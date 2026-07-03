Renato Veiga, clave en el Villarreal e intocable para Portugal

El jugador luso lo ha jugado absolutamente todo en lo que va de Mundial. A las órdenes de Roberto Martinez, el zaguero suma ya 360 minutos en los que se ha convertido en el noveno jugador que más disparos bloquea en la cita de Estados Unidos, México y Canadá

La Portugal de Roberto Martínez no es solo Cristiano Ronaldo. Los vigentes campeones de la UEFA Nations League, precisamente ante la selección española de Luis de la Fuente, cuentan en sus filas con uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada en el Villarreal, Renato Veiga. El defensa disputó a las órdenes de Marcelino en el cuadro groguets 32 encuentros de Liga además de ocho de Champions League.

En Portugal, Renato Veiga tiene la confianza total del seleccionador Roberto Martínez y esto se demuestra en los números que acumula en lo que va de Mundial. Renato Veiga ya jugado todos los minutos en lo que va del torneo y midiéndose a RD Congo, Uzbekistán, Colombia y Croacia esta pasada madrugada en los dieciseisavos de final.

Renato Veiga, fijo para el Villarreal y para Portugal

El nivel físico y táctico de Renato Veiga le permitió este pasado curso ser el jugador más utilizado por Marcelino García Toral en el Villarreal. A pesar de acumular más de 40 partidos en el cuadro de La Cerámica, Renato Veiga sigue demostrando una gran capacidad física y por supuesto un nivel muy alto para ser indiscutible en Portugal.

La confianza depositada por Roberto Martínez le ha devuelto al seleccionador español de Portugal cuatro encuentros de Renato Veiga rayando a un gran nivel ante RD Congo, Uzbekistán, Colombia y Croacia. Además, el nivel de Renato Veiga se puede observar en que solo ha visto una cartulina amarilla en lo que va de Mundial siendo el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos hasta el momento.

Renato Veiga en el choque ante Croacia de dieciseisavos de final

Renato Veiga es un muro para Portugal

La capacidad defensiva de Renato Veiga no es algo nuevo ya que habiéndola demostrado en las categorías inferiores del Sporting de Portugal, Augsburgo, Basilea, Chelsea, Juventus y por último en el Villarreal, en Portugal sigue rindiendo a un gran nivel y es el noveno jugador de todo el Mundial que más disparos ha bloqueado con cinco. Además, el defensa se encuentra entre los 25 jugadores del Mundial que más minutos han disputado.

La carrera de Renato Veiga en la selección absoluta de Portugal ha ido a toda velocidad desde que debutase el 12 de octubre de 2024 en un duelo de la UEFA Nations League ante Polonia. En esa ocasión, Renato Veiga disputó los 90 minutos y también fue pieza importante del equipo de Roberto Martínez para ganar la UEFA Nations League en junio del pasado año ante España en los penaltis.

El próximo 6 de julio, otra vez ante la selección española, volverá a liderar el eje de la zaga de Portugal para tratar de evitar que jugadores como Oyarzabal, Pedri o Lamine Yamal, le hagan daño a los lusos y de paso, firmar el pase a cuartos de final del Mundial.