Rafael, padre de David Soria: "Cuando el Sevilla le fichó, fue algo para llorar"

Los comienzos del portero madrileño de 33 años no fueron fáciles, pero llegó a convertirse en el futbolista con más titularidades seguidas en la historia de LaLiga

David Soria se ha consolidado como una de las piezas clave del Getafe, un equipo que ha encontrado en el guardameta madrileño una garantía en la portería. Su rendimiento y su regularidad le han convertido en un futbolista destacado dentro del conjunto azulón, donde su papel va más allá de las intervenciones que realiza durante los partidos.

A lo largo de su carrera, el portero ha ido construyendo una trayectoria marcada por el trabajo y la constancia, hasta convertirse en uno de los nombres propios de la entidad azulona y de LaLiga. Su figura vuelve a cobrar protagonismo cada vez que se analiza el rendimiento del equipo de José Bordalás, especialmente por la importancia que tiene mantener la solidez defensiva en un campeonato tan exigente como LaLiga. Aunque Soria no lo tuvo fácil en sus comienzos.

Nacido en Madrid en 1993, tuvo claro desde bien pequeño que quería ser portero. Su padre, Rafael Soria, lo explicó en una entrevista con Marcet Football University: "La pasión por el fútbol corría en sus venas desde pequeño. Empezó a jugar en el colegio, y siempre se ponía en la portería. Así empezó la cosa. Y luego fue poco a poco".

"No siempre entendimos su pasión, sino que intentamos hablar con las personas que conocíamos para que se le abrieran oportunidades", contó su padre.

Formado en la cantera del Real Madrid, el conjunto blanco dejó de contar con él y ese fue uno de los momentos más duros de su carrera. "Se quedó sin ficha y empezó a probar en varios equipos, pero la cosa no salía. En esa situación nunca me habría imaginado que llegaría a donde ha llegado. David insistió, insistió e insistió… Hasta que le tocó el premio", afirma Rafael.

"Cuando el Sevilla le fichó, fue algo para llorar. No sabía por dónde cogerlo. Fue una sensación increíble", desveló su padre. Y es que Soria se incorporó a las categorías inferiores del Sevilla FC en 2013, llegando a ser titular en el primer equipo en la Europa League 2015/16, la cual terminó levantando el equipo de Nervión en Basilea ante el Liverpool.

El verano de 2018, David Soria volvió a la capital al fichar por el Getafe, siendo desde entonces referente del conjunto azulón. Tanto es así que hace unos meses superó un hito en LaLiga, alcanzando las 193 titularidades seguidas, superando el récord histórico de Juan Antonio Larrañaga.

Además, el Getafe le ha otorgado la Insignia de Oro y Brillantes del club, reconociéndole como uno de los jugadores más destacados de su historia. Por eso, el pasado mes de junio, renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2030, cuando el capitán azulón tendrá 37 años.