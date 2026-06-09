Renato Veiga: "El Villarreal me ha ayudado a crecer, pero estoy lejos de lo que aspiro a ser"

El central del Villarreal, concentrado con Portugal para el Mundial, aseguró que su primera temporada en el conjunto groguet "fue muy importante" para aumentar su nivel competitivo aunque se mostró ambicioso y cree que puede mejorar mucho más

El Villarreal CF puede presumir de haber sido una pieza importante en la evolución de uno de los defensas con mayor proyección del fútbol mundial. A las puertas del Mundial 2026, Renato Veiga ha querido echar la vista atrás para valorar una temporada que ha marcado un punto de inflexión en su carrera y, en ese análisis, el nombre del 'Submarino' aparece como protagonista.

Desde la concentración de Portugal en Oeiras, el central amarillo reconoció que la continuidad encontrada en La Cerámica ha sido fundamental para su desarrollo en un curso en el que se ha asentado como una de las piezas importantes del equipo.

A sus 22 años, el internacional luso llega a la gran cita mundialista después de completar la campaña más estable de su trayectoria profesional, algo que él mismo relaciona directamente con su paso por el Villarreal.

La continuidad que necesitaba

Tras una etapa anterior marcada por experiencias en clubes de la exigencia del Chelsea y la Juventus, Renato Veiga encontró en el Villarreal el escenario perfecto para aumentar su nivel desde la regularidad, algo que el propio futbolista destacó de forma explícita. "El Villarreal me ha ayudado a crecer. Fue un año en el que jugué mucho, era algo que buscaba. Jugar y tener rotación durante el año es muy importante para un jugador, sobre todo para uno de mi edad", aseguró el defensa portugués.

Sus palabras reflejan una realidad evidente durante toda la temporada. Marcelino García Toral apostó por él desde el primer momento y le convirtió en una de las referencias de una zaga que terminó siendo una de las más competitivas del campeonato.

El Villarreal encontró en Veiga un central con capacidad para imponerse físicamente, personalidad para asumir responsabilidades y una notable salida de balón. El jugador, por su parte, halló el contexto ideal para acumular minutos y ganar experiencia en la élite.

Un crecimiento que atribuye al 'Submarino'

La confesión más significativa llegó cuando fue preguntado por su evolución durante el último año. Lejos de atribuir el mérito únicamente a su trabajo personal, Renato Veiga señaló directamente a la estabilidad encontrada en el conjunto castellonense. "Me hizo bien jugar constantemente y a un alto nivel. Pero todavía estoy muy lejos de lo que aspiro a ser", explicó.

Su sentir resume perfectamente el momento que atraviesa el futbolista. Satisfecho por los pasos dados, pero convencido de que aún tiene mucho margen de mejora. En el Villarreal consideran precisamente ese potencial uno de los grandes activos del jugador. Su juventud, su versatilidad y su margen de crecimiento convierten al internacional portugués en una de las apuestas estratégicas de la entidad para los próximos años.

La temporada recién finalizada ha servido para confirmar que la inversión realizada por el club fue acertada. No en vano, el central aterrizó en Vila-real previo pago de 24,5 millones de euros al Chelsea. La inversión fue arriesgada, pero Veiga ha respondido con creces y además ha reforzado su valor deportivo e internacional.

Mundialista con sello amarillo

El premio a su gran campaña llega ahora con la convocatoria para el Mundial 2026, donde Portugal aspira a pelear por las rondas finales de la competición. El combinado dirigido por Roberto Martínez viaja a Norteamérica con una generación repleta de talento y experiencia, aunque el propio Veiga prefirió rebajar la euforia cuando fue cuestionado por las opciones de su selección. "Somos candidatos, pero no favoritos", afirmó.

Eso sí, el central del Villarreal también quiso poner en valor el potencial del conjunto portugués. "Somos una de las mejores selecciones del mundo", añadió.

La selección lusa compartirá grupo con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo en una fase inicial que servirá para medir las aspiraciones reales del equipo pero en la que es completamente favorita para pasar primera de grupo.

Orgullo para el Villarreal

Más allá de lo que ocurra en el Mundial, las declaraciones de Renato Veiga son una magnífica noticia para el Villarreal. No es habitual que un futbolista joven reconozca de forma tan clara la importancia que ha tenido un club en una etapa concreta de su carrera.

El defensa necesitaba estabilidad, confianza y minutos. El Villarreal le ofreció todo eso. El resultado ha sido un jugador más maduro, más competitivo y preparado para afrontar con plenas garantías su participación en la gran cita del fútbol internacional.

Sus palabras desde Portugal sirven también para reforzar una idea que en La Cerámica llevan años defendiendo que el club continúa siendo uno de los mejores escenarios de Europa para desarrollar talento joven. Renato Veiga es, por ahora, el último ejemplo. Y a juzgar por su propia confesión, uno de los más agradecidos.