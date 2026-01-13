La Lazio cierra el fichaje de Pedraza y llegará gratis en julio a la Serie A

El futbolista de 29 años pondrá punto final a su etapa en el conjunto de Marcelino cuando acabe la presente temporada y finalice su contrato con el club castellonense, momento en el que viajará a Italia y comenzará una nueva etapa en el equipo que dirige Maurizio Sarri

Alfonso Pedraza vive sus últimos meses como jugador del Villarreal. Tras siete temporadas consecutivas vistiendo la camiseta del conjunto de Marcelino, el defensa de 29 años pondrá punto final para empezar una nueva etapa en la Serie A. En este sentido, el jugador, que se encontraba en negociaciones y muy cerca de cerrar el acuerdo con la Lazio, ha logrado luz verde en el movimiento y afrontará por primera vez la experiencia en el equipo italiano de la mano de Maurizio Sarri. Por ello, el futbolista dirá adiós al submarino amarillo cuando acabe esta temporada.

Pedraza, ante sus últimos meses como jugador del Villarreal

La etapa de Pedraza en el Villarreal está a punto de llegar a su fin. El jugador de 29 años, que forma parte de una de las decisiones claves que tiene que tomar la dirección deportiva, pondrá rumbo a la Lazio cuando finalice la presente temporada. En este sentido, el periodista Alfredo Pedullà ha informado que el equipo que dirige Maurizio Sarri ha alcanzado un acuerdo total para el fichaje de Pedraza, por lo que será el nuevo lateral izquierdo del conjunto italiano desde el mes de julio, tal y como ha destacado la fuente. Por ello, el futbolista llegará gratis a la Serie A, ya que acaba contrato con el submarino amarillo en junio de 2026, al igual que otros de la plantilla como Dani Parejo. Por ello, el cordobés está ante sus últimos meses en el club castellonense, que continúa su pelea por terminar la campaña 2025/2026 en los puestos de UEFA Champions League. De momento, los de Marcelino llevan dos victorias en los dos primeros enfrentamientos del año, con un gol de hecho del jugador cordobés, que fue en la victoria ante el Elche en el Martínez Valero.

De esta manera, Pedraza se irá del Villarreal siendo un fijo en el equipo desde su llegada. En este sentido, el defensa de 29 años logró disputar 34 encuentros en LaLiga EA Sports en la campaña 2018/2019, antes de irse cedido al Real Betis, dejando su marca más alta en el campeonato doméstico. Por otro lado, el jugador tan solo se ha quedado sin jugar en seis partidos esta temporada, tras la decisión tomada por Marcelino. No obstante, el andaluz viene de firmar dos titularidades consecutivas, ante Elche y Alavés, por lo que todo apunta a que será de la partida en el duelo de este sábado en La Cartuja frente al conjunto de Manuel Pellegrini.

Pedraza, primera decisión tomada importante en el Villarreal

Con la salida de Pedraza, el Villarreal cierra el futuro de uno de sus jugadores claves en la plantilla. Otro es el de Dani Parejo, que podría poner punto final incluso a su carrera deportiva al término de la presente temporada. A sus 36 años, el centrocampista español apunta a colgar las botas tras una exitosa carrera donde ha pasado por el Real Madrid, Getafe, Valencia y, en el submarino amarillo, donde está cumpliendo su quinta campaña. De la misma manera, Marcelino García Toral finaliza su contrato en junio de 2026, por lo que en los próximos meses se podrían producir conversaciones y negociaciones para una prolongación del contrato o para firmar su salida del conjunto castellonense.