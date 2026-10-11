Álvaro Arbeloa, contra las cuerdas: "No siento miedo. No se puede ser entrenador si se siente"

Al exentrenador del Real Madrid no le está yendo nada bien en el Fulham de la Premier League ya que sólo ha sumado dos puntos en los primeros seis partidos que ha disputado. Después de la derrota contra el Ipswich Town, hay parte de la afición del equipo de Londres que pide su despido

Álvaro Arbeloa se marchó del Real Madrid, al final de la temporada pasada, rumbo a la Premier League en donde ha tenido la oportunidad de entrenar al Fulham. Al técnico no es que le estén yendo demasiado bien en este inicio de campaña ya que después de seis partidos ligueros disputados ya está contra las cuerdas. Dos puntos sumados de 18 posibles, sin victorias, hace que la continuidad de Álvaro Arbeloa esté en entredicho, siendo no pocos los aficionados del equipo de Londres los que piden su despido. En este contexto, el exentrenador del Real Madrid ha dicho que no teme perder su puesto de trabajo.

La derrota del Fulham contra el Ipswich Town deja muy tocado a Álvaro Arbeloa

La situación de Álvaro Arbeloa como entrenador del Fulham se ha vuelto muy complicada después de que el equipo de Londres haya perdido contra el Ipswich Town por 2-1. El Fulham iba ganando, pero en los últimos minutos dos goles del Ipswich Town hacen que el Fulham aún no sepa lo que es la victoria en la actual temporada de la Premier League.

Sumando dos empates y cuatro derrotas, sin triunfos, la continuidad de Álvaro Arbeloa en el Fulham está en entredicho, aunque al extécnico del Real Madrid no le preocupa la actual situación. "Nunca me preocupo por mi puesto. No siento miedo. No se puede ser entrenador si se siente. Hay que trabajar, tomar decisiones y demostrar confianza a los jugadores. Estoy muy contento con muchas de las cosas que está haciendo el equipo. Sé que no es fácil para ellos", dijo en rueda de prensa.

Álvaro Arbeloa explicó que sólo se centra en intentar mejorar al Fulham de cara al próximo partido que tiene que disputar su equipo contra el Hull City. "No se trata de mi puesto, sino del Fulham, eso es lo más importante. Obviamente, solo son seis partidos, pero es cierto que necesitamos puntos".

Por último, Álvaro Arbeloa señaló que a él la actual presión no le puede ya que jugó en el Real Madrid, al que se le exigía ganarle todo, y tuvo que lidiar con momentos peores. "Quizás no me conozcan, pero jugué en el mejor equipo del mundo. He entrenado al mejor equipo del mundo. Quizás no lo sepan, pero solo para que lo sepan, esa presión ha sido parte de mi vida desde que era niño".

La situación de Álvaro Arbeloa en el Fulham

La realidad es que Álvaro Arbeloa está en una situación muy delicada en el Fulham. Si no hay una victoria pronto, el club inglés puede despedirlo debido a que no está cumpliendo con las expectativas y el riesgo de descender comienza a ser real cuando el Fulham, que es colista de la Premier League con sólo 2 puntos, no es un equipo que estaba llamado a luchar por la permanencia.

A sus 43 años, Álvaro Arbeloa se está jugando mucho ya que fue muy cuestionado la temporada pasada en el Real Madrid en donde no pudo evitar la caída deportiva de un equipo que no dio su mejor nivel. Ahora, en su primera experiencia fuera de la casa blanca, no le está yendo nada bien.