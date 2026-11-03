Los soldados del Betis ya buscan la 'revancha' del Signal Iduna Park para Pellegrini con gran ambiente y sin Fidalgo

El equipo verdiblanco ya se ha ejercitado en el campo alemán sin novedades en la disposición, con la única ausencia reseñable de Fidalgo que ha sido baja debido a un proceso vírico

Muchos kilómetros, sufrimientos y momentos malos. Todo eso para llegar a donde el Betis se encuentra en la tarde de este martes. El equipo de Manuel Pellegrini ya está entrenando en el Signal Iduna Park antes de poder medirse al Borussia Dortmund en la Champions League. Se dice muy pronto lo anteriormente escrito, pero cabe reflexionar del camino que lleva detrás. Si uno echa la mirada atrás, hace diez años por ejemplo, veía a una entidad que peleaba por sobrevivir en la Primera División. Ahora la meta es otra, la ilusión es distinta y, sobre todo, el regalo es mágico. Estas son las imágenes que luego recordarán muchos béticos que saben que están viviendo una parte importante de la historia de la entidad.

El equipo ha volado esta misma mañana del aeropuerto de Sevilla y, tras llegar a su hotel, ha descansado y puesto rumbo a poder ejercitarse en este imponente estadio donde ESTADIO Deportivo está presente. Antes de la sesión, tanto Manuel Pellegrini como Diego Llorente han comparecido ante los medios. Todo esto para preparar la previa de un partidazo que puede dejar un paso más que importante, como es el dejar encarrilada la clasificación a la siguiente ronda de la máxima competición continental.

Todo ya está preparado para que se pueda luchar por ello y, en la sesión que Manuel Pellegrini ha celebrado esta tarde, no se ha visto ninguna novedad reseñable quitando la ausencia de última hora de Álvaro Fidalgo por un proceso vírico. Por el resto total normalidad. El escenario, sin lugar a duda, es uno de los grandes de este continente; y eso los jugadores lo saben. El ambiente era casi festivo, con muchas risas entre los miembros de la expedición. La oportunidad es grande, y no se quiere desaprovechar.

Uno de los jugadores en el que estarán todos los focos puestos es Antony. Con una sonrisa, y bromas con sus compañeros de equipo, es consciente que tiene que reivindicarse y sabe que pocos escenarios hay tan buenos como este.

Más de 6000 béticos presentes en Alemania

El beticismo suele responder a este tipo de citas y, en este duelo histórico, no iba a ser menos. Se esperan más de 6000 aficionados en la ciudad alemana en el que será el tercer mayor desplazamiento europeo del Betis en toda su historia. En los días previos, ya era curioso ver a béticos esperando para hacer escalas o disfrutar de otros destinos antes de llegar a la ciudad de Dortmund que, por ahora, recibe al público sevillano con sol y con algo de frío, pero pedir algo contrario sería ya un sacrilegio.

“Optimismo porque venimos realizando una temporada muy buena, creo que excepcional, tanto en Liga como en Champions, tres de tres. También prudencia porque estamos ante uno de los mejores equipos de Europa”, esto comentaba Ángel Haro antes de viajar a tierras alemanas. Una muestra de que en la entidad son conscientes que aún quedan pasos por hacer, aunque el golpe de efecto puede estar en uno de los campos más icónicos del continente europeo.