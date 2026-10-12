Juanlu no esconde la decepción tras su nefasto debut en la Premier League: "Hay que trabajar, mejorar y cambiar muchas cosas"

En dos meses en el AFC Bournemouth, el canterano del Sevilla FC sólo suma 26 minutos -más otros 90 con el filial- y su equipo no conoce la victoria después de seis jornadas disputadas "en la mejor liga del mundo"

"Disappointed". No cabe otro calificativo para lo que debería haber sido una buena noticia para Juanlu Sánchez. Por fin, después de dos meses en el más absoluto de los ostracismos en las filas del AFC Bournemouth, el canterano del Sevilla FC se estrenó el pasado sábado en la Premier League; pero lo hizo con una contundente derrota por 5-1 en su visita al Chelsea FC que mantiene a su nuevo equipo sin conocer la victoria y bordeando puestos de descenso después de sumar sólo tres puntos de 18 posibles.

El mensaje agridulce de Juanlu tras su debut con The Cherries

"Decepcionado con el resultado. Es hora de seguir trabajando, mejorar y cambiar muchas cosas. En el plano personal, muy feliz de haber realizado mi debut en la mejor liga del mundo. ¡Hay que seguir adelante!", ha exclamado el futbolista de Montequinto en un mensaje compartido a través de las redes sociales en reacción a estos primeros minutos en la Premier. Juanlu saltó al campo en el 72' en lugar de Adam Smith y disputó un discreto tramo final con un 82 por ciento de acierto en el pase (9/11), con un regate, una contribución defensiva, una recuperación y dos duelos ganados de tres.

Descartado para Europa, sólo suma 26 minutos entre Premier League y EFL Cup

Fuera de la lista de inscritos para la UEFA Europa League, hasta este pasado domingo no ha debutado en la Premier League. Desde su llegada, Juanlu Sánchez sólo había jugado ocho minutos en el equipo que dirige el alemán Marco Rose desde la marcha de Andoni Iraola. Su estreno fue el pasado 8 de septiembre, en la Primera Ronda de la EFL Cup, cuando fue el último cambio en el triunfo por 4-0 ante el modesto Lincoln City. Ha tenido que esperar un mes para volver a vestirse de corto y sumar 18 minutos en la abultada derrota contra el Chelsea FC en Stamford Bridge.

De hecho, Rose le mandó a jugar a la liga de filiales para que ganase ritmo en un duelo ante el Stoke City en el que sí jugó los 90 minutos como lateral derecho; mismo puesto en el que se ha ubicado en los dos ratitos que ha tenido con 'The Cherries'. El canterano del Sevilla arrancó la temporada viendo desde el banquillo los dos primeros duelos a domicilio, contra Manchester City (2-1) y Newcastle United (2-2), y se quedó fuera de las convocatorias para las dos primeras citas en casa, ante Everton FC (1-1) y Brentford FC (1-1). Justo antes del parón volvió a una lista pero tampoco se estrenó ante su afición y se quedó en el banquillo contra el Liverpool FC (0-1).

Su principal competidor le da ánimos y en Sevilla FC no le quitan ojo

El veterano Adam Smith, de 35 años, es el lateral derecho titular en el Bournemoth y fue preguntado por Juanlu Sánchez en la previa de la visita al Chelsea FC. "Es un chico muy simpático, creo que está intentando adaptarse a la forma de ser del fútbol inglés. Estoy seguro de que cuando tenga su oportunidad, rendirá bien. Se lo merece de sobra. Creo que se está adaptando a la cultura y a todo lo demás, algo que está haciendo bien", aseguró en la cadena BBC el futbolista londinense, que pide tiempo para el sevillano.

El AFC Bournemouth pagó 11 millones fijos por el ex internacional sub 21, más otros dos en variables y el Sevilla FC se reservó un 10 por ciento de su pase de cara a una futura venta. Por ello, en Nervión confían en que revierta esta situación, muestre todo su potencial y en un futuro a corto plazo pueda dar el salto a un equipo aún más poderoso dejando beneficio tanto en su actual club como en el equipo de toda la vida.