendencia. Desde hace años, el Villarreal mantiene una línea ascendente prácticamente ininterrumpida. Ha consolidado un estadio moderno, una estructura deportiva estable, una cantera reconocida internacionalmente, presencia recurrente en competiciones europeas y una gestión financiera que continúa siendo referencia dentro del fútbol español. Todo ello desde una ciudad que apenas supera los 50.000 habitantes y que sigue compitiendo con clubes asentados en mercados mucho mayores.

La conclusión es evidente: El Villarreal ya no puede considerarse únicamente un ejemplo de buena gestión. Hoy es también uno de los activos deportivos con mayor crecimiento de LaLiga. Si la clasificación para la Champions ya ha impulsado su valoración hasta los 447,5 millones de euros, el verdadero reto pasa ahora por comprobar hasta dónde puede seguir creciendo un proyecto que hace tiempo dejó de sorprender para convertirse en una realidad más que consolidada.