Ni Lamine Yamal, ni Pedri... Mikel Oyarzabal tiene un sorprendente socio en España

El delantero de la Real Sociedad y de la selección española firmó un doblete ante Austria y ambos tantos llegaron precedidos de una asistencia de Marc Cucurella. Es la tercera vez que ambos se 'encuentran' en una acción ya que en la final de la Eurocopa 2024, el del Real Madrid se la puso al eibarrés

Mikel Oyarzabal volvió ser decisivo este pasado jueves con España. El delantero de la selección española marcó el primero y el tercer gol de la Roja ante Austria y de paso ayudó a los de Luis de la Fuente a meterse en octavos de final donde ya se conoce que se medirá a Portugal (6 de julio a partir de las 21:00 horas). Pero el delantero de la Real Sociedad y de la selección española se encontró con un gran socio por la banda izquierda que le puso en bandeja los que supusieron el tercer y cuarto gol en el Mundial del de Eibar.

Mikel Oyarzabal vio como Cucurella, que ya es jugador del Real Madrid de manera oficial, le asistía tanto en el primero como en el segundo de la cuenta personal del jugador nacido en Eibar. Marc Cucurella se está convirtiendo en uno de los jugadores más regulares de la España de Luis de la Fuente ya que en los cuatro partidos de la Roja ha estado siempre rindiendo a un gran nivel a pesar de que ante Cabo Verde el resultado final fue de empate.

Cucurella, el mejor socio de Mikel Oyarzabal en la selección española

Cucurella cuajó un extraordinario partido este pasado jueves ante Austria en los dieciseisavos de final del Mundial. El ex del Chelsea y que ha sido uno de los grandes fichajes del Real Madrid este verano, participó en los tres goles de España ante los de Ralf Rangnick. En el 35, tras recibir un pase de Pedri en el extremo izquierdo, puso un gran centro para que Oyazarbal rematase a placer y marcase el primero para España.

En el segundo gol, obra de Pedro Porro, Marc Cucurella también participó tras una acción de puro pundonor al no dar la pelota por pérdida dentro del área de Austria para dejársela en posición favorable a Álex Baena y que este se la pusiese perfecta a la cabeza del lateral extremeño. Con Austria bajando los brazos por la clara superioridad de España, los de Luis de la Fuente encontraron más espacios en la defensa rival y fue ahí donde Marc Cucurella volvió a asociarse con Mikel Oyarzabal.

El lateral izquierdo lanzó un centro raso por delante de la defensa al ver como Mikel Oyarzabal llegaba desde atrás libre de marca. El delantero de la selección española solo tuvo que empujarla para hacer el definitivo 3-0. El partido de Marc Cucurella estaba siendo para enmarcar pero pudo ser aún mejor si en el primer tiempo, con el marcador aún 0-0, el ��rbitro no hubiese señalado falta previa de Cubarsí sobre Schlager en el salto. Marc Cucurella marcó con su pierna izquierda un balón que venía rechazado de un saque de esquina botado por Lamine Yamal.

Cucurella durante este Mundial

El mejor trabajo de Mikel Oyarzabal y Cucurella

La primera vez que Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal se asociaron en un partido de la selección española fue hace dos años en Berlín. En la Eurocopa 2024, Cucurella le puso un gran pase de gol a Mikel Oyarzabal para que hiciese el definitivo 2-1 ante Inglaterra en la final del torneo continental y de paso, ayudar a España a levantar una nueva Eurocopa.