Último día de vacaciones antes de que eche a andar el nuevo Villarreal de Iñigo Pérez

La plantilla amarilla inicia este lunes los reconocimientos médicos previos a la pretemporada con Carlos Romero como única cara nueva, dos mundialistas aún en competición y numerosos frentes abiertos en la confección del nuevo proyecto

El verano se termina para la gran mayoría de futbolistas del Villarreal CF. Tras algo más de un mes de descanso, la primera plantilla amarilla pondrá este lunes el contador a cero con el regreso a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para iniciar los habituales reconocimientos médicos que marcarán el arranque oficial de la temporada 2026/2027.

Será el primer contacto del nuevo proyecto de Iñigo Pérez, aunque todavía habrá que esperar unos días para ver al equipo sobre el césped. Las pruebas físicas y médicas se prolongarán hasta el miércoles y el primer entrenamiento está previsto para el jueves 9, cuando el técnico navarro dirigirá su primera sesión al frente del 'Submarino'.

Empieza así un curso ilusionante con el regreso a la Champions League y una pretemporada cargada de novedades y decisiones por resolver que a buen seguro se alargarán durante casi todo el verano.

Y es que el balón está a punto de volver a rodar para abrir el telón del proyecto del nuevo técnico. Desde este lunes, las vacaciones forman parte del pasado y comienza una nueva cuenta atrás hacia una temporada en la que el 'Submarino' volverá a medirse con la élite europea.

Carlos Romero, la única cara nueva

El regreso a la actividad llegará con muy pocas novedades en cuanto a incorporaciones. De momento, el único rostro 'nuevo' será el de Carlos Romero, cuya vuelta tras dos temporadas cedido en el Espanyol supone, a todos los efectos, el primer y único fichaje del Villarreal, de momento.

El lateral izquierdo llega después de consolidarse en Primera División y con un nuevo contrato hasta 2031 para cubrir el vacío que deja la salida de Alfonso Pedraza, que ya ha sido confirmado como nuevo jugador de la Lazio. Competirá en su posición con Sergi Cardona, ambos con muchas opciones de alternar un puesto en el once. No obstante, el de Torrent parte como una de las piezas llamadas a tener protagonismo desde el inicio.

El resto de la plantilla será muy similar a la que terminó la pasada temporada, aunque todavía con varias ausencias importantes.

Los internacionales llegarán a cuentagotas

La gran excepción serán los futbolistas que han disputado el Mundial. El Villarreal comenzó el torneo internacional con ocho representantes y todavía mantiene a dos de ellos en competición. Alex Freeman continúa vivo con Estados Unidos, mientras que Renato Veiga buscará con Portugal el pase a los cuartos de final frente a España. Ambos se incorporarán más adelante, una vez concluyan sus compromisos internacionales y disfruten de su correspondiente periodo de 21 días de vacaciones una vez que concluya su participación en la Copa del Mundo.

A ellos se suman otros cinco futbolistas que acaban de comenzar su periodo de descanso tras caer eliminados en el Mundial: Nicolas Pépé, Pape Gueye, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan y Logan Costa no estarán presentes en el inicio de la pretemporada.

También queda ya fuera de la ecuación Thomas Partey. El centrocampista ghanés cayó eliminado con su selección y, además, ya no pertenece a la disciplina amarilla tras finalizar su etapa en La Cerámica.

Muchas bajas y varios expedientes abiertos

La vuelta al trabajo también servirá para empezar a dibujar la nueva plantilla. Ya no estarán futbolistas como Pedraza, Parejo, Rafa Marín, Alfon González o el propio Thomas Partey, que han abandonado el club durante las últimas semanas. En cambio, sí regresan los jugadores que finalizan sus respectivas cesiones. Hasta nueve futbolistas volverán a ponerse a las órdenes de Iñigo Pérez, aunque no todos lo harán con el mismo horizonte.

Además de Carlos Romero, futbolistas como Ilias Akhomach, Ramón Terrats, Thiago Fernández, Álex Forés, Dani Requena, Víctor Moreno, Thiago Ojeda y Toni Tamarit iniciarán la pretemporada con su futuro todavía por definir. Algunos intentarán convencer al nuevo entrenador para quedarse, mientras que otros buscarán una nueva cesión o incluso un traspaso definitivo. Será uno de los asuntos calientes del verano para la dirección deportiva.

Una pretemporada con aroma a Champions

Una vez superados los reconocimientos médicos, el Villarreal comenzará a preparar una temporada de máxima exigencia con la Champions League como gran objetivo.

La preparación tendrá un marcado carácter internacional. El estreno llegará el 17 de julio frente al Benfica en Faro. Después viajará a Eindhoven para medirse al PSV el día 25, disputará la Como Cup en Italia frente al AlUla SC y al Como de Cesc Fàbregas y cerrará su calendario estival el 8 de agosto en Estambul contra el Galatasaray. Cinco exigentes pruebas para calibrar el nivel del nuevo Villarreal antes del estreno liguero frente al Racing de Santander.