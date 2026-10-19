Maresca supera a Guardiola

El técnico italiano ha llevado al Manchester City a encadenar siete victorias en sus siete primeros partidos ligueros, un arranque histórico que le permite mirar hacia una nueva marca y confirmar que su etapa al frente del conjunto inglés ha comenzado de la mejor manera posible

El Manchester City ha encontrado en Enzo Maresca a un técnico capaz de hacer olvidar rápido a una leyenda como Pep Guardiola. El tropiezo europeo frente al París Saint-Germain no ha frenado al conjunto inglés, que volvió a sumar los tres puntos en su regreso a la competición doméstica. La victoria ante el Ipswich Town (2-3) prolonga el pleno de triunfos del equipo y coloca al entrenador italiano en una posición privilegiada en sus primeros meses al frente del proyecto.

El comienzo del italiano en Mánchester no está siendo sencillo en todos los partidos, pero los resultados hablan por sí solos. El City ha ganado sus siete primeros encuentros ligueros y Maresca ya ha conseguido algo que ni Pep Guardiola logró cuando llegó al fútbol inglés. El ex del Sevilla se ha convertido en el primer entrenador debutante en un equipo que encadena siete triunfos en sus siete primeros partidos de la Premier League.

Guardiola se quedó en seis triunfos consecutivos en su primera temporada en Inglaterra, hace ya una década. Tampoco alcanzaron esa cifra Carlo Ancelotti en su estreno con el Chelsea ni Gunnar Solskjaer al frente del Manchester United. Maresca, por tanto, ha superado a algunos de los técnicos más reconocidos que han pasado por la Premier, aunque todavía tiene un nuevo desafío por delante: enlazar nueve victorias, una marca que el Chelsea consiguió hace 21 años.

El triunfo ante el Ipswich, eso sí, estuvo lejos de ser un paseo. El recién ascendido plantó cara y mantuvo la incertidumbre hasta el final, obligando al City a emplearse a fondo para conservar el liderato. En ese escenario volvió a aparecer Erling Haaland, autor de dos de los tres goles de su equipo y una de las grandes garantías ofensivas del conjunto dirigido por Maresca.

El delantero noruego suma siete tantos en siete jornadas de Premier League, una regularidad que está resultando decisiva para que el City mantenga su paso firme pese a las dificultades. El técnico italiano ha conseguido que los resultados no se resientan y que el equipo siga respondiendo incluso después de una derrota europea que podía haber sembrado dudas.

El Arsenal no pierde de vista al City

El pleno del Manchester City obliga al Arsenal a no fallar si quiere mantenerse en la pelea por el liderato. El conjunto londinense, vigente campeón, se impuso por 0-1 al Nottingham Forest gracias a un gol de Noni Madueke a diez minutos del final. Un tanto que llegó después de un disparo desviado por un defensor y que permitió a los 'gunners' seguir a tres puntos del líder.

Por detrás, el Brighton se mantiene tercero tras encadenar cuatro victorias consecutivas, la última ante el Crystal Palace. El Chelsea de Xabi Alonso también atraviesa un buen momento y, después de ganar a domicilio al Everton, ya ocupa la cuarta posición, por delante del Liverpool de Andoni Iraola, que venció en el campo del Brentford.