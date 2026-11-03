La reflexión de Vicente del Bosque sobre Lamine Yamal y el Mundial 2010: "Seguramente sería titular"

El exseleccionador recordó cómo conoció al extremo azulgrana con once años y no dudó al asegurar que habría sido titular en su España. Lamine, mientras tanto, volvió a quedarse cerca del Balón de Oro

Lamine Yamal todavía tiene mucho camino por recorrer, pero quienes le conocen desde sus primeros pasos ya intuían que estaba llamado a hacer algo grande. Vicente del Bosque es uno de ellos. El exseleccionador español recordó en 'El Larguero' el primer encuentro que tuvo con el futbolista del FC Barcelona, cuando apenas tenía once años, y no dudó al valorar el lugar que ocuparía en aquella selección que conquistó dos Eurocopas y un Mundial.

"Yo le conocí cuando solo tenía 11 años en un torneo de José Ramón de la Morena y no tenía mala pinta. Es muy bueno", explicó Del Bosque. Una primera impresión que, con el paso del tiempo, ha terminado confirmándose con la explosión de un jugador que, a sus 19 años, ya se ha convertido en una de las grandes referencias del fútbol mundial.

La pregunta de si habría tenido sitio en el equipo que dirigió entre 2008 y 2016 tampoco le hizo dudar demasiado. Al ser preguntado por si Lamine habría sido titular con aquella generación, el técnico respondió con claridad: "Seguramente sería titular". Eso sí, quiso matizar que las decisiones de un seleccionador dependen de las características de cada partido y de las necesidades del equipo.

Para explicarlo, puso como ejemplo la competencia que existía en el centro del campo durante aquella etapa. "Con Luis Aragonés, por ejemplo, Marcos Senna jugaba de titular y Xabi Alonso no jugaba del todo. Al final, cada uno le damos la fórmula que creemos".

Del Bosque también recordó el criterio que seguía su cuerpo técnico para construir el equipo, especialmente en una zona del campo en la que España contaba con futbolistas de primer nivel. "Nosotros, por ejemplo, teníamos la idea de Xabi Alonso y Busquets porque, para nosotros, eran clave en el futbol defensivo, en el fútbol de construcción y también en el de finalización", puntualizó.

Lamine Yamal vuelve a quedarse cerca del Balón de Oro

Las palabras del exseleccionador llegan después de otra noche de protagonismo para el atacante azulgrana, aunque no terminó con el premio que más deseaba. Lamine volvió a quedarse a las puertas del Balón de Oro por segundo año consecutivo. Sus 881 puntos no fueron suficientes para superar a Harry Kane, vencedor con 1.055 votos, mientras que Kylian Mbappé acabó entre ambos, a 27 puntos del delantero del Bayern.

El futbolista, eso sí, no abandonó el London Palladium sin reconocimiento. Se llevó el galardón al Joven Talento del Año, conocido como Trofeo Kopa, y alcanzó así su tercer premio en esta categoría. Durante la ceremonia quiso acordarse de su compañero Pau Cubarsí: "Es un honor recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí, este premio tiene que ser para él".

Después, desde sus redes sociales, dejó claro que no piensa obsesionarse con el Balón de Oro. "Las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento. Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar".