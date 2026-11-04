Carlos Alcaraz evita una nueva sorpresa en el Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz se estrenó este miércoles en el Masters 1000 de París superando al Michelsen en dos sets 6(4)-7 y 3-6 en una hora y 41 minutos

Carlos Alcaraz estaba avisado este miércoles en el Masters 1000 de París. El tenista murciano aterrizaba en la pista central del Masters 1000 de París con las sorpresas de Djokovic y De Miñaur ante Rinky Hijikata y Etcheverry, respectivamente. Carlos Alcaraz también presenció como el recién estrenado número 1 del ranking ATP, el alemán Zverev, ante el italiano Musetti en dos sets.

Carlos Alcaraz se medía este miércoles a Michelsen, que superó en la primera ronda a Lehecka por dos sets a uno y quería dar una nueva sorpresa en el Masters 1000 de París tras los acaecidos. Además, otro de los españoles en el torneo, Rafa Jódar, también se despidió de París tras caer ante el número 23 del ranking ATP, Casper Ruud.

Carlos Alcaraz, remonta en un tie break de infarto en París

El primer set entre Carlos Alcaraz y Michelsen estuvo marcado por la igualdad entre el número 3 del ranking ATP y el tenista norteamericano. Esta igualdad se demostró con dos roturas consecutivas de servicio a uno y otro lado de la pista. La primera fue a favor de Michelsen pero Carlos Alcaraz se repuso.

Antes de esto, Carlos Alcaraz y Michelsen gozaron de un porcentaje por encima del 70 por ciento en sus primeros servicios. En el tie break, parecía que Carlos Alcaraz estaba contra las cuerdas y al ponerse 1-4 abajo pero terminó remontando para ganar 7-4 la primera manga.

Carlos Alcaraz mete la directa en el Masters 1000 de París

En el segundo set, muy a pesar de Michelsen, el tenista norteamericano empezó a notar como el físico le iba empezando a mermar en su juego. Carlos Alcaraz por su parte, sin dar nunca la sensación de emplearse a fondo, fue superando juego a juego y no fue hasta el octavo cuando rompió el servicio de Michelsen para colocarse con un 3-5 y servicio a su favor.

Carlos Alcaraz cerró el encuentro con un recital de voleas y provocando cierta desesperación en Michelsen que a pesar de disfrutar del primer break del encuentro, se vio superado por el número 3 del ranking ATP en en una hora y 40 minutos. En la siguiente ronda le esperará a Carlos Alcaraz el italiano Matteo Barrettini, número 6 del ranking ATP y que llegó a ser en 2022 el sexto mejor tenista del mundo. Carlos Alcaraz ya sabe lo que es medirse hasta en cuatro ocasiones a Berrettini, la última fue en en Wimbledon en 2023 y terminó con triunfo para el español después de cuatro sets.