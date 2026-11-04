Juega mucho, en el campo y en la grada, y esto le permite hacer cuentas ilusionantes

Sólo el Celta promedia más minutos de juego efectivo en sus partidos de LaLiga que los verdiblancos, al tiempo que únicamente el Santiago Bernabéu y el Metropolitano acumularon más espectadores por partido que La Cartuja, donde sueñan con argumentos con las eliminatorias de Champions

El Real Betis, que visita este miércoles 4 de noviembre al Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League, vive un gran momento también en el campeonato doméstico de la regularidad, a la espera de que el próximo jueves 12 de noviembre pueda iniciar por fin su andadura en la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero en el Municipal Santo Domingo de Alcorcón. Los de Manuel Pellegrini, pase lo que pase ya ante el Elche CF este próximo domingo a las dos de la tarde en el Martínez Valero, se marcharán al parón de selecciones previo a El Gran Derbi con la cuarta plaza asegurada.

Con diez victorias, dos empates y sólo dos derrotas en sus primeros catorce partidos oficiales de la 26/27, los verdiblancos gozan de una excelente salud deportiva, que se deja ver tanto dentro como fuera del terreno de juego. Los números no engañan: el heliopolitano es el segundo equipo que promedia más minutos de tiempo efectivo en LaLiga (61:43), sólo por detrás del RC Celta de Vigo (63:07), lo que supone un 62,3% de sus encuentros con el balón en juego. No es un dato baladí, pues, junto a celestes y béticos, únicamente Málaga CF, Real Madrid y RC Deportivo de La Coruña pasan de una hora en acción.

Por su parte, La Cartuja ha presentado a nivel nacional una ocupación media de 63.309 espectadores (sobre un total ligeramente inferior a 70.000), una brutalidad que sólo superan el Santiago Bernabéu (hasta 73.614 personas por encuentro liguero acompañar al Real Madrid) y el Riyadh Air Metropolitano (65.564 arroparon al Atlético de Madrid), mejorando el otrora Olímpico de Sevilla al Spotify Camp Nou, con apenas 57.118 ocupantes. El resto, por aforo, no podía estar en ese podio, aunque varios presentan un porcentaje de llenado que roza el 100%.

A un punto de respirar... pero no de relajarse en UCL

El Real Betis, que ha sumado un 9 de 9 en sus tres primeros partidos de Champions League ante Lille, Oporto y Feyenoord, puede asegurar esta noche en el Signal Iduna Park su presencia en las eliminatorias, pues, según @FootRankings, ya con los puntos que tiene cuenta con un 76% de opciones de meterse entre los 24 mejores, creciendo al 99% con uno más (10). Lógicamente, con cinco encuentros más de esta ronda preliminar pendientes, los del 'Ingeniero' sueñan con el pase directo a los octavos de final, para lo que, en un 53%, podrían bastar 15 unidades (dos triunfos más), quedando amarrado (99%) con 17 puntos.