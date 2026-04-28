La millonada que puede ingresar el Villarreal en potenciales ventas este verano

El Villarreal podría ingresar más de 100 millones de euros en el mercado estival si negocia las salidas de jugadores como Pape Gueye, Pau Navarro o Carlos Romero, todos ellos con un gran mercado; Pedraza o Parejo terminan contrato y abandonarán el club sin dejar ingresos

Pape Gueye es uno de los jugadores del Villarreal con más 'novias' de cara al próximo mercado.Imago

El Villarreal se asoma a un nuevo verano que estará marcado por profundas decisiones. No solo por lo que pueda ocurrir en su banquillo, sino por un mercado de fichajes que amenaza con dejar una doble lectura: una inyección económica de primer nivel y, al mismo tiempo, un desmantelamiento significativo de su estructura deportiva.

Más de 100 millones en potenciales ventas

La entidad groguet siempre se ha distinguido por sus grandes negociaciones y una visión constante a la hora de planificar su futuro con visión y mucha anticipación. A expensas de los posibles vaivenes que puedan producirse antes de la finalización del curso, hay tres futbolistas que cuentan con mucho mercado.

Pape Gueye

Los números pueden salir con facilidad y son astronómicos. El primer nombre propio es el de Pape Gueye, uno de los futbolistas con más mercado y cuyo futuro se sitúa difícilmente en La Cerámica un año más. Si en invierno su salida se frustró hacia el Galatasaray por el incremento de su cláusula -que pasó de 45 a 55 millones en el último tramo del mercado-, ahora el escenario es bien distinto. El propio jugador ha reconocido que no descarta un nuevo cambio de aires después del Mundial.

Desde Inglaterra apuntan a una venta probable a la Premier ya que el Manchester United estaría dispuesto a poner 45 millones de euros sobre la mesa para hacerse con el centrocampista, llamado a ocupar el hueco que dejaría Casemiro.

Pau Navarro

La venta de Gueye no será la única operación relevante que se tratará en próximas fechas. En paralelo, el Atlético de Madrid ha vuelto a llamar a la puerta del 'Submarino' y tiene en su radar a Pau Navarro. El joven defensor, con una cláusula cercana a los 30 millones de euros, encaja en el perfil que buscan los rojiblancos para rejuvenecer su zaga, sobre todo si se producen salidas en esa demarcación como José María Giménez o Clément Lenglet.

Aunque la cifra final podría negociarse, el interés es firme y responde a una tendencia ya habitual de acudir al Villarreal como mercado de talento contrastado.

Carlos Romero

A estos dos movimientos hay que sumar el caso de Carlos Romero. El lateral, actualmente cedido en el Espanyol, ya fue protagonista en enero después de que el Villarreal rechazara una oferta de 30 millones de euros. El club se remitió entonces a su cláusula de 45 millones, convencido de su potencial y con la intención de revalorizarlo aún más.

El próximo verano podría ser diferente. Con varios equipos importantes atentos a su evolución, su salida vuelve a estar sobre la mesa.

Una suma interesante

Si se materializan 45 millones por Gueye, alrededor de 30 por Pau Navarro y otros 30 por Carlos Romero, en total serán unos 105 millones de euros que podrían entrar en las arcas del Villarreal. Esta cifra permitiría al club afrontar el mercado con músculo financiero, pero que también obligaría a una reconstrucción de gran calado.

El Villarreal, con la clasificación a Champions ya en el bolsillo, se encuentra ahora en una posición muy cómoda para negociar y a sabiendas del riesgo que supone perder piezas clave de forma simultánea. No se trata únicamente de nombres, sino de perfiles que han tenido peso o están llamados a tenerlo en el proyecto.

La tentación de hacer caja es evidente, más aún con cifras de este calibre sobre la mesa, pero el reto será encontrar el equilibrio entre rentabilidad económica y competitividad deportiva.

Otras salidas sin ingresos

A todo ello se suma la salida ya cerrada de Alfonso Pedraza, que pondrá rumbo a la Lazio al finalizar su contrato. Un movimiento que, aunque esperado, refuerza la sensación de fin de ciclo en determinadas posiciones.

Dani Parejo es otro jugador que acaba contrato y que apunta también a fin de ciclo. De hecho, no se descarta que decida colgar las botas la finalización de la presente temporada.