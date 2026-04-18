Pedraza confirma su adiós al Villarreal: "Hasta el último minuto voy a ser un profesional"

El lateral izquierdo del Villarreal ha repasado su etapa en el conjunto amarillo, a la que le quedan unas pocas semanas antes de convertirse en jugador de la Lazio

Era un secreto a voces pero el propio Alfonso Pedraza se ha encargado de confirmarlo: el jugador del Villarreal abandonará el club a final de temporada. Aunque no ha querido confirmar su destino, el futbolista de San Sebastián de los Ballesteros tiene un acuerdo cerrado con la Lazio a partir del próximo 1 de julio.

En el acto de presentación del Trofeu Villarreal CF de pilota valenciana, Alfonso Pedraza ha hablado sobre los meses que le quedan en el club amarillo y que afrontará "de la manera más profesional".

"Llevo muchos años aquí, toda mi vida, y estoy muy feliz y orgulloso de haber estado aquí y de haber hecho todo lo que he hecho. Por eso tengo claro que hasta el último minuto voy a hacerlo lo mejor posible y ser un profesional", aclaró el lateral izquierdo, que dará todo por el equipo hasta el final "como siempre" ha hecho.

El futbolista de Marcelino García Toral ha asegurado en el acto que en el Villarreal ha vivido sus "mejores años" y que siente al club como su casa. Se irá agradecido y con la alegría de haber podido "levantar un título" como fue la Europa League de 2021 tras ganar al Manchester United en la final en la tanda de penaltis.

En cuanto a los objetivos de esta temporada, Alfonso Pedraza ha admitido que la segunda clasificación directa para Champions está "cerca y en la mano". "Tenemos ventaja y sabemos que dependemos de nosotros mismos, pero también estamos inmersos en una pelea bonita por la tercera posición. Queremos quedar lo más arriba posible", ha recordado Pedraza.

La pugna con el Atleti por la tercera plaza

En esa pelea con el Atlético de Madrid la para la tercera plaza, el Villarreal aventaja en cuatro puntos a los rojiblancos, que también andan inmersos en la final de Copa del Rey y en semifinales de la Champions League. "Ahora mismo depende de nosotros, ya que le sacamos cuatro puntos. Quedan siete partidos y tenemos mucha confianza. Esa presión por la Liga de Campeones la tenemos controlada, ya que el objetivo está muy cerca", ha dicho el cordobés.

La próxima jornada el Villarreal se enfrenta al Real Oviedo, un rival que ha vuelto a ver como sus opciones de salvación han aumentado tras su buena racha. "Será muy difícil, ya que ellos se están jugando la vida", ha explicado Pedraza, que no se fía un pelo: "Si pensamos que va a ser fácil, ya vimos en Girona que no es así. Fuera de casa cada partido es una final. Sabemos que va a ser un partido muy complicado".

Por último, sobre lo que no quiso pronunciarse Pedraza es sobre el futuro de Marcelino García Toral, que parece que también saldrá del Villarreal a final de temporada. Un tema del que no se habla en el vestuario ya que el equipo está centrado "en la recta final de la temporada".