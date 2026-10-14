Castigo ejemplar para Álvaro Arbeloa en la Premier League tras su última rajada: "Es un tipo que pesa 100 kilos"

El ex técnico del Real Madrid y actualmente en un FUlham que ocupa última plaza en la liga inglesa, ha sido multado con 25.000 libras, o lo que es lo mismo, 30.000 euros por actuar, según la Federación Inglesa, de "manera inadecuada"

La experiencia de Álvaro Arbeloa desde que salió del Real Madrid no está siendo precisamente satisfactoria. El ex técnico del Real Madrid no sabe aún lo que es ganar en la Premier League después de seis jornadas al frente del Fulham. El ex futbolista y también ex preparador del cuadro merengue, está viviendo un auténtico calvario en la Premier League, donde en el arranque del curso en Inglaterra, solo ha sumado dos puntos de 18 posibles y además, este pobre bagaje de puntos no es el único problema para Arbeloa.

Arbeloa decidió expresar en la rueda de prensa posterior al duelo entre Fulham y Manchester United su descontento con varias acciones arbitrales. Casi un mes después, la Federación Inglesa le ha demostrado a Arbeloa que cuestionar las decisiones arbitrales sale muy caro en la Premier League.

La Premier League castiga con dureza a Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa no dudó en el post partido del choque ante el Manchester United en señalar que todas las faltas habían ido a favor de su rival y que además el árbitro no iba a dejar que los de Old Trafford perdiesen: "Sí, creo que todas las faltas fueron a su favor. Y ya se ve que, antes de que marcaran, hubo una falta contra (Harry) Maguire. Es un tipo que pesa 100 kilos, así que, sí. Todas las decisiones fueron a su favor, y yo ya lo sabía, sabía desde el partido contra el Manchester City que no iban a dejar que el Manchester United perdiera. Creo que nos merecíamos un poco más". Tras estas declaraciones de Arbeloa, la Premier League acusó al técnico del Fulham de "insinuar parcialidad y/o cuestionar la integridad de un árbitro".

Álvaro Arbeloa admitió posteriormente que se había equivocado en dichas declaraciones pero esto no ha impedido que la FA haya actuado con contundencia. En el comunicado de la FA se recoge el castigo de 25.000 libras al que ha sido sometido Álvaro Arbeloa: "Álvaro Arbeloa ha sido multado con £ 25,000 y recibió una advertencia por los comentarios hechos después del partido de la Premier League entre el Fulham y el Manchester United el domingo 20 de septiembre. Se alegó que el entrenador en jefe del Fulham actuó de manera inapropiada haciendo comentarios en una entrevista posterior al partido que implican sesgo y/o cuestionan la integridad de un oficial de partido. Posteriormente, Álvaro Arbeloa admitió el cargo. Una Comisión Reguladora independiente impuso estas sanciones tras una audiencia y las razones escritas de su decisión se pueden ver a continuación".

La Premier League recuerda los motivos de sanción a los entrenadores

En el extenso documento en el que se explica los motivos de la sanción para Álvaro Arbeloa, también hay espacio para, a modo de recordatorio, repasar los tipos de declaraciones que son merecedoras de sanción: "También es relevante que la guía FA Essential Information for all Managers, Owners and Directors ofrece orientación a los Participantes de alto nivel, incluidas pautas específicas sobre declaraciones en medios y redes sociales. Bajo el epígrafe "¿Qué ocurre si hago comentarios sobre los árbitros en mi rueda de prensa previa o posterior al partido?", la respuesta es: «Los entrenadores deben saber que la FA establece normas sobre las declaraciones públicas de los Participantes. Esto significa que los siguientes tipos de declaraciones públicas de entrenadores, jugadores o directivos de clubes pueden dar lugar a cargos disciplinarios». Se enumeran los tipos de comentarios sobre los árbitros que pueden conllevar medidas disciplinarias, entre ellos: insinuación de parcialidad: cualquier comentario que insinúe o afirme parcialidad por parte de un árbitro y cuestionamiento de la integridad: cualquier comentario que ponga en duda la integridad de un árbitro".

Álvaro Arbeloa en un partido de esta temporada con el Fulham

Por tanto, con una sanción de 30.000 euros, Arbeloa tendrá que tener más cuidado con las declaraciones que realice y además en lo puramente deportivo, este próximo 17 de octubre, el ex técnico del Real Madrid buscará en la jornada 7 de la Premier League su primer triunfo en el campeonato inglés el Hull City, octavo clasificado.