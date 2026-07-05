Solo dos supervivientes en el Mundial: Logan Costa, inédito, se va junto a los canadienses y Partey

El portugués Renato Veiga y el estadounidense Alex Freeman son las últimas balas del Villarreal en el Mundial 2026; curiosamente, el destino de ambos jugadores en la gran cita de la Copa del Mundo se cruza inevitablemente con los designios de la selección española

El Mundial 2026 va estrechando el cerco en cuanto a la representación del Villarreal CF. Lo que comenzó con una nutrida presencia de ocho futbolistas amarillos repartidos entre varias selecciones ha quedado reducido a únicamente dos supervivientes tras la disputa de los primeros partidos de octavos de final. Renato Veiga, con Portugal, y Alex Freeman, con Estados Unidos, son los únicos jugadores vinculados al 'Submarino' que siguen soñando con levantar el título.

Las últimas horas han dejado una importante criba para el conjunto amarillo. Canadá, con Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, cayó con claridad ante Marruecos (0-3); Cabo Verde dijo adiós después de rozar la gesta frente a Argentina; y la Ghana de Thomas Partey también quedó eliminada al caer ante Colombia. Cuatro despedidas que dejan al Villarreal pendiente de dos eliminatorias de máxima exigencia. ¿Logrará tener representación en los cuartos de final?

Canadá dice adiós pese al dominio

La eliminación de Canadá hace perder al Villarreal a dos jugadores de una tacada. La selección norteamericana perdió por un contundente 3-0 frente a Marruecos en Houston. El resultado no reflejó lo visto durante buena parte del encuentro ya que la selección canadiense dominó el juego, empujó a los norteafricanos hacia su propio campo y disfrutó de la posesión durante muchos minutos, pero fue incapaz de traducir esa superioridad en ocasiones claras.

La falta de pegada terminó condenándola. Un doblete de Azzedine Ounahi -jugador que ha rechazado una oferta del Villarreal-, rompió el partido y acabó con el sueño mundialista de Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. De esta forma, el todavía jugador del Girona termina con la andadura de dos futbolistas del Villarreal que realmente estaban convencidos de prolongar su aventura internacional por su condición de anfitriones.

Buchanan volvió a dejar muestras de su velocidad y verticalidad por banda, aunque sin encontrar el premio del gol, mientras que Oluwaseyi tampoco pudo cambiar el rumbo del encuentro. Aún así, el partido terminó siendo demasiado castigo para una selección que, por momentos, fue mejor que Marruecos.

El extraño Mundial de Logan Costa

El caso más llamativo ha sido el de Logan Costa. El central del Villarreal se despidió del Mundial sin disputar un solo minuto con Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo.

Resulta paradójico que el futbolista con mayor valor de mercado de toda la selección caboverdiana haya vivido el campeonato desde el banquillo. Tasado en 15 millones de euros, Logan llegaba como la gran referencia del equipo, pero su grave lesión de rodilla sufrida durante la pasada pretemporada condicionó completamente su participación.

Su recuperación permitió que entrara en la convocatoria mundialista, aunque sin el ritmo competitivo suficiente para hacerse un hueco en el once. Apenas había disputado 28 minutos con el Villarreal antes del torneo y el seleccionador apostó por mantener una defensa que respondió a un nivel extraordinario durante toda la competición.

Cabo Verde cayó en octavos ante la vigente campeona del mundo, Argentina, tras una espectacular prórroga (3-2), pero se marcha del torneo con el reconocimiento internacional después de poner contra las cuerdas a la selección de Leo Messi. Logan, eso sí, vivió ese éxito desde un segundo plano, sin poder aportar sobre el césped.

Ghana y Partey también dicen adiós

La representación amarilla también perdió a Thomas Partey. Aunque el centrocampista ya no pertenece a la disciplina del Villarreal tras expirar su contrato el pasado 30 de junio, su presencia en el Mundial mantenía cierto vínculo con el club castellonense.

Ghana cayó por la mínima frente a Colombia (1-0) en un encuentro decidido muy pronto por el tanto de Jhon Arias. Partey intentó asumir el mando del juego durante buena parte del partido, pidió constantemente el balón y buscó generar fútbol desde la base, pero las 'Black Stars' apenas encontraron soluciones ofensivas.

La selección africana en la que juega Iñaki Williams terminó chocando una y otra vez contra la organizada defensa colombiana y se despidió de un campeonato en el que nunca terminó de mostrar todo el potencial que se esperaba de ella.

Renato Veiga y Alex Freeman, las últimas esperanzas

Con las eliminaciones de Canadá, Cabo Verde y Ghana, únicamente quedan dos futbolistas relacionados con el Villarreal con opciones de alcanzar los cuartos de final.

El primero será Renato Veiga. El defensa portugués afrontará uno de los grandes partidos del torneo frente a España. Será un duelo especial ya que el exfutbolista del Chelsea intentará terminar con el sueño de la segunda estrella de la Selección.

La otra esperanza es Alex Freeman. El joven lateral estadounidense, una de las grandes irrupciones del campeonato, buscará el pase a cuartos frente a Bélgica. Si consigue superar esa eliminatoria, el destino podría cruzarle precisamente con la 'Roja' en cuartos de final.

Así las cosas, de los ocho representantes con los que el Villarreal arrancó el Mundial, solo permanecen dos. La amplia presencia amarilla en la gran cita internacional se ha ido reduciendo ronda tras ronda, pero todavía quedan un par de balas para que el 'Submarino' siga teniendo protagonismo entre las ocho mejores selecciones del planeta.