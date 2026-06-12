Recuerdo de Logan Costa a Marcelino desde el Mundial: "Me dijo que no podía perdérmelo"

El central del Villarreal CF, concentrado con Cabo Verde antes de su estreno contra España, se acuerda de quienes le apoyaron en el club durante su larga lesión para poder llegar a tiempo a la gran cita y pone especial énfasis al acordartse del entrenador asturiano

Logan Costa ya se encuentra donde soñaba estar durante los meses más duros de su carrera. El central del Villarreal CF disputará el Mundial con Cabo Verde después de superar una gravísima lesión de rodilla que amenazó con dejarle fuera de la gran cita internacional. Ahora, concentrado con su selección, el defensor ha querido acordarse públicamente de su club y en especial de Marcelino y de todo el entorno amarillo por el apoyo recibido durante una recuperación que marcó completamente su temporada.

En una entrevista concedida al diario As, el futbolista caboverdiano ha querido agradecer especialmente el respaldo que encontró dentro del club durante todo el proceso. Cuando todo parecía complicarse tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en julio de 2025, en La Cerámica nunca dejaron que perdiera la fe en su gran meta de llegar al Mundial. "Me siento seguro, bien, y desde que volví no he sentido molestias. Así que feliz, porque ha sido un año difícil. Muy difícil", reconoce el protagonista desde la concentración de su selección.

Marcelino, clave en su recuperación

El central quiso ir un paso más allá y señaló directamente al cuerpo técnico y a los médicos del Villarreal como fundamentales para mantenerse fuerte mentalmente durante los meses más complicados de la lesión. "Aprovecho para darle las gracias a todo el staff médico y técnico del Villarreal; a Marcelino, porque siempre me apoyó y ayudó. Ellos me recordaban cada día que había un Mundial y que yo no podía perdérmelo", asegura el defensor.

Sus palabras reflejan perfectamente la importancia que tuvo el técnico asturiano en el proceso de recuperación del internacional caboverdiano. Marcelino nunca dejó de transmitir confianza a uno de los futbolistas más importantes de su defensa y en el club siempre existió la sensación de que Logan podía llegar a tiempo para la gran cita internacional si cumplía los plazos. Y lo consiguió.

Una lesión que cambió toda la temporada

La lesión de Logan Costa fue uno de los grandes golpes del Villarreal durante el verano de 2025. El central venía de completar una magnífica primera campaña como amarillo y estaba llamado a ser uno de los líderes defensivos del proyecto. De hecho, durante el curso anterior se había convertido en una pieza imprescindible para Marcelino. Disputó 35 partidos oficiales, marcó dos goles y dio una asistencia, consolidándose como uno de los zagueros más fiables del equipo.

Sin embargo, todo cambió en julio, cuando el club confirmó la rotura completa del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Una lesión gravísima que hacía temer incluso que pudiera perderse toda la temporada y, sobre todo, el Mundial con Cabo Verde. Pese a ello, Logan Costa asegura que nunca dejó espacio al pesimismo. "Nunca pensé en negativo. Siempre fui optimista. Las lesiones son parte del fútbol. Soy joven y lo único que tenía que hacer cuándo me lesioné en julio era centrarme en la recuperación", confesó.

El Mundial como gran meta

El defensa reconoce abiertamente que disputar el Mundial fue una motivación constante durante toda la recuperación. Cierto es que lo primero fue regresar cuanto antes a la dinámica del equipo amarillo y no esconde que su principal obsesión era volver a sentirse futbolista junto a sus compañeros del Villarreal, pero el Mundial siempre ha sido el objetivo. "Por supuesto, claro que lo era. Pero lo era todo. Lo primero que quería era volver a estar con mis compañeros del Villarreal. Ese era el primer paso, estar disponible para mi club", explicó.

Logan sabía que, después de tantos meses parado, iba a tener complicado disputar demasiados minutos antes del torneo internacional, pero también entendía que llegar físicamente bien a mayo podía abrirle definitivamente las puertas de la convocatoria. "Está claro que el Mundial era un aliciente, porque sabía que con el Villarreal iba a poder jugar poco. Pero quería llegar bien a mayo. Y lo logré", añadió.

Sueño cumplido

Ahora, el central del Villarreal ya prepara una experiencia histórica con Cabo Verde. La selección africana debutará en el Mundial el próximo lunes 15 de junio frente a España en Atlanta, antes de medirse también a Uruguay y Arabia Saudí en una fase de grupos de enorme exigencia. Para Logan Costa será mucho más que un torneo. Será el premio a un año durísimo, a muchos meses de trabajo silencioso y a una recuperación que parecía casi imposible cuando cayó lesionado el pasado verano.

Y en ese duro camino, el propio futbolista no olvida quién estuvo siempre a su lado, tanto sus compañeros y trabajadores del Villarreal como el propio Marcelino, que le acompañó en todo momento.