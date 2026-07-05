El Villarreal tendrá un inicio de curso marcado por el 'super parón' internacional

El nuevo calendario FIFA concentrará en una única ventana las fechas internacionales de septiembre y octubre, obligando al 'Submarino' a detener su ritmo competitivo durante más de dos semanas antes de visitar al Real Madrid y encadenar un exigente bloque de partidos entre LaLiga y la Champions League

El Villarreal CF comienza a examinar las curvas de su calendario 2026/2027, una hoja de ruta que no va a conceder demasiadas treguas. Tres jornadas para empezar lejos de La Cerámica por las obras en el estadio, el regreso a la Champions League y un calendario cargado desde el primer mes ya dibujan un inicio de máxima exigencia. Sin embargo, hay un factor que puede terminar condicionando todavía más el arranque del proyecto de Iñigo Pérez: el nuevo parón internacional unificado entre septiembre y octubre.

La FIFA estrenará esta temporada una ventana de selecciones mucho más larga de lo habitual, suprimiendo las tradicionales interrupciones de septiembre y octubre para concentrarlas en un único bloque de más de dos semanas. Este cambio ha sido diseñado para reducir los desplazamientos de los futbolistas convocados por sus respectivas selecciones durante el curso, pero obligará a los clubes a convivir con una ausencia prolongada de sus internacionales. En el caso del Villarreal, además, el momento elegido por el calendario convierte ese descanso en un verdadero punto de inflexión.

Del derbi al Bernabéu

La competición se detendrá inmediatamente después del Villarreal-Levante previsto para el 20 de septiembre en el Estadio de la Cerámica. Será entonces cuando comience la concentración de las selecciones nacionales, que se prolongará hasta los primeros días de octubre.

Eso significa que el conjunto amarillo permanecerá más de dos semanas sin disputar un partido oficial antes de regresar directamente con una de las salidas más complicadas de toda la temporada: la visita al Real Madrid del 11 de octubre en el Santiago Bernabéu.

No será una vuelta cualquiera. Iñigo Pérez deberá preparar uno de los encuentros más exigentes del campeonato después de que gran parte de su plantilla haya estado repartida por todo el mundo durante casi tres semanas, con viajes intercontinentales, acumulación de minutos y muy pocos entrenamientos antes de medirse al vigente subcampeón.

La Champions aprieta el calendario

El parón llega, además, cuando la Champions League ya habrá echado a rodar. El Villarreal disputará su estreno europeo entre el 8 y el 10 de septiembre, antes de la interrupción internacional, pero el verdadero desafío comenzará precisamente al regreso.

En apenas quince días, el 'Submarino' tendrá que afrontar un calendario de máxima intensidad. Todo arrancará con la visita al Santiago Bernabéu el 11 de octubre. Apenas dos o tres días después llegará la segunda jornada de la fase liga de la Champions, prevista para el 13 o el 14 de octubre.

Sin apenas margen para recuperar fuerzas, los amarillos recibirán al Elche el 18 de octubre antes de afrontar una nueva cita continental el 20 ó el 21. Y, para cerrar este particular maratón, tocará visitar Mestalla el 25 de octubre.

Cinco partidos de enorme exigencia -dos de ellos europeos y dos ante rivales de máxima entidad como Real Madrid y Valencia- en apenas dos semanas. El primer gran examen de profundidad para una plantilla que volverá a competir en dos frentes de máxima exigencia.

Un descanso relativo

Sobre el papel, un parón tan largo puede interpretarse como una oportunidad para recuperar efectivos y seguir asentando las ideas de Iñigo Pérez, especialmente en un equipo que afrontará una temporada con numerosos cambios y nuevas incorporaciones. Sin embargo, esa ventaja dependerá en gran medida del número de internacionales que aporte el Villarreal. Cuantos más futbolistas abandonen la disciplina amarilla durante esas semanas, menor será la capacidad del cuerpo técnico para trabajar aspectos tácticos con el grupo al completo.

Además, la vuelta siempre plantea incógnitas. Los jugadores llegarán desde distintos continentes, con diferentes cargas de trabajo, muchas veces afectado por el temido 'virus FIFA' y con solo unos días de margen para preparar un duelo de máxima dificultad.

Un arranque sin margen de error

Así las cosas, el inicio liguero ya exigirá personalidad al Villarreal. Las tres primeras jornadas lejos de casa obligarán al equipo a sumar desde el primer día para no verse penalizado antes incluso de estrenarse en La Cerámica. Después llegará el debut europeo, el derbi frente al Levante y ese largo parón internacional que partirá prácticamente en dos el primer tramo de competición.

A partir de ahí comenzará la verdadera montaña rusa del calendario. Bernabéu, Champions, Elche, otra noche europea y Mestalla en apenas diez días. Un bloque de encuentros que puede marcar el rumbo del Villarreal mucho antes de que la temporada alcance siquiera el mes de noviembre. El primer gran examen del curso no llegará en primavera, como otros años, lo hará nada más regresar de un parón que promete ser tan largo como decisivo.