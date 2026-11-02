Balde se pone a tiro

El lateral del FC Barcelona ha perdido terreno con Hansi Flick y empieza a asumir que tendrá que buscar una salida en enero si quiere recuperar protagonismo

El futuro de Alejandro Balde en el FC Barcelona empieza a complicarse. El lateral no ha tirado la toalla y todavía confía en recuperar el protagonismo, pero los últimos acontecimientos le han hecho contemplar seriamente un escenario que hace poco parecía estar lejos: buscar una salida en el mercado de invierno.

La situación deportiva del canterano ha dado un giro importante. Con 23 años y después de acumular varias temporadas en el primer equipo, Balde esperaba aprovechar las bajas que ha sufrido el Barça en defensa para hacerse un hueco en los planes de Hansi Flick. Bien es cierto que ha tenido participación ante al PSG en Champions, en el Clásico y ante el Alavés, pero no ha conseguido dar el paso adelante que tanto el propio jugador como el club esperaban. Ni siquiera las circunstancias le han permitido estrenarse como titular este curso.

La elección de Flick en el último partido y, sobre todo, sus palabras en la rueda de prensa previa, dejaron un mensaje difícil de interpretar de otra manera. El técnico alemán no escondió sus dudas sobre el rendimiento del lateral y apuntó directamente a un aspecto que considera fundamental para un defensa: la confianza. "Balde no tiene ahora la confianza que necesita en su juego, ni la convicción. Y los defensas son muy importantes", indicó.

Unas declaraciones que contrastan con el respaldo que el entrenador le había transmitido semanas atrás. En septiembre, Flick aseguraba estar satisfecho con él y con el resto de la plantilla, aunque reconocía la dificultad de gestionar una posición con tres alternativas. En octubre volvió a insistir en su profesionalidad: "No es fácil la situación para él, pero está entrenando muy bien, que es lo primero que tiene que hacer. En esa posición tenemos a Espart y Cancelo. Seguro que para Balde no es perfecto pero trabaja de manera profesional y es lo que quiero. En esa situación debes demostrar que estás listo y él lo hace".

Sin embargo, el futbolista siente que su margen se reduce. Cancelo y Espart han ganado terreno y, desde el cuerpo técnico, también existen reproches sobre algunos aspectos de su juego, como las desconexiones durante los partidos y la interpretación de los momentos en los que debe saltar a la presión. A ello se suma una cuestión que le ha dolido especialmente: esperaba recibir explicaciones directamente de Flick y, según su entorno, la información sobre su papel le ha llegado principalmente a través de las comparecencias públicas del entrenador.

Para Balde, que llegó al club con 16 años y es uno de los jugadores que más tiempo lleva en la entidad, el escenario de una salida empieza a tomar forma. El pasado verano, los dos clubes de Manchester y el Bayern de Múnich ya preguntaron por su situación. El conjunto alemán terminó fichando a Nathaniel Brown, pero el interés desde Inglaterra se mantiene y el Manchester United figura entre los posibles destinos.

Eso sí, el lateral no quiere repetir una experiencia como la de Ansu Fati, que pasó varias temporadas en el Barça sin encontrar la continuidad deseada. Una cesión, al estilo de la que protagonizó Ronald Araujo, sería una fórmula que vería con buenos ojos, aunque el club necesita ingresos para reforzar la defensa en enero y no contempla fácilmente esa opción. Por eso, si finalmente se produce su marcha, todo indica que sería mediante un traspaso, aunque nada se descarta ahora mismo. Incluso la puerta del Barça todavía no está cerrada, pero Balde empieza a asumir que quizá tenga que buscar fuera los minutos que no encuentra en casa.