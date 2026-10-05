Fred, excompañero de Cristiano Ronaldo, destapa el caos del Manchester United: "Ten Hag era un pedazo de mierda"

El brasileño compartió vestuario con Cristiano Ronaldo en Mánchester, donde cuenta que Ten Hag "era un pedazo de mierda" a la hora de gestionar el grupo

Cristiano Ronaldo está de rigurosa actualidad debido a su polémica con la selección de Portugal y Jorge Jesus. En este contexto, su excompañero en el Manchester United, Fred, ha vuelto a ser tendencia debido a unas declaraciones que el brasileño hizo en el programa 'Charla Podcast', donde el centrocampista ofreció detalles inéditos sobre la caótica salida de CR7 y criticó abiertamente la gestión humana del entonces entrenador, Erik ten Hag.

Fred coincidió con Cristiano durante la segunda etapa del astro portugués en el club inglés, compartiendo vestuario desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2022, cuando CR7 rescindió su contrato. Durante ese tiempo, el brasileño fue testigo directo de la personalidad de Cristiano y de su disciplina con el trabajo.

"Es buena gente, pero es muy correcto. No se le podía llevar la contraria, todo tenía que ser como él decía", explica Fred. "Él es un tío muy profesional también. Cuando llega al club, la gente cambia de mentalidad porque le ve trabajar. Tiene una mentalidad muy fuerte", añade.

Cristiano lo tiene todo pensado al milímetro, tal y como cuenta Fred. "Yo llegaba como una hora y media antes y él ya estaba allí, en el gimnasio. Me iba y él seguía allí. Y pensaba: 'Joder, realmente este tío está a otro nivel. Es un puto fenómeno. Es súper profesional'".

Una anécdota del portugués en Mánchester es que "él llevaba su agua y decía que venía del Himalaya. Le decían que no podía pasar con líquidos y se enfadaba muchísimo. Al final tenía que tirar el agua".

"Jugando es un monstruo. Aunque, quieras o no, la edad pesa, pero tiene calidad. Es de esos tíos que, cuando tiene el balón para chutar, olvídate. Es muy bueno. Es un fenómeno", aseguró Fred.

Rajada contra Ten Hag

El punto de mayor fricción en la segunda etapa de Cristiano en el United fue Ten Hag, quien "tácticamente era muy bueno, pero con el grupo era un pedazo de mierda".

"Discutía con todo el mundo. Discutió conmigo, con Cristiano, con Casemiro, con Rashford. No me ponía a jugar y a veces la situación resultaba estresante", explicó el futbolista en el podcast.

"Quería que el equipo corriera, pero Cristiano ya era mayor. Lo sacó del once titular y ahí hubo un desencuentro. Antes de un partido, Ten Hag dijo que Ronaldo se iba a marchar. De acuerdo, no podíamos hacer nada. Después del partido, cuando aterrizó el avión, el personal de comunicación del club quitó el modo avión y vio que había dado aquella entrevista en la que criticaba mucho al club", concluyó.