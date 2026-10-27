Vergüenza en Turquía: derbi con insultos, agresiones y tirones de pelo: "La rivalidad y la tensión no otorgan el derecho de agredir"

El fútbol de Turquía vivió este pasado lunes un derbi de mucha carga violenta entre Galatasaray y Fenerbahce que terminó con triunfo para los locales por 2-1. "La actitud de los miembros del equipo rival, en lugar de reducir la tensión, ha avivado los incidentes", apuntó el Fenerbahce en un comunicado de este mismo martes

Este pasado lunes se vivió en Turquía uno de los derbis más calientes del panorama futbolístico en Europa. En el Rams Park de Estambul, Galatasaray y Fenerbahce se enfrentaba en el transcurso de la jornada 9 de la Superliga de Turquía y con los locales como líderes de la competición. El encuentro terminó con 2-1 final gracias a la estrella del Galatasaray, Osimhen que marcó en el 29 y en el 44 para hacer luego inútil el tanto de Kahvheci en el segundo tiempo.

El encuentro entre Galatasaray y Fenerbahce no estuvo exento de tensión como es habitual en estos partidos y ambos equipos terminaron con un jugador menos tras sendas expulsiones en el descuento. El choque entre Galatasaray y Fenerbahce estuvo marcado por los enfrentamientos que hubo entre jugadores de ambos equipos una vez que el árbitro pitó el final.

El derbi entre Galatasaray y Fenerbahce acaba con violencia y agresiones verbales

Ante tales incidentes, el Fenerbahce no ha dudado en denunciar este martes lo ocurrido a través de un comunicado en el que condena "enérgicamente los ataques verbales y físicos" que sufrieron sus futbolistas.

Según apuntó el comunicado de uno de los dos grandes equipos de Estambul, los incidentes que involucraron a buena partes de los componentes de ambos equipos, empezaron "con el ataque verbal contra Kerem Aktürkoğlu, escalaron con la agresión de Serhat Doğan, del Galatasaray, a Matteo Guendouzi, y continuaron con Abdülkerim Bardakçı tirando del pelo de nuestro futbolista", rezaba el comunicado del Fenerbahce.

El Fenerbahce, en contra de las agresiones en el derbi ante el Galatasaray

El Fenerbahce va más allá en su comunicado tras lo sucedido ante el Galatasaray y habla de no buscar excusas alegando la tensión típica en derbis de este calibre. "La rivalidad y la tensión del derbi no otorgan a nadie el derecho a agredir. Lo ocurrido no puede ser excusado alegando 'tensión del derbi'",reza el comunicado del Fenerbahce.

Tras el pitido final, la violencia estalló entre Galatasaray y Fenerbahce

El Fenerbahce señala directamente al Galatasaray

El Fenerbahce, que después de la derrota ante el Galatasaray se queda fuera de los puestos de Conference League después de nueve jornadas en Turquía, no dudó en señalar a su rival y a la actitud de los miembros del vencedor del derbi de Estambul: "La actitud de los miembros del equipo rival, en lugar de reducir la tensión, ha avivado los incidentes. En un período en el que el fútbol turco necesita calma, mientras nuestro club actúa con responsabilidad, estos comportamientos, indignos de la hospitalidad de un equipo vencedor, no deben quedar impunes".

Por último el Fenerbahce solicitó que los incidentes fuera examinados para llevar a cabo las sanciones pertinentes: "Las acciones de todos los involucrados en los incidentes deben ser examinadas de manera exhaustiva, y las sanciones disciplinarias necesarias deben aplicarse sin distinción alguna a los responsables. La forma de prevenir la violencia en el fútbol turco es no dejar impunes a los responsables".