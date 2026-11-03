Pellegrini presume de cuentas en la Champions, espera al mejor Antony y aparca su renovación: "Las cosas fluyen solas"

En la previa del duelo ante el Borussia de Dortmund, el chileno ha asegurado que la clave para poder mantener la línea de este excelente inicio de temporada, tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, es "seguir siendo el mismo equipo de siempre"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se ha sentado en la tarde de este martes en la sala de prensa del Estadio Signal Iduna Park, justo antes del entrenamiento del conjunto verdiblanco sobre el escenario del encuentro que este miércoles disputa contra el Borussia de Dortmund en la jornada 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League. El veterano preparador chileno ha reconocido que el vestuario es muy consciente de que conseguir una nueva victoria, además del impulso anímico de lograrlo ante un rival de tanta entidad y en un escenario tan majestuoso, pondría en bandeja la clasificación para la siguiente ronda cuando sólo ha transcurrido la mitad de la liguilla.

Borussia Dortmund - Real Betis, un partido de altos vuelos

"Es un partido importante, entre dos equipos que están en un buen momento. Hay muchos otros buenos partidos en esta jornada de la Champions, por lo general, son siempre rivales importantes en esta competición; pero creo que son dos equipos que hacen un fútbol más creativo que destructivo y que están buscando permanentemente la portería rival, así que ojalá para todos los aficionados sea un muy buen partido y tengamos un buen resultado", ha analizado en primer lugar el técnico verdiblanco, que prevé un partido muy complidado en el que promete "salir a ganar, como en cualquier otro partido".

Las cuentas de la clasificación del Betis para la siguiente fase de la Champions

"La ilusión sigue siendo la misma. Si nos dicen antes de empezar que íbamos a tener nueve puntos en tres partidos lo habríamos visto como una hazaña prácticamente inimaginable; pero el equipo lo consiguió a través del juego durante los 90 minutos, tanto en la parte creativa como en la defensiva. Estamos siendo un equipo bastante regular. Siempre tratamos de ganar. Intentamos no vivir de los recuerdos y mantener el nivel que nos ha permitido estar en esta buena situación. Falta rematar todavía, ojalá clasifiquemos lo más arriba posible".

"La estadística dice que con 10 puntos prácticamente siempre se clasificó para la ronda siguiente. Tenemos la oportunidad de tener ese primer logro, pero siempre aspiraremos a seguir ganando en la Champions. Voy a tratar de llegar lo más arriba posible, pero lo hemos hablado también con los jugadores y el primer paso para lograr la clasificación, ojalá ante un rival complicado aquí en su campo, es que seamos el mismo equipo de siempre; pero sí, somos conscientes de que es una oportunidad de conseguir ese primer logro ganando mañana aquí".

El estado físico de la plantilla del Betis tras el maratón de partidos

"El equipo se encuentra bien. Creo que las rotaciones tienen muchísimos objetivos, no solamente la parte física, también la parte anímica, que es la parte de sentir que hay un plantel comprometido en las tres competiciones para tratar de llegar lo más arriba posible en todas. Ya veremos cuál es el mejor once para comenzar; pero también lo hablo siempre con los jugadores: no son los once que comienzan, también son importantes los cinco que entran del banco. Así que es importante que haya ese espíritu grupal y ese convencimiento de tener la capacidad de poder ser un equipo competitivo".

"Es un partido muy importante pero no más importante que el que tenemos por LaLiga el fin de semana. No pudimos comenzar a competir en la Copa del Rey, pero hemos sabido llevar estas dos competiciones de una manera que, personalmente creo que es la mejor. En la medida en que uno tiene la convicción de hacer rotaciones, el jugador que va a entrar va a rendir de acuerdo a lo esperado. Y eso lo veo yo en los entrenamientos. Estamos siempre exigiendo que el rendimiento sea alto y buscamos la mejor fórmula para intentar ganar el próximo partido".

Pellegrini sigue esperando la mejor versión de Antony

"Ojalá así sea, por supuesto que hacer un muy buen partido mañana le haría bien. Para él, en un partido de la importancia que tiene la Champions League, tener la oportunidad de retomar los niveles que por distintos motivos no lo ha logrado tener esta temporada sería una inyección de confianza".

"Por otro lado, creo que se le ha cargado un poco la mano. No ha hecho goles aún, pero ha tenido muchísimas oportunidades, ha colaborado colectivamente en muchos y además ha tenido una serie de problemas físicos que le han impedido estar en su máximo nivel. Tanto el cuerpo técnico como los compañeros le tenemos confianza, sabiendo que es un jugador desequilibrante".

Mantiene aparcado el debate sobre su posible renovación

"Es un tema que en este momento no tiene trascendencia. En lo que estamos pensando todos es en el partido con el Borussia. Las cosas se van dando, van fluyendo solas y ya veremos lo que pasa en el futuro, tanto por el lado del club como por el lado mío; pero ahora, como le digo, no es un tema que esté en primer lugar, porque estamos pendientes de rematar hasta el parón de las selecciones, con tres partidos en tres competiciones distintas muy importantes todas", ha espetado, antes de hacer balance de estos siete cursos.

"Ha pasado un tiempo largo, llegamos hace casi siete años pero no hay que olvidar el pasado. Cuando yo llegué al Betis, había una plantilla de jugadores muy importantes, por eso no me gusta comparar las plantillas de un año con otro, plantilla que nos dio también muchas satisfacciones, como la de clasificar a Europa después de tantos años. Luego, el club ha invertido muchísimo dinero, con muchas más compras que ventas, para tener una plantilla de categoría. Han sido seis años inolvidables en los que hemos logrado metas importantes y nunca ha habido conformismo. Año tras año estamos superándonos".