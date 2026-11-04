Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el Dortmund - Betis de la Champions League

Después de un pleno de triunfos en su regreso 21 años después a la máxima competición continental, los heliopolitanos afrontan su salida más dura hasta la fecha y, con el del Arsenal en La Cartuja y el del Bayern en Múnich, a buen seguro la prueba más exigente de la presente fase liga

El Real Betis, que cuenta sus tres partidos (ante Lille, Oporto y Feyenoord) por victorias en esta Champions League, rinde visita este miércoles al Borussia Dortmund, que se impuso en su estadio al Villarreal CF, cayendo a domicilio ante el Bodo/Glimt noruego y venciendo en su última comparecencia, también fuera, al Sabah azerí. Los verdiblancos, que vienen de ganar en LaLiga al colista Málaga CF para seguir cuartos y asegurarse la zona UCL de la tabla antes de marcharse al parón de selecciones que antecederá al debut copero ante el CDA Navalcarnero y El Gran Derbi, se miden con un conjunto aurinegro que empató con el Bayern de Múnich, con quien colidera la Bundesliga.

Borussia Dortmund - Real Betis: los árbitros

La UEFA ha designado a Serdar Gözübüyük como árbitro principal para el encuentro. vAunque de clara ascendencia turca, se trata de un colegiado nacido en los Países Bajos que acaba de cumplir 41 años y viene de administrar justicia este curso en 16 choques oficiales entre la Eredivisie, la Johan Cruijff Schaal (Copa), la propia UCL y la Nations League (estuvo en el España 4-1 Croacia, jugado en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 29-09-2026), con 55 tarjetas amarillas, 3 rojas directas y 3 penaltis señalados. Estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Patrick Inia y Rogier Honig, más Martijn Vos como cuarto árbitro. Al frente del VAR estará el también neerlandés Dennis Higler, con el polaco Tomasz Kwiatkowsk como ayudante.

Será la segunda vez en la historia que dirija a los heliopolitanos (tras el Vitória de Guimaraes 0-4 Real Betis de la vuelta de los octavos de la final de la Conference League 24/25, disputado en el Estádio D. Afonso Henriques hace un año y casi ocho meses) y la cuarta a los aurinegros, en este último caso con un triunfo (2-0 al Atalanta en la ronda intermedia de la Champions 25/26 y dos derrotas previos (ambos a domicilio: 2-1 en Bolonia en la UCL 24/25 y 1-0 en Krasnodar en la UCL 15/16).

Borussia Dortmund - Real Betis: fecha y hora del partido de la 4ª jornada de la fase liga de la Champions League

El choque de UCL en tierras teutonas, correspondiente a la 4ª jornada de la fase liga, se disputará en el Signal Iduna Park (también conocido como Westfalenstadion o BVB Stadion Dortmund para la UEFA) a partir de las 21:00 horas de este miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando en la ciudad renana se esperan cielos parcialmente cubiertos, con una leve probabilidad de lluvia (en torno al 19% durante la jornada) y con una temperatura fría, pues las mínimas serán de sólo 2º. Soplarán vientos del E de 10 a 15 km/h.

B. Dortmund No Iniciado - Betis

Borussia Dortmund - Real Betis: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre germanos y españoles será retransmitido en directo por Movistar Plus Liga de Campeones 2 a través de los diales a tal efecto de la plataforma de Telefónica (61) y Orange TV (117).

Borussia Dortmund - Real Betis: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre aurinegros y verdiblancos. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Signal Iduna Park, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los heliopolitanos, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo de Renania-Wesfalia del Norte.