En Inglaterra le ponen fecha al despido de Álvaro Arbeloa

Según apunta 'The Telegraph', el ex técnico del Real Madrid tendría como plazo para darle la vuelta a la situación de un Fulham que es último en la Premier League, los encuentros ante el Hull City y el Coventry City. El citado diario afirma que los entrenamientos del técnico español está en entredicho. "Calidad significativamente inferior"

Álvaro Arbeloa no está teniendo una buena experiencia, al menos de momento, desde que llegó al Fulham de la Premier League. Después de fracasar en el Real Madrid tras ascender al primer equipo desde el Castilla, el que fuese futbolista del conjunto blanco fue anunciado el pasado verano por el Fulham como el técnico encargado de sustituir a Marco Silva.

El Fulhan de Álvaro Arbeloa, después de seis jornadas en la Premier League, no ha conseguido aún la primera victoria con solo dos puntos y ocupando la última plaza de la liga inglesa. Con estos números, en el Fulham parece que empiezan a cansarse de los métodos de Arbeloa tal y como apunta el medio inglés 'The Telegraph'. El citado diario, además de ponerle fecha a un hipotético despido de Arbeloa, expone una serie de razones que estarían provocando que desde el seno del club no se esté demasiado satisfecho con la labor del ex técnico del Real Madrid.

El despido de Álvaro Arbeloa en la Premier League

Con el Fulham último de la Premier League, los de Álvaro Arbeloa tendrán dos encuentros ante Hull City y Coventry City que podrían marcar el futuro del técnico español. Según el diario citado anteriormente, si el Fulham no consigue sacar al menos un triunfo en uno de estos dos encuentros, Álvaro Arbeloa terminaría despedido y pondría fin a su etapa en Inglaterra. La información que llega desde Inglaterra también apunta a que el mensaje de Álvaro Arbeloa no está calando como debiera en el equipo de Craven Cottage.

Los entrenamiento de Álvaro Arbeloa, en tela de juicio

Otro de los puntos que no estaría ayudando a que Álvaro Arbeloa termine de arrancar en el Fulham son los entrenamientos. Al parecer la sesiones preparatorias que prepara el ex técnico del Real Madrid son inferiores a las que llevaba a cabo Marco Silva, el penúltimo inquilino del banquillo del Fulham. "Calidad significativamente inferior a la de los que se realizaban bajo las órdenes del anterior entrenador", afirma el rotativo inglés.

La multa a Álvaro Arbeloa, la gota que ha colmado el vaso

Parece que a Álvaro Arbeloa se le está complicando sumamente su permanencia en el Fulham y a esto no ayuda la reciente multa de la que fue informado el técnico español por parte de la Federación Inglesa. Álvaro Arbeloa tendrá que asumir una sanción de 30.000 euros por unas polémicas declaraciones sobre decisiones arbitrales en el partido que enfrentó al Fulham ante el Manchester United. Álvaro Arbeloa admitió su error pero eso no ha impedido que la FA castigue con dureza al técnico del Fulham. Esto no ha sentado nada bien en el seno del equipo inglés.