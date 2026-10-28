Ander Herrera atiza al Manchester City y pide un castigo grande: "Es irreparable el daño que han hecho"

El futbolista del Real Zaragoza se ha mostrado muy duro contra el Manchester City que está pendiente de recibir una sanción severa después de que haya sido señalado como culpable por incumplir las reglas financieras entre los años 2009 y 2018

A sus 37 años, Ander Herrera apura su carrera deportiva en el Real Zaragoza, pero eso no le impide mirar atrás y como ex jugador del Manchester United ser muy crítico con el Manchester City quien ha sido hallado como culpable de incumplir con las reglas financieras entre los años 2009 y 2018. El atacante, que militó en el Manchester United entre los años 2014 y 2019, no ha tenido pelos en la lengua para criticar al equipo mancuniano que está a la espera de conocer su sanción.

Ander Herrera ha pedido mano dura contra el Manchester City por haberse saltado las reglas financieras entre los años 2009 y 2018. "A mí me parece que hay que cumplir las normas y que no era normal lo que pasaba y todos nos dábamos cuenta. O sea, no tienen la masa social, no tienen, pero en cambio gastan como si fueran... Entonces, nada que decir de los jugadores, nada que decir del entrenador, tienen todo el mérito del mundo en lo que han conseguido. De hecho, yo si fuera jugador del Manchester City estaría enfadado, estaría cabreado con los que mandaban, porque han puesto o han manchado o han puesto en duda todo lo bueno que he hecho durante todos estos años", ha dicho en El camino de Mario, programa del ex futbolista Mario Suárez.

Ander Herrera, ex jugador del Manchester United, pide un castigo severo para el Manchester City.

El Manchester City ha sido hallado culpable de 114 cargos de los 115 de los que había sido investigado y el equipo sky blue está a la espera de conocer la sanción que puede consistir en una gran deducción de puntos e incluso del descenso de la Premier League.

Ander Herrera exige que el castigo para el Manchester City sea muy duro

Ander Herrera ha comparado el caso del Manchester City con otros equipos que fueron castigados por quebrantar, a menor nivel, reglas financieras. "Al Nottingham Forest le sancionaron, al Everton le sancionaron. Es irreparable el daño que han hecho, es irreparable porque ayer yo leía, claro, en cuanto a ingresos, el Tottenham quedó tres años quinto, no entró en Champions. Eso repercute económicamente".

Es por ello que el actual jugador del Real Zaragoza ha pedido que el castigo para el Manchester City sea bastante grande. "Para mí tiene que ser algo gordo, algo que crea un precedente, que genere un precedente. Lo ha dicho Rooney hace poco, tiene que generar un precedente para que el próximo, que diga voy a inflar los ingresos de una manera ilícita. Para, para, no lo voy a hacer porque me van a descender".

De hecho, Ander Herrera ha expresado que sin el Manchester City, él hubiera ganado una Premier League con el Manchester United, teniendo a José Mourinho como entrenador. "Una Premier. Ya te cambia la película tener una Premier. Joder. Porque nosotros... Fue el año que dice Mourinho eso de... Le doy mucho mérito a este segundo puesto porque nadie sabe lo que está pasando detrás de... Mourinho es como Los Simpsons. O sea, como Los Simpsons. Pasa lo que dice, luego pasa y ya lo decía que algo raro estaba pasando".