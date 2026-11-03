Lisandro Martínez, objetivo del Barcelona, sentenciado en el Manchester United: "En mis tiempos le habrían arrancado la cabeza"

El central argentino, en quien Deco piensa para el mercado de enero, es criticado tanto por sus declaraciones y comportamientos fuera del campo como por su rendimiento, siendo atacando con dureza por Nicky Butt

El FC Barcelona no descarta acudir al mercado de enero para reforzar su defensa con un central. Dicha posibilidad ya se barajó en verano y la plaga de lesiones que ha llevado a la enfermería a Eric Garcia, Christensen, Xavi Espart y Koundé ha reafirmado esa idea, siendo Lisandro Martínez uno de los favoritos en la dirección deportiva que encabeza Deco.

En este sentido, la convulsa situación del argentino en el Manchester United puede ayudar a su salida, pues se da por hecho que sus días en Old Trafford están contados. Tanto por su comportamiento y sus declaraciones fuera del campo, criticando la "falta de inversión" del club en verano, como por su rendimiento en un equipo que marcha decimoséptimo en la Premier League, igualado con la zona de descenso.

Nicky Butt le recrimina la polémica bandera del Mundial: "Las Malvinas son argentinas"

Señalado por la afición, el internacional albiceleste ha sido atacado por una leyenda de 'reds devils' como Nicky Butt, que no le perdona que durante el pasado Mundial exhibiese una bandera con el lema "Las Malvinas son argentinas" tras eliminar a Inglaterra. Un gesto que le costó una sanción de 270.000 euros a la selección argentina, si bien el defensor no recibió ningún castigo.

"Vive en nuestro país y se pone a bailar con una bandera de Argentina durante la Copa del Mundo. ¿Qué estás haciendo?", declaró el ex futbolista en el programa 'Piers Morgan Uncensored', donde se refirió al hecho de que el pasado fin de semana viese dos amarillas y provocase un penalti en tres minutos, dejando sin opciones a su equipo ante el Chelsea (0-2).

Su expulsión ante el Chelsea y sus críticas a los compañeros: "Es un farsante"

"Ese tipo es un farsante, punto. Lo hizo con el codo porque era lo más obvio que cualquiera podía hacer. La razón por la que lo hizo es porque no es lo suficientemente fuerte como para defenderse correctamente. Pensó: ‘¿Sabes qué? Voy a hacer trampa, voy a meterle el codo en la cara a alguien y me expulsarán, y dejaré a los otros 10 chicos, que por cierto, hace dos semanas dije que no son lo suficientemente buenos para jugar conmigo’. No puedes esperar que te den palmaditas en la espalda cuando juegas tan mal y, encima, te dedicas a criticar a los demás", destacó.

Así, el ex centrocampista inglés insistió en censurar a Lisandro Martínez por criticar la falta de calidad de la plantilla, expresándose de forma contundente sobre lo que habría pasado de suceder algo similar durante su etapa en activo. "Me estaba cambiando en el vestuario, sentado junto a estos chicos, y ellos decían: ‘Cree que no soy lo suficientemente bueno’. Si eso hubiera pasado en mi época, le habrían arrancado la cabeza. Todos le habrían dicho: ‘¿Quién te crees que eres para hablar así de mí con el rendimiento que estás demostrando?’”, recalcó.

“Aunque fuera el Jugador Europeo del Año, no se habla así de los compañeros de equipo ni de los que mandan arriba. No importa lo que pienses a puerta cerrada, no vas y dices eso”, añadió Butt, que apostó por abrirle la puerta de salida.

"Si fueran a fichar a alguien, más le valdría tener cuidado, porque él sería uno de los primeros a quienes reemplazarían. Ha pasado de ser alguien a quien la afición adoraba a ser alguien a quien los seguidores quieren fuera del club; él mismo se ha cavado su propia tumba", sentenció.

El contrato de Lisandro Martínez y la competencia del Barça

Cabe recordar que el central argentino tiene contrato hasta el próximo 30 de junio de 2027, más otra campaña opcional, pero en el Manchester United empiezan a ser conscientes de que el mercado de enero se presenta como una de las últimas opciones para sacar algo de rédito por un jugador por el que pagaron en su día más de 57 millones de euros al Ajax de Ámsterdam.

A sus 28 años, Lisandro Martínez mantiene un alto valor de mercado, que asciende a 45 millones según la web especializada Transfermarkt. Pero el FC Barcelona solo podría asumir un traspaso a bajo coste, o espera a que se produzca alguna salida, apuntándose también que el Atlético de Madrid es otro de los clubes interesados, gozando también de 'novias' en Italia, aunque el el defensor preferiría aterrizar en LaLiga.