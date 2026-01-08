Dani Parejo sondea la fecha de su salida del Villarreal y retirada del fútbol profesional

El futbolista del Villarreal, que cumplió 250 partidos con el submarino amarillo contra el Elche, tendría prácticamente decidido poner punto final a su etapa en el mundo del fútbol a final de la presente temporada, cuando ya tendrá 37 años

Dani Parejo vive su sexto año en el Villarreal. A sus 36 años, el futbolista sigue gozando de la calidad que le ha caracterizado en su carrera y teniendo protagonismo con Marcelino en la actual campaña. Sin embargo, el jugador tiene contrato hasta el final de la 2025/2026 y su futuro aún no está resuelto. En este sentido, el centrocampista podría tener decidido colgar las botas a final de temporada, comunicando de esta manera su adiós del submarino amarillo y, además, poniendo el foco desde ese momento en iniciar su formación para ser entrenador.

Dani Parejo recuerda los 250 partidos con la camiseta del Villarreal

Dani Parejo llegó el pasado sábado a los 250 partidos con la camiseta del Villarreal, en la victoria del conjunto de Marcelino en el Martínez Valero contra el Elche. De esta manera, el centrocampista fue titular y disputó 76 minutos, siendo uno de los jugadores más destacados del partido hasta que fue sustituido por el canterano Carlos Macia. Tras ello, el jugador de 36 años ha hecho un comunicado en sus redes sociales con un mensaje emotivo hacia su afición, con motivo de la cifra alcanzada con la entidad castellonense. "250 partidos con el Villarreal. Hoy miro atrás y valoro con orgullo todo lo vivido. Cada uno de ellos ha sido un privilegio, con mucho trabajo, responsabilidad y respeto por esta camiseta. Al club y a su gente, gracias por hacerme sentir parte de algo tan grande desde el primer día; a mis compañeros y a la afición, por acompañarme en este camino tan especial. Seguimos con la misma ilusión de siempre Villarreal".

Además, Dani Parejo tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2026 por lo que los rumores sobre su futuro no han hecho más que empezar. En este sentido, el periodista Javi Martínez ha informado que el centrocampista de 36 años "tiene decidido retirarse con total seguridad a final de temporada", poniendo punto final de esta manera su etapa en el Villarreal. Sin embargo, la misma fuente ha afirmado que el jugador tendría en mente iniciar su formación como entrenador, teniendo además ya varios destinos "premeditados". No obstante, el futbolista cuenta con la confianza de Marcelino, que tan solo le ha dejado en el banquillo en cinco encuentros esta temporada, siendo importante partiendo del once inicial, como ha ocurrido en las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports, o saliendo desde el banquillo.

Dani Parejo aumenta su legado en LaLiga EA Sports

En cualquier caso, Dani Parejo se marchará del Villarreal y colgando las botas por la puerta grande. El jugador, que ha pasado por el Real Madrid, Getafe, Valencia y ahora por la entidad castellonense, ha dejado un legado imborrable, sobre todo, en LaLiga EA Sports. El futbolista de 36 años se adueñó del centro del campo del equipo que dirige actualmente Carlos Corberán e hizo lo mismo desde su llegada al submarino amarillo. Pese a su edad, el capitán groguet no pierde el hambre de seguir disputando partidos y ya mira al duelo contra el Alavés en La Cerámica, en la que será su regreso tras caer derrotado frente al Barcelona en la última jornada de 2025.