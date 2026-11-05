Carlos Alcaraz se moja con Rafa Nadal: "Es una locura"

El tenista español, que derrotó a Alex Michelsen en su primer partido en el Masters 1000 de París, es un reconocido madridista y dio el visto bueno a que el de Manacor sea miembro de la junta directiva del club que preside Florentino Pérez

Carlos Alcaraz sigue demostrando que está en un momento dulce de forma después de haber ganado a Alex Michelsen en su primer partido del Masters 1000 de París, uno de los torneos que aún no tiene en su palmarés. El murciano está centrado en hace un buen papel en la cita francesa y su mostró contento por su estreno en la misma, pero también fue preguntado por el nuevo trabajo de Rafa Nadal quien se va a formar parte de la junta directiva del Real Madrid, siempre y cuando sea ratificado en votación, ya que es un reconocido madridista.

Carlos Alcaraz se mostró muy contento por la entrada de Rafa Nadal en la junta directiva del Real Madrid. "Me parece una, es una locura, la verdad. Cuando lo he visto me he alegrado, me alegra muchísimo por él. Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida, es un gran apasionado del fútbol, un gran apasionado del Real Madrid".

El murciano le deseó lo mejor a su antiguo compañero, con el que disputó en la categoría de dobles los Juegos Olímpicos de Paris 2024. "Yo creo que el hecho de que Florentino Pérez haya contado con él para que esté en la directiva es bueno, es algo increíble, le deseo todo lo mejor a Rafa, que es lo que se merece y espero poder verlo cuando vaya a ver al Real Madrid".

Carlos Alcaraz analiza su victoria contra Alex Michelsen

Carlos Alcaraz también analizó ante los medios de comunicación la velocidad de la pista del Masters 1000 de París. "Un partido muy complicado. Las condiciones son totalmente distintas a las de Viena. Ayer tuve un entrenamiento que no fue ni en las instalaciones. Hoy ha sido la primera vez que la he tocado aquí en estas pistas. La verdad es que muchísimo más rápido".

Carlos Alcaraz, tenista español en el Masters 1000 de París.

El murciano señaló que ha tenido que emplearse a fondo a las condiciones del torneo francés, que se juega en superficie dura bajo techo. "Hemos intentado estar lo más concentrados posible para obtener la máxima información, sobre todo al principio. Para adaptarnos lo mejor posible, entender cómo tenemos que jugar en estas condiciones".

Carlos Alcaraz dijo también que el partido contra Alex Michelsen, al que derrotó en dos sets, era duro ya que el tenista de Estados Unidos venía de jugar a gran nivel contra Jiri Lehecka. "Él venía de jugar una grandísima primera ronda contra Jiri Lehecka. Y la verdad que sabíamos de la dificultad que tenía el partido de hoy. Muy contento de haber jugado un gran tenis".

El tenista español, que parte como uno de los grandes favoritos para ganar este torneo, más cuando ha sido eliminado Alexander Zverev y cuando no está participando Jannik Sinner, explicó que la clave del triunfo fue el aprovechar las oportunidades que tuvo ante un Alex Michelsen que ha jugado a buen nivel en París. "Y, sobre todo, las oportunidades que me han brindado he ido a por ellas sin ningún tipo de miedo. Me quedo con eso y con ganas de la siguiente ronda".