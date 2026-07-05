La nueva vida de Pedraza en Roma: "Cuando me llamó la Lazio no dudé un instante"

La Lazio hace oficial el fichaje del lateral cordobés, que firma por tres temporadas, hasta 2029; el jugador ya lleva varios días instalado en la capital italiana y se está ejercitando en solitario en las instalaciones de Formello

Alfonso Pedraza ya es, oficialmente, nuevo jugador de la Lazio. Lo que era un secreto a voces desde hace meses quedó confirmado este fin de semana con el anuncio del conjunto romano, que incorpora al ya exfutbolista del Villarreal CF tras finalizar su contrato con la entidad amarilla. El lateral cordobés firma hasta junio de 2029 y afronta el mayor cambio de su carrera después de pasar prácticamente toda una vida ligada al 'Submarino'.

Su fichaje no es ninguna sorpresa. El acuerdo entre ambas partes estaba cerrado desde el pasado mercado invernal y el futbolista llevaba varios días instalado en Roma preparando con calma su nueva etapa. De hecho, Pedraza ya se ha dejado ver entrenando en solitario en Formello, la ciudad deportiva de la Lazio, mientras terminaba de adaptarse a su nueva vida en la capital italiana tras la emotiva despedida que recibió en La Cerámica.

La Lazio oficializó su incorporación con un comunicado en el que anunció la firma del defensa español por las tres próximas temporadas. El internacional español se pondrá de inmediato a las órdenes de Gennaro Gattuso, nuevo entrenador del conjunto 'biancoceleste', que inicia un nuevo proyecto deportivo en uno de los clubes históricos de la Serie A.

"Cuando me enteré del interés de la Lazio, no dudé ni un segundo"

Tras hacerse oficial su incorporación, Pedraza concedió sus primeras declaraciones como futbolista del cuadro italiano, dejando claro que el interés romano ya fue suficiente para convencerle de dar el salto al extranjero por segunda vez ya que tuvo una breve experiencia en el Leeds inglés. "Después de tantos años en España, quería ponerme a prueba en otra liga. Cuando me enteré del interés de la Lazio, no dudé ni un segundo en venir a este gran club. Obviamente, jugar en Europa también sería un aspecto fundamental. Espero que sea una gran temporada para la Lazio, que nos dé muchas satisfacciones y que los aficionados estén a nuestro lado".

El cordobés también reconoció que el paso por el club romano de otros futbolistas españoles ha sido otro de los factores que terminaron de convencerle. "Aquí han jugado muchos jugadores españoles y esto también ha influido en mi decisión". Además, confirmó que ya ha mantenido una primera conversación con su nuevo entrenador. "Ya he hablado con Gattuso, me dio la bienvenida y nos dijimos que nos pondremos a trabajar de inmediato".

Aunque su pretemporada arrancará oficialmente el 13 de julio, Pedraza ya lleva varios días ejercitándose en Formello para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del trabajo colectivo.

Un adiós al Villarreal tras 15 años de amarillo

Con su marcha concluye una de las etapas más importantes de la historia reciente del Villarreal. Pedraza aterrizó siendo un niño en la cantera amarilla y acabó convirtiéndose en uno de los grandes referentes del club durante la última década.

Debutó con el primer equipo en 2015 y, tras crecer durante varias cesiones en Lugo, Leeds United, Deportivo Alavés y Real Betis, terminó consolidándose como uno de los mejores carrileros de LaLiga.

Con el Villarreal disputó 234 partidos oficiales, marcó 13 goles y conquistó la histórica Europa League de 2021 frente al Manchester United, siendo pieza fundamental en el inolvidable equipo que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones en 2022 bajo las órdenes de Unai Emery.

También consiguió cumplir otro de sus grandes sueños al debutar con la selección absoluta española en octubre de 2023 con Luis de la Fuente, después de proclamarse campeón de Europa con España en las categorías Sub-19 y Sub-21.

Su despedida tampoco pudo ser más bonita. La Cerámica le rindió homenaje en el último encuentro liguero, una goleada frente al Atlético de Madrid que certificó además el regreso del Villarreal a la Liga de Campeones. "Después de 15 años aquí, lo conozco todo perfectamente y, al final, lo echaré muchísimo de menos", añadió emocionado en el día de su despedida.

Una Lazio en plena reconstrucción

Pedraza aterriza en un momento de profundos cambios en el club romano. La llegada de Gattuso supone el inicio de un nuevo proyecto tras una temporada decepcionante y marcada por la irregularidad. A ello se suma un complicado clima institucional. Parte de la afición mantiene un enfrentamiento abierto con el presidente Claudio Lotito y varios grupos ultras han anunciado protestas durante el inicio de la temporada, incluyendo dejar vacías algunas zonas del Estadio Olímpico como medida de presión contra la actual directiva.

En lo deportivo, la Lazio busca reconstruir una plantilla competitiva que vuelva a pelear por los puestos europeos. La experiencia, disciplina táctica y recorrido de Pedraza encajan perfectamente en la idea de Gattuso, que buscaba un lateral contrastado para reforzar el carril izquierdo.

Roma vuelve a hablar español

La Lazio se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos favoritos para los futbolistas españoles. El ejemplo más reciente es el de Pedro Rodríguez, que se marchó convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición romana tras varias temporadas a gran nivel. Antes brilló Luis Alberto, auténtico ídolo del Olímpico durante casi una década y uno de los mejores centrocampistas de la historia reciente del club.

En la plantilla actual todavía permanecen defensores españoles como Patric, mientras que Mario Gila continúa aún vinculado al club aunque su nombre aparece en numerosas quinielas del mercado para firmar por el AC Milan. Antes también pasaron por allí Pepe Reina, Raúl Moro o Jony Rodríguez.

Si se retrocede unas décadas aparecen nombres ilustres como Gaizka Mendieta o Iván de la Peña, fichajes que reflejaban el enorme potencial económico de la Lazio de finales de los noventa y principios de los 2000.

Ahora será el turno de Pedraza, que llega con un perfil muy distinto. No aterriza como una joven promesa ni como una estrella mediática, sino como un futbolista plenamente consolidado, con más de una década de experiencia en la élite y acostumbrado a competir al máximo nivel. Roma ya es su nueva casa y la Lazio confía en que su fiabilidad, experiencia y capacidad para recorrer toda la banda izquierda conviertan al exgroguet en uno de los pilares del nuevo proyecto de Gattuso.