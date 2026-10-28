Rooney señala a Lisandro Martínez como el culpable del desastre del Manchester United: "Levántate y demuestra que cuestionas al entrenador. Da la cara"

El histórico delantero de los 'red devils' carga duramente contra Lisandro Martínez y el resto del vestuario tras una nueva derrota que deja al Manchester United al borde de los puestos de descenso de la Premier League. La crisis de resultados y las críticas públicas a la dirección del club han terminado por desatar la ira de una de sus grandes leyendas

El Manchester United continúa sumido en una crisis que parece no tener fin. La última derrota frente al Bournemouth (0-3) en Old Trafford ha terminado por encender todas las alarmas en el conjunto inglés, que ocupa la decimosexta posición de la Premier League, a tan sólo un punto de los puestos de descenso. Una situación que ha provocado la reacción de uno de los mayores ídolos de la historia del club, Wayne Rooney, que ha estallado contra los jugadores y ha señalado directamente a Lisandro Martínez.

El exdelantero inglés no ha escondido su indignación por el rendimiento del equipo dirigido por Michael Carrick. Durante su intervención en el podcast The United Strand, Rooney cuestionó tanto el nivel futbolístico como la actitud de una plantilla a la que acusa de haber perdido los valores que históricamente han caracterizado al Manchester United. "Falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de hambre, falta de deseo, falta de todo", lamentó el exfutbolista, que fue todavía más contundente al valorar el compromiso de los jugadores: "Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas".

Rooney señala a Lisandro Martínez y aviva la polémica en Old Trafford

Aunque sus críticas fueron dirigidas al conjunto de la plantilla, Lisandro Martínez se convirtió en el principal destinatario de los reproches de Rooney. El central argentino lleva varias semanas en el centro de la polémica después de cuestionar públicamente la planificación deportiva del Manchester United tras la derrota frente al Atlético de Madrid en la Champions League. Aquellas declaraciones no sentaron bien a la leyenda inglesa, que considera que los futbolistas deben asumir su responsabilidad sobre el terreno de juego antes de señalar a la directiva o al cuerpo técnico. "Martínez, da la cara. Levántate y demuestra que cuestionas al entrenador. Da la cara", exigió Rooney, molesto con la actitud del defensor.

La controversia comenzó después de la derrota europea frente al Atlético de Madrid, cuando Martínez expresó su frustración por la falta de incorporaciones y cuestionó las decisiones tomadas desde los despachos de Old Trafford. "Esperábamos más desde arriba, que trajeran más jugadores para competir, porque muchos equipos también se han reforzado", manifestó entonces el internacional argentino, unas palabras que provocaron un auténtico terremoto dentro de la entidad. El propio futbolista terminó publicando un comunicado de disculpas, reconociendo que sus declaraciones no habían contribuido a mantener la unidad del club. Sin embargo, las disculpas no han conseguido cerrar una polémica que ahora vuelve a cobrar fuerza con las nuevas críticas de Rooney.

El vestuario del Manchester United, en el punto de mira

El enfado del exdelantero no se limita a Lisandro Martínez. Rooney también ha puesto el foco en Bruno Fernandes y en el resto de futbolistas, a quienes acusa de no estar a la altura de las exigencias de una institución histórica. "Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo; y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad". El inglés aseguró que reuniría a sus antiguos compañeros para cuestionarles directamente si realmente merecen defender la camiseta del club, mostrando su indignación por la falta de reacción del equipo.

Para Rooney, el principal problema no está únicamente en los resultados, sino en la ausencia de carácter y compromiso de una plantilla que, a su juicio, no está respondiendo a la confianza depositada en ella. El exfutbolista también recordó las elevadas cantidades que perciben los jugadores y reclamó un esfuerzo acorde con la responsabilidad de representar al Manchester United.

La situación comienza a ser insostenible en Old Trafford. Con el equipo peligrosamente cerca de la zona de descenso, los referentes cuestionados y el entrenador bajo una presión creciente, el conjunto inglés afronta un escenario cada vez más delicado. Mientras Michael Carrick busca soluciones para revertir la dinámica deportiva, las palabras de Wayne Rooney evidencian que el descontento ha traspasado las gradas y alcanza ya a algunas de las figuras más importantes de la historia del club.