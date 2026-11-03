El vestuario del Betis, "consternado" por la muerte de Jesús de Miguel: "Hay que reflexionar sobre el protocolo sanitario en estos casos"

Todos los estamentos del club verdiblanco han transmitido su pesar y han enviado apoyo tanto a la familia del futbolista como al CD Tenerife, desde el presidente Ángel Haro hasta el futbolista Diego Llorente, pasando por el director deportivo Manu Fajardo o el entrenador, Manuel Pellegrini

En todos los partidos de la Champions se guardará un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel.Imago

Los últimos seis días han tenido una fortísima carga dramática en la sociedad española, en general, y el Real Betis no ha permanecido impasible ante las desgracias que se han sucedido desde el pasado miércoles, con el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), y con la desgraciada noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife que fue brutalmente arrollado por el portero del FC Andorra Jesús Owono en el séptimo minuto añadido del choque que ambos equipos disputaban este pasado lunes.

El futbolista de 30 años estuvo 20 minutos en parada cardiorespiratoria sobre el césped del Estadio Heliodoro Rodríguez López antes de poder ser trasladado a un hospital isleño, donde después de pasar toda la noche en la UCI en estado de máxima gravedad ha acabado perdiendo la vida en la mañana de este martes. El vestuario verdiblanco ha manifestado estar "consternado" y "roto de dolor" por este desgraciado suceso.

La reacción de Manuel Pellegrini tras lo sucedido con Jesús de Miguel en el CD Tenerife - FC Andorra

"Bueno, sin lugar a dudas que ha sido una semana más que complicada. Ya desde la semana anterior, con toda la tragedia ferroviaria que se produjo. El estado de ánimo, por supuesto, nunca puede ser el mismo. Se suma ahora el desgraciado accidente de un compañero de profesión, que es algo absolutamente inesperado que suceda dentro de un campo de fútbol".

"Yo creo que estamos todos, por supuesto, bastante consternados con este tema. Quiero mandarle ánimos a la familia para que pueda superar lo antes posible un dolor que no es fácil de olvidar", ha manifestado el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, desde la sala de prensa del Signal Iduna Park, donde su equipo visita este miércoles al Borussia de Dortmund en la jornada 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

La reflexión de Diego Llorente tras la trágica muerte del jugador del CD Tenerife

"Mis máximas condolencias a la familia, a los amigos, a su equipo... Entiendo que será un momento complicado y la verdad que es una tragedia en la cual sí que me gustaría lanzar alguna reflexión sobre las medidas o el protocolo sanitario en estos casos. Creo que es muy importante que se siga y cómo se sigue. Creo que son cosas que debemos ver para que siempre estén bien; pero, como te digo, es una tragedia y mis máximas condolencias para familia y amigos", ha opinado el futbolista Diego Llorente, quien ha comparecido ante los medios en Dortmund, acompañando a Pellegrini.

Ángel Haro y Manu Fajardo aseguran que en el Betis están "rotos de dolor"

La noticia del fallecimiento del delantero del CD Tenerife pilló a la expedición del Real Betis volando con destino Dortmund; pero el presidente verdiblanco, Ángel Haro, quiso tener unas palabras de aliento para todos los allegados de Jesús de Miguel en estos difícil trance: "Desde el Real Betis, queremos lanzar nuestro más sincero pésame y mandar mucho ánimo en un momento tan duro como el fallecimiento de Jesús de Miguel. Son horas duras y entiendo el dolor de la familia. Simplemente, mandar apoyo al Tenerife y a su familia y un abrazo".

También se ha pronunciado al respecto el director deportivo, Manu Fajardo: "De parte de toda la familia bética, queremos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia de Jesús de Miguel, a toda la institución del CD Tenerife y a toda su afición. La verdad es que estamos rotos de dolor por este trágico suceso. Mandar un fuerte abrrazo y un mensaje de ánimo".

Asimismo, a nivel institucional, el club verdiblanco ha compartido un mensaje a través de las redes sociales justo después de que el CD Tenerife anunciase la luctuosa noticia: "El Real Betis quiere expresar sus más sinceras condolencias por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel. Todo nuestro apoyo a su familia, al CD Tenerife y a su afición. Descanse en paz".