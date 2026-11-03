Joan Garcia cuenta el secreto dentro del vestuario del Barcelona: "Parezco yo el mayor con 25 años"

El guardameta del Barcelona se ha sincerado en 'Late Xperience' sobre su adaptación al vestuario azulgrana, ha desvelado quiénes son sus compañeros más cercanos y ha bromeado sobre su edad: "Con 25 años, parezco yo el mayor"

Joan Garcia se ha convertido en una de las piezas importantes del FC Barcelona y, más allá de sus actuaciones bajo palos, también parece haber encontrado rápidamente su sitio dentro del vestuario azulgrana. El portero de Sallent, que llegó procedente del Espanyol en el verano de 2025, ha dejado atrás cualquier dificultad que pudiera suponer cambiar de acera en la Ciudad Condal y atraviesa un momento de plena confianza en el conjunto culé.

Su adaptación no se ha limitado al terreno de juego. El guardameta ha encontrado un grupo con el que se siente especialmente cómodo y así lo ha explicado durante su participación en la tercera temporada de 'Late Xperience', el programa presentado por Bibiana Ballbè. En una conversación en la que repasó su experiencia en el Barça, Joan Garcia dejó una de las confesiones más curiosas sobre la convivencia entre los futbolistas. "El vestuario es muy joven, parezco yo el mayor con 25 años. Es un vestuario muy joven, con mucha energía y bastantes bromas y gritos. Todos somos amigos. Pasamos muchas horas encerrados juntos, quieras o no, te acabas llevando bien", explicó el portero, que ha encontrado en sus compañeros un ambiente muy diferente al que podría imaginarse desde fuera.

Una descripción que refleja la buena sintonía que existe en la plantilla de Hansi Flick, donde varios de los futbolistas más jóvenes han asumido ya un papel protagonista. El propio Joan Garcia, pese a tener solamente 25 años, bromea con esa sensación de ser uno de los veteranos de un grupo en el que conviven jugadores de enorme proyección.

Fermín, Pedri, Dani Olmo y Eric, sus compañeros más cercanos

El guardameta también puso nombres a esa buena relación que mantiene dentro del vestuario. Preguntado por los futbolistas con los que suele compartir más tiempo durante las concentraciones, Joan Garcia mencionó a Fermín López, Dani Olmo, Pedri y Eric García.

Son cuatro compañeros con los que ha estrechado especialmente los lazos desde su llegada al club, aunque también tiene sus propias preferencias cuando llega el momento de descansar. "En las concentraciones suelo estar con Fermín López, Dani Olmo, Pedri y Eric, pero en la habitación prefiero estar solo para estar tranquilo... hay algunos que prefieren compartir habitación", reconoció. La confesión deja ver una faceta más personal del portero, que disfruta de la convivencia con sus compañeros, pero también necesita sus momentos de tranquilidad para desconectar de la rutina de entrenamientos, viajes y partidos.

De llegar del Espanyol a sentirse como en casa

La llegada de Joan Garcia al Barcelona fue uno de los movimientos más comentados del mercado de verano de 2025. Su pasado en el Espanyol, eterno rival ciudadano de los azulgranas, convertía su fichaje en una operación especialmente delicada desde el punto de vista de la afición. Sin embargo, el guardameta consiguió ganarse pronto el respaldo de los seguidores culés gracias a sus actuaciones. Su primera campaña como azulgrana terminó con un balance sobresaliente. El portero conquistó LaLiga y la Supercopa de España, además de hacerse con el Trofeo Zamora, después de registrar una media de 0,7 goles encajados por encuentro, según los datos publicados por el propio Barcelona.

El propio futbolista reconoció en el programa que ha notado especialmente el cambio de estar en un club que despierta tanta expectación. "He notado mucho que el Barça levanta pasiones. Es algo que se nota en el día a día. Antes ya lo notaba, pero sí que el cambio es increíble, pero para bien. A mí me encanta", confesó. También aseguró que se encuentra mucho más asentado y tranquilo, algo a lo que ha contribuido la acogida de la afición: "Estoy muy contento y estoy un poco más asentado, más tranquilo. Al final, también, la afición del Barça me ha recibido muy bien. Esto te ayuda a estar cómodo y tranquilo".

El ruido de la grada no consigue ponerle nervioso

Otro de los aspectos sobre los que habló Joan Garcia fue su manera de gestionar la presión antes de los partidos. A diferencia de lo que podría pensarse por la responsabilidad que supone defender la portería del Barcelona, el catalán aseguró que los nervios ya no forman parte de su rutina antes de saltar al terreno de juego. "No me pongo nervioso antes de salir al campo. Antes me impresionaba más, pero una vez estás ahí, empiezas a calentar y es lo que llevas haciendo desde muy pequeño", explicó. Además, reconoció que durante los encuentros consigue aislarse prácticamente por completo del ambiente del estadio. "Yo siempre digo que te aíslas del ruido. A mí después del partido me preguntas: 'Dime dos cánticos que ha hecho la afición'. Y ni idea, como mucho si te acercas a coger el balón en la grada puedes escuchar algo", concluyó.